أعلنت بتروناس العالمية لزيوت التشحيم، الرائدة في مجال تصنيع زيوت التشحيم للسيارات والآلات الصناعية، عن عقد شراكة استراتيجية مع كافلاني وأولاده، المزود الرائد للمعدات الصناعية والبحرية ومعدات البناء في المنطقة، بهدف تمكين شركة بتروناس من دخول السوق البحرينية بالاعتماد على شبكة التوزيع المرموقة التي تتمتع بها شركة كافلاني.

وتأتي الشراكة بين بتروناس العالمية لزيوت التشحيم وكافلاني وأولاده استجابةً لتزايد الطلب في المنطقة على منتجات زيوت التشحيم للسيارات والآلات الصناعية عالية الجودة، لتجمع بين خبرات الشركة المتخصصة بزيوت التشحيم التي تعزز مستويات الأداء بالاعتماد على أحدث التقنيات والشركة التي تضم محفظة مبيعاتها أكثر من 65 ألف منتج وتمثل ما يزيد عن 150 علامة تجارية.

وتوفر الاتفاقية الجديدة منصةً مثالية لشركة بتروناس لترسيخ حضور قوي لها في السوق البحرينية المتنوعة، على أن يتم توزيع منتجاتها الرائدة في القطاع بالاعتماد على شبكة متاجر كافلاني المادية والإلكترونية؛ لا سيما وأن كافلاني وأولاده تتميز بخبرة تمتد لنحو 66 عاماً في تلبية الاحتياجات الصناعية للمملكة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد الجندي مدير الشؤون التجارية وتطوير الأعمال في بتروناس العالمية: "تُعد هذه الشراكة نتيجةً طبيعيةً للجهود المشتركة بين الشركتين والخبرة الواسعة لكل منهما، مما يؤكد على أهمية هذه الخطوة بالنسبة لبتروناس العالمية والسوق. ونتطلع لتعزيز علاقتنا مع شركة كافلاني وأولاده الشهيرة على مستوى المنطقة لتلبية احتياجات عملائنا ومواكبة الطلب المتنامي في السوق من خلال تقديم منتجات إضافية ومميزة".

وتتكامل منتجات بتروناس العالمية لزيوت التشحيم مع العلامة التجارية الشهيرة لكافلاني وأولاده، ما يعود بالفائدة على قطاعي النفط والبناء في البحرين والمنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تتيح لشركة بتروناس الوصول إلى مخازن كافلاني وصالات العرض التابعة لها لتعزيز وصول منتجاتها إلى الأسواق.

ومن جانبه، قال السيد موكيش تولارام كافلاني، المدير التنفيذي لشركة كافلاني وأولاده: "نثق بأن هذه الشراكة ستتيح لنا توفير أفضل المنتجات عالية الجودة في السوق البحرينية بفضل السجل الحافل بالنجاح الذي يميز مسيرة الشركتين، مما يعود بالفائدة على كل منهما".

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لمحة حول شركة بتروناس العالمية لزيوت التشحيم:

تعد بتروناس العالمية لزيوت التشحيم من الشركات الرائدة عالمياً في مجال تصنيع زيوت التشحيم، وذراع التسويق التابعة إلى بتروناس، شركة النفط الوطنية في ماليزيا وإحدى الشركات المدرجة في قائمة فورتشن 500. وتتولى شركة بتروناس العالمية لزيوت التشحيم، التي تأسست عام 2008، تصنيع مجموعة متكاملة من منتجات زيوت السيارات والزيوت الصناعية عالية الجودة وتسويقها في أكثر من 90 سوقاً عالمية. ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة كوالالمبور، وتمتلك أكثر من 30 مكتب تسويق في 27 دولة مختلفة، وتتم إدارتها من خلال مكاتب إقليمية تتوزع على كوالالمبور، وتورينو، وبيلو هوريزونتي، وشيكاغو، وديربان.

وتقود بتروناس العالمية لزيوت التشحيم، والتي تعد حالياً من أفضل 10 شركات على مستوى العالم، برنامجاً مكثفاً لتطوير أعمالها بهدف تعزيز حضورها كإحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال زيوت التشحيم.

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محمد زكي - أكشن جلوبال كوميونيكيشنز

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