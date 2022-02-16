المنامة، البحرين: جسدت بتلكو ريادتها لقطاع الاتصالات في المملكة، وذلك عبر خدماتها الاستثنائية لشبكات إنترنت الموبايل، حيث حققت متوسط سرعة تحميل البيانات للهواتف المحمولة بلغ 158 ميجابايت في الثانية في ديسمبر الماضي، مما عزز من موقع بتلكو ضمن التصنيف العالمي لسرعة تحميل البيانات، لتصبح صمن العشر الأوائل عالمياً وفق دراسة أجرتها ونشرتها شركة "Ookla" على موقعها الإلكتروني خلال هذا الأسبوع.

وتعد شركة Ookla الشركة الرائدة عالميًا في تطبيقات اختبار شبكات البرودباند وشبكات الهاتف النقال وتحليل البيانات. وقد حصدت شركة بتلكو لقب الشبكة الأعلى تقييمًا للموبايل على الصعيد المحلي للربع الثالث والرابع لعام 2020 من قبل شركة SpeedtestÒ by OoklaÒ. وخلال عام 2021، ارتفع متوسط ​​سرعة تحميل البيانات بشكل تدريجي ما جعل بتلكو تقود تصنيف مؤشر البحرين لسرعة إنترنت الموبايل لمستوى عالمي جديد، حيث احتلت المملكة في عام 2021 المرتبة الثامنة عشر عالميًا.

وتعليقًا على هذا الانجاز، صرح السيد راشد محمد مدير عام قسم الشبكات بشركة بتلكو: "نحن فخورون للغاية بنجاح شركة بتلكو من تحقيق الريادة في هذا المجال، بتصنيفنا ضمن المراكز العشر الأوائل عالمياً في سرعة إنترنت الموبايل."

يتم تصنيف سرعة إنترنت الأجهزة المحمولة لأي بلد بحسب متوسط السرعة التي يقدمها كافة مزودي الخدمة في البلد نفسه، وذلك وفقاً لاختبارات سرعة تستند على آراء المستخدمين. وعلى ذلك، يتوجب على مزودي الخدمة الاخرين من تعزيز سرعات انترنت الموبايل لكي يرتفع تصنيف المملكة عالمياً.

واختتم السيد راشد حديقة بقوله: " بتلكو تستمر على الدوام في الاستثمار في البنية التحتية الخاصة بشبكات الهاتف المحمول، بما في ذلك شبكات الجيل الخامس "5G". ويعكس ذلك التزامنا المتواصل لتقديم أفضل الخدمات من أجل زبائننا الكرام، وهذا ما يمكننا من المساهمة في النهوض بمكانة المملكة في قطاع الاتصالات لتصبح بين مقدمة الدول في العالم في هذا القطاع."

في عالم لم يعد فيه الحصول على سرعة فائقة لإنترنت الأجهزة المحمولة مجرد رفاهية، بل أصبح ضرورة لابد منها مع تنامي أهمية الرقمنة في عصرنا الحالي، فإن وجود وتوافر مثل هذه الخدمات عالمية المستوى تعد عاملاً أساسياً يوجه المملكة نحو جذب المزيد من الاستثمارات وينهض بمكانتها كمركز عالمي في المجال. كما يعد رفع وتطوير مستوى سرعة شبكة إنترنت الموبايل في المملكة هدفًا يمكن تحقيقه عبر تعاون وتكاتف جميع مزودي خدمات الاتصالات المحليين من أجل الوصول لهذا الهدف.

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