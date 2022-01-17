المنامة ـ جامعة الخليج العربي: أعدت الباحثة نوره عبد الله جناحي استراتيجية الشبكة للابتكار البيئي من خلال تقييم العوامل الحرجة للصناعات الإنتاجية في مملكة البحرين، وذلك في أطروحة ناقشت نتائجها حديثاً بقسم قسم إدارة الابتكار والتقنية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي ضمن متطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في إدارة الابتكار.

هدفت الباحثة من هذا البحث التجريبي إلى استكشاف استراتيجيات الشبكة وتحديد العوامل الحرجة للابتكار البيئي في الصناعات الإنتاجية من منظور النموذج اللولبي Triple Helix، متبنيةً منهجًا مختلطًا يتضمن مقابلات شبه منظمة مع 46 مهندسًا ومديرًا واستراتيجيًا، وتقييم ثلاثي المدى قائم على تقنية Delphi يتضمن 116 خبيرًا من الصناعات الإنتاجية الأوساط الأكاديمية والحكومية، كما قامت بتحليل مقارن للسياسات والمعايير البيئية.

واستنادًا إلى التحليل الموضوعي مع وجهة نظر النموذجية Constructivism ، اقترحت الدراسة خمسة محاور باعتبارها تحديات تمثل المنطق لأبحاث الابتكار البيئي في الصناعات الإنتاجية ، الأول هو التصميم البيئية والهندسة، والثاني خصائص الشركة وأدائها، والثالث سُلوك وخيارات صنع القرار، فيما كان المحور الرابع يعني بالاتجاهات والمؤشرات الصناعية، والخامس يقيس كثافة الطاقة وتوجهها.

ووضعت الباحثة جناحي إطاراً استراتيجيًا متعدد المستويات للابتكار البيئي في الصناعات الإنتاجية من منظور النموذج اللولبي Triple Helix، حيث رأت أن تقنية Delphi تضع نظريات حول نموذج أكثر شمولاً لعوامل الشبكة الحاسمة للابتكار البيئي في التصنيع، كما يوفر التحليل المقارن للسياسات والمعايير البيئية منظورًا فريدًا لأوجه التشابه والاختلاف بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت: "توفر الآثار النظرية تأطيراً شبكياً لمشكلة الابتكار البيئي في التصنيع، فمن الناحية العلمية، تشير الآثار إلى المواءمة الاستراتيجية باعتبارها ضرورية لتعزيز المشاركة ونجاح الابتكار البيئي بشكل عام، وتشير الآثار المترتبة على السياسة إلى أن نهج فكر المشروع في الصناعات الإنتاجية يمكن أن يكون استراتيجية لظهور مجموعة من المهام خلال فترة زمنية متفق عليها لتحقيق غرض معين".

واقترحت أن تشمل الاتجاهات للدراسات المستقبلية تصميم الخدمات، دمج العمل مع الوسائط الاجتماعية للتوعية بالابتكار البيئي، الإنشاء المشترك لسلسة التوريد الخضراء، وأنظمة الابتكار البيئي.

اشرف على الدراسة أستاذ سياسة الابتكار الأستاذ الدكتور عودة راشد الجيوسي و أستاذ سلسلة التزويد وابتكار الخدمة المشارك الدكتور ماكميلان دوروغبو.

#بياناتشركات

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