بانجيا اكس هي المنصة "الأولى من نوعها" في قطاع التكنولوجيا التي تسهل تواصل الراغبون في تحليل البيانات بأفضل الخبرات في هذا المجال حول العالم.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت بانجيا اكس،منصة تحليل البيانات "الأولى من نوعها"، خاصية "الفريق الافتراضي" وهي خاصية من شأنها أن تُحدث قفزة حيث أنها تسمح لأصحاب العمل الحر بالتعاون معاً في مشروعات مختلفة. صُممت خاصية الفرق الافتراضية لأصحاب العمل الحر حيث أنها ستمكنهم من التعاون وتقديم مناقصات لمشاريع كبيرة قد تستلزم التمتع بمهارات وخبرات متعددة.

إحد أكبر المشاكل و العقبات التي قد تواجه أصحاب العمل الحر هي توسيع نطاق عملهم دون تقليل مساحة حريتهم في بيئة العمل. حيث تعرض خاصية الفرق الافتراضية حلاً ليكون فيه صاحب العمل الحر هو متخذ القرار الأساسي. حيث يتسنى لهم أن يشغلوا منصب قائد أو عضو بالفريق الافتراضي فقط من خلال إنشاء فريق أو الانضمام إلى فريق على منصة بانجيا اكس والموافقة على تشكيل الفريق وتغييره. سيتثنى لصاحب العمل الحر أيضاً الإشراف على جميع الأمور المتعلقة بالمشروع من وقت إنشاء الفريق والإشراف على المراسلات الداخلية وتقديم مناقصات المشروعات والمدفوعات.

و صرح جاد إليوت ديب، المؤسس والرئيس التنفيذي لبانجيا اكس بمناسبة إطلاق هذه الخاصية: " تعد الإمارات العربية المتحدة واحدة من أسواق العمل الحر الأكثر ربحاً في العالم وتوفر فرصة كبيرة لأصحاب الخبرات في قطاع التكنولوجيا ومن المرجح أن تستمر سوق منصة العمل الحر في تحقيق تطور ملحوظ في الأعوام القادمة كما نرى الآن في القطاعات الأخرى.

وأضاف جاد: "بالإضافة إلى ذلك، تشهد بيئة تنفيذ المشاريع الصغيرة في الإمارات العربية المتحدة تطوراً سريعاً مع زيادة الطلب لأصحاب الخبرات ولا سيما في قطاع التكنولوجيا حيث يقوم الموظفين بإنشاء أعمالهم التجارية الخاصة أو يتم توظيفهم من قبل الشركات الأخرى. تقوم بانجيا اكس بدور حلقة الوصل بين الشركات واو أصحاب الخبرات في مجال البيانات من أصحاب العمل الحر ذوي المهارة، حيث تتواصل الشركات التجارية لإنشاء علاقات معهم و الاستمرار بالعمل معهم من فترة لأخرى. هدف المنصة هو التركيز فقط على توفير بيئة تواصل أفضل أسهل وتحقيق تعاون المثمر".

#بياناتشركات

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نبذة عن بانجيا اكس

تربط منصة بانجيا اكس عالم تحليل البيانات بطريقتها الفريدة. حيث تعد المنصة الأولى من نوعها في هذا المجال، التي تعمل على ربط الراغبين في تحليل البيانات بأفضل محللي البيانات وأصحاب الخبرات في العالم – تمثل هذه المنصة سوق لتقديم الخدمات الشاملة لجميع الاحتياجات المتعلقة بشراء بياناتك. وقد أدى زيادة الطلب على مهنة تحليل البيانات إلى ظهور جيل جديد من أصحاب العمل الحر، وتتمثل رؤية بانجيا إكس في ربط العالم بسهولة بأفضل الخبرات الموجودة فيه عندما يتعلق الأمر بتحليلات البيانات.

تهدف بانجيا اكس إلى تحويل الطريقة التي تبحث بها وإيجاد محللي بيانات والتواصل معهم من جميع أنحاء العالم إلى طريقة سهلة وخالية من المتاعب، مع التركيز على جودة الاتصالات وسهولتها والتعاون البناء.

مهما كان الذي تبحث عنه فعندما يتعلق الأمر بعالم البيانات، فنحن على يقين من أنك ستجده هنا، على منصتنا الرقمية العالمية الأولى من نوعها عبر الإنترنت.

تعرف على مزيد من المعلومات حول بانجيا إكس من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://pangaeax.com/ وانضم لنا على لينكد إن وفيسبوك وتويتر وانستجرام.

www.pangaeax.com

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