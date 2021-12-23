"تسجيل" توسّع حضورها في الفجيرة بافتتاح أول مركز لفحص المركبات في محطة خدمة اينوك

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك، شريك الطاقة المتكاملة الرسمي لإكسبو 2020 دبي، اليوم عن افتتاح محطة خدمة جديدة في الفجيرة وأول مركز "تسجيل" لفحص المركبات في الإمارة، مما يرفع العدد الإجمالي لمحطات الخدمة التابعة لها إلى 10 محطات في الفجيرة و160 محطة في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

هذا وأقيمت مراسم الافتتاح بحضور سعادة محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة؛ وسعادة محمد أحمد غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة.

تقع محطة خدمة اينوك الجديدة مقابل "الفجيرة مول" وتهدف لتلبية احتياجات السكان وسائقي المركبات في المنطقة، وتضم ساحة تزوّد بالوقود تشمل 8 مضخات وقود مؤتمتة، وهي مزوّدة بـخمسة خزانات سعة 15 ألف غالون، إضافة إلى منطقة لشحن السيارات الكهربائية.

وتضم المحطة الممتدة على مساحة 6400 قدم مربع، مصلى ومنفذ "أوتوبرو" وخدمة غسيل المركبات ومصنعاً للوحات أرقام المركبات ومتجر "زووم" ومنفذ "برونتو" للمخبوزات الطازجة، إضافة إلى متجر جديد للوجبات السريعة وموقف سيارات يتسع لـ 25 سيارة.

كما افتتحت اينوك مركز "تسجيل" الأول في الفجيرة على مساحة 51 قدم مربع، ويستقبل أكثر من 350 مركبة يومياً بهدف تلبية احتياجات سكان الفجيرة والمناطق المجاورة بأحدث خدمات الفحص والتسجيل للمركبات الخفيفة والمتوسطة، مع تمكينهم من الوصول بسهولة إلى مجموعة شاملة من مرافق خدمات المركبات.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "انطلاقاً من التزامنا الراسخ بتوفير حلول الطاقة المستدامة والمتكاملة عالمية المستوى، نسعى بشكل مستمر لتطوير البنية التحتية في الدولة وتلبية الاحتياجات المتنامية لعملائنا عبر تمكينهم من الوصول إلى خدماتنا المتميزة بكل سهولة عبر جميع محطات الخدمة. ومن شأن افتتاح مركز ’تسجيل‘ الأول في الفجيرة أن يساعدنا على تعزيز حضورنا في الإمارة وتلبية احتياجات سكان المنطقة عبر توفير خدمات الفحص والتسجيل عالية الجودة ضماناً لأعلى مستويات السلامة المرورية وحفاظاً على راحة عملائنا."

وتأكيداً لالتزامها الراسخ بالأجندة الوطنية لدولة الإمارات، بلغت نسبة المواطنين الإماراتيين الذين عيّنتهم "تسجيل" في مركزها الجديد 85%. وسيتم تعيين كامل الموظفين من إمارة الفجيرة بهدف دعم النمو المستدام للإمارة.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة اينوك كانت قد تعاونت مع شرطة دبي لتأسيس مراكز "تسجيل" في عام 1999 بهدف توفير خدمات سريعة ومريحة لفحص وتسجيل المركبات في الإمارة. وفي عام 2006، بدأت "تسجيل" بتوفير خدمات فحص وتسجيل المركبات بالتعاون مع شرطة الشارقة لتصبح بذلك المزود الرسمي لخدمات الفحص والتسجيل في الإمارة.

في الوقت الراهن، تمتلك "تسجيل" وتشغّل 27 مركزاً مزوداً بأحدث التقنيات في دبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وخورفكان والذيد وحتا وكلباء، إضافة إلى ثلاثة مراكز متنقلة. وتتمتع جميع مراكز "تسجيل" بأحدث أجهزة الفحص والاختبار وتضم فريق عمل متخصص ومؤهل. وحتى تاريخه، وفّرت "تسجيل" خدمات الفحص والاختبار لأكثر من 18 مليون سيارة عبر 91 حارة فحص في الدولة.

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نبذة عن مجموعة ’اينوك‘

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تشارك مجموعة اينوك في إكسبو 2020 دبي بصفتها شريك الطاقة المتكاملة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.enoc.com

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روان الحسبان

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