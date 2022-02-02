دبي، الإمارات العربية المتحدة،: وقّعت مجموعة اينوك، وشركة "تي إف إي إنترميدياساو دي نيجوسيوس المحدودة" لتوزيع المنتجات البترولية في البرازيل، اتفاقية تعاون لمدة 5 أعوام لتوزيع مجموعة واسعة من منتجات "اينوك" في البرازيل، تصبح "تي إف إي" بموجبها الموزع الحصري لزيوت اينوك في البلاد.

هذا وتأتي خطوة "اينوك " استناداً إلى حجم السوق في البرازيل والحصة الكبيرة لهذه السوق التي تبلغ 41.3% من حيث استهلاك معدلات استهلاك النفط في أمريكا الجنوبية والوسطى، مما يوفر لمجموعة اينوك فرصة فريدة لبناء الشراكات الاستراتيجية وتوسيع حضورها وتلبية احتياجات العملاء في البلاد عبر تشكيلة متنوعة من المنتجات عالية الجودة.

وفي هذا السياق، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "تأتي الاتفاقية التي وقعناها مؤخراً مع شركة ’تي إف إي إنترميدياساو دي نيجوسيوس المحدودة‘ تأكيداً لالتزامنا الراسخ بدعم نمو قطاع الزيوت في المجموعة على المستوى العالمي. وبينما نواصل تعزيز حضورنا في كافة أنحاء العالم، من شأن توسّعنا في البرازيل أن يتيح لنا تزويد العملاء بمجموعة متنوعة من زيوت التشحيم عالية الجودة القادمة من دبي، الامارات العربية المتحدة، ويفتح أمامنا بوابة جديدة لتوسيع عملياتنا في منطقة أمريكا الجنوبية."

وتعدّ "تي إف إي" شركة موزّعة رائدة تختص بقطاع الطاقة في البرازيل وتنشط في مجال استيراد وتصدير وتوزيع المنتجات البترولية.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة اينوك توفّر تشكيلة متنوعة من الزيوت ومواد التشحيم عالية الجودة لعملائها في جميع أنحاء العالم لا سيما مناطق الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأفريقيا، وتمثّل البرازيل في أمريكا الجنوبية الإضافة الأحدث إلى قائمة الأسواق التي تنشط فيها المجموعة.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تشارك مجموعة اينوك في إكسبو 2020 دبي بصفتها شريك الطاقة المتكاملة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.enoc.com

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روان الحسبان

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