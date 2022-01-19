تأسيس شركة "BEYON Solutions" و "BEYON Cyber" و "BEYON Connect" لتزويد خدمات الاستشارات والأمن السيبراني والحلول المبتكرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمختلف قطاعات الأعمال

طرح أحدث الخدمات والحلول الرقمية المتطوّرة لدعم مؤسسات القطاع العام والخاص لمواكبة الاقتصاد الرقمي المتسارع

المنامة، البحرين: حققت بتلكو انجاز جديد في رحلتها للتحول الرقمي مع إطلاق 3 شركات رقمية مستقلة من المقرر أن تدير عملياتها في البحرين وخارجها. تقدم الشركات الجديدة حلول رقمية فريدة من نوعها وتلبي الاحتياجات الناشئة للمؤسسات التجارية في مجالات متنوعة مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والاتصالات الرقمية. تم الإعلان عن الشركات الثلاث BEYON Cyber و BEYON Solutions و BEYON Connect خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الموافق 19 يناير حيث تساهم كل منها بتعزيز محفظة شركة "BEYON".

انعقد المؤتمر الصحفي في فندق الفور سيزونس خليج البحرين وقام الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي للنمو الرقمي في شركة بتلكو بإلقاء كلمة الافتتاح، وأعقبها كلمة موجزة من الدكتور الشيخ خالد آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة "BEYON Cyber"، والسيد سعد الراشد الرئيس التنفيذي لشركة "BEYON Solutions"، وكذلك السيد كريستيان راسموسن الرئيس التنفيذي لشركة "BEYON Connect".

وبهذه المناسبة، صرّح الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة بتلكو قائلًا: "نحن سعداء جدًا بالتقدم الذي أحرزته شركة بتلكو في تحويل الإستراتيجية طويلة المدى فيما يخص التحول الرقمي إلى واقع ملموس. ونشهد اليوم نتيجة ثلاث سنوات من التخطيط الاستراتيجي والجهود الجبارة الذي قام بها فريق العمل."

وأضاف: "الشركات التي تمّ إطلاقها اليوم هي شركات مستقلة ومتخصصة في تلبية الاحتياجات الناشئة والمتغيرة للمؤسسات التجارية، حيث تُعد الحلول الرقمية المبتكرة وخدمات الأمن السيبراني من المتطلبات الأساسية لأي عمل تجاري في يومنا هذا."

واختتم قائلًا: "هذا هو الوقت المثالي لإطلاق الشركات الرقمية الجديدة وبما يتماشى مع رؤية المملكة للاقتصاد الرقمي تحت قيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لي العهد رئيس مجلس الوزراء."

تُعد "BEYON Cyber" شركة مختصة بتوفير حلول متطوّرة وشاملة للأمن السيبراني، وهي تقدم خدمات استشارية وخدمات مُدارة للمؤسسات في مملكة البحرين ودول المنطقة. وتتمتع الشركة بفريق عمل متميّز بالمواهب والمهارات عالية المستوى، وبشبكة حصرية من الشراكات العالمية لتوفير حلول أمنية رائدة عالميًا وبكلفة ملائمة، لتحفيز الإمكانيات الرقمية لدى الزبائن.

وتُلبي "BEYON Solutions" مختلف الاحتياجات التقنية لدى مؤسسات القطاع العام والخاص. وتُباشر عملها كشركة استشارية في مجال تقنية المعلومات والتحوّل الرقمي، وتختص بتوفير حلول الربط الشامل بين أنظمة الشركات من كافة الاحجام، وذلك بالشراكة مع مجموعة من مزودي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جميع أنحاء العالم. وتساهم الحلول المُقدمة في تحفيز عمل الشركات بشكل رقمي وسلس، بجانب تمكينهم من توسيع وتعزيز أنظمتهم الرقمية بسهولة وبفعالية وأمان.

وتُركّز شركة "BEYON Connect" على توفير حلول تكنولوجية جديدة ومبتكرة وذات إمكانيات واعدة، بجانب تقديم منصات للبرمجيات الخدمية وحلول تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لكل من القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن جانبه، علّق الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي للنمو الرقمي لدى بتلكو قائلًا: "لقد تلقينا العديد من الردود الإيجابية منذ إطلاق BEYON Money في ديسمبر وبناءً على ذلك قمنا بتكثيف جهودنا لإطلاق الشركات الرقمية الجديدة وترسيخ وجودنا في قطاعات مختلفة."

وأضاف بقوله: "نحن نهدف عبر هذه الشركات إلى تعزيز مكانة بتلكو في توفير أفضل الحلول الرقمية بأنحاء المنطقة، وذلك مع منتجات وخدمات مبتكرة وتُلبي احتياجات المؤسسات الحكومية ومؤسسات قطاع الأعمال معًا. ومن هذا المنطلق، نتطلع لتسهيل التحديات التي تواجه المؤسسات في هذا الاقتصاد الرقمي المتسارع."

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