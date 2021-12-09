دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت مجموعة اينوك اتفاقية تعاون مع "كوانتافيول" ودوبال القابضة لدراسة فرص تشييد وإدارة مصانع تحويل البلاستيك إلى سائل، بهدف تحويل مخلفات البلاستيك إلى منتجات ذات قيمة، وذلك في خطوة نحو تحقيق الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المشروع المشترك في دبي والذي يهدف إلى تحويل النفايات إلى طاقة، من المحتمل أن يبدأ تشغيله بحلول عام 2024، ويستهدف تحويل 1,900,000 طن من النفايات سنوياً، مما يجعل المشروع خطوة رئيسية في دعم البيئة من خلال إعادة توجيه البلاستيك من مكبات النفايات والمحيطات إلى منشآت التحويل، وذلك من أجل تحقيق هدف حكومة دبي المتمثل في عدم وجود نفايات في مكب النفايات بحلول عام 2030. كما يمثّل مشروع تحويل البلاستيك إلى سائل من قبل كوانتافيول خطوةً مهمة نحو تحقيق الاقتصاد الدائري عبر تحويل المواد البلاستيكية غير القابلة لإعادة التدوير إلى منتجات ذات قيمة.

وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "إن اتفاقية التعاون هذه تأتي في إطار جهودنا الرامية إلى دعم المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تهدف إلى تحقيق مساهمة كبيرة على مستوى الاستدامة العالمية، ويسعدنا أن نتشارك في هذا المشروع مع كوانتافيول ودوبال القابضة." وأضاف سعادته: "إننا في مجموعة اينوك نضع الريادة في الابتكار وتنفيذ عمليات مستدامة في صميم أعمالنا، ونتطلع إلى استكشاف الفرص التي تساعد في بناء اقتصاد دائري مستدام."

هذا وقد أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً عن "مبادرة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وهي الحملة التي تمثّل محركاً وطنياً يهدف إلى خفض الانبعاثات والحياد المناخي بحلول 2050. وتهدف المبادرة إلى تعزيز النمو الاقتصادي المتسارع، جنباً إلى جنب مع تحقيق التأثير البيئي الإيجابي.

من جانبه، قال أحمد بن فهد، الرئيس التنفيذي لـ "دوبال القابضة": "يسعدنا العمل بجهود مشتركة مع كوانتافيول، الشركة التي توفّر تقنيات رائدة لتحويل النفايات البلاستيكية إلى منتجات قيمة، وتحظى بمعرفة واسعة بتقنيات فرز البلاستيك ووسائل إعادة التدوير الأخرى. تتمثل رؤيتنا في متابعة الاستثمارات التي تدعم إعادة التدوير والاستدامة، ومن خلال هذه الشراكة نحن ماضون قدماً في بناء الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات العربية المتحدة."

بدوره، قال كريس لاش، الرئيس التجاري لشركة كوانتافيول: "إن الحضور العالمي لشركة كوانتافيول في توسّع مستمر، ويسرنا اليوم التعاون مع شركاء روّاد مثل دوبال القابضة ومجموعة اينوك، مما يساعدنا في إحداث التغيير معاً ومواجهة تحدي النفايات البلاستيكية في المنطقة وتوفير موارد قيّمة بذات الوقت. كما يسعدنا انضمام شركة مقاولات الهندسة والإنشاءات سايبم (SAIPEM) للعمل معنا في هذا المشروع الرائد."

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نبذة عن "دوبال القابضة"

شركة مملوكة بالكامل من قبل مؤسسة دبي للاستثمار (ICD)، وهي شركة استثمارية قابضة في قطاعات المرافق والمعادن غير الحديدية وإعادة التدوير والمنتجات الصناعية، بهدف دعم التصنيع في الإمارات العربية المتحدة عبر مبادرات التوطين.

نبذة عن سايبم (SAIPEM)

شركة رائدة في قطاعات الهندسة والحفر وإنشاء المشاريع الكبرى في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وتعدّ مزود حلول عالمي يمتلك حضوراً في أكثر من 60 دولة حول العالم ويعمل بها 31000 موظف من 130 جنسية مختلفة.

نبذة عن كوانتافيول

شركة إعادة تدوير قائمة على التكنولوجيا تقوم على تحويل نفايات البلاستيك إلى منتجات زيوت صناعية منخفضة الكربون لتحل محل منتجات النفط. توفّر كوانتافيول خدماتها في مجالات إنشاء وتشغيل وامتلاك مصانع مخصصة لتحويل البلاستيك إلى سائل، وتخطط لإنشاء العديد من المصانع في جميع أنحاء أوروبا وخارجها.

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تشارك مجموعة اينوك في إكسبو 2020 دبي بصفتها شريك الطاقة المتكاملة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.enoc.com

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روان الحسبان

أصداء بي سي دبليو | دبي، الإمارات العربية المتحدة

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