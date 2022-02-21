تركّز المرحلة التالية من رحلة التحول الرقمي في مجموعة اينوك على قطاع التجزئة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك، شريك الطاقة المتكاملة الرسمي لإكسبو 2020 دبي، أن التنفيذ الناجح للمرحلة الثانية من عملية تطبيق نظام "ساب" السحابي لتخطيط موارد المؤسسات ضمن معظم قطاعات ووحدات أعمال المجموعة، ساهم في أتمتة أكثر من 1000 عملية حتى اليوم، وذلك تأكيداً على التزام اينوك المتواصل باستشراف مستقبلها الرقمي عبر تعزيز شراكتها مع "ساب" لدعم جهودها المستمرة في ترسيخ تحوّلها الرقمي. في حين تركز المرحلة التالية من تطبيق النظام على تطوير عمليات المجموعة في قطاع التجزئة.

هذا وعقدت الإدارة التنفيذية لكلتا المؤسستين اجتماعاً استضافته اينوك في مقرها الرئيسي، حضره كل من سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك، وهشام علي مصطفى، المدير التنفيذي لإدارة الخدمات المشتركة والموارد البشرية وتطوير الأعمال الجديدة في مجموعة اينوك، ومحمد الريس، مدير إدارة تقنية المعلومات في مجموعة اينوك، وكريستيان كلاين الرئيس التنفيذي وعضو المجلس التنفيذي لشركة ساب، ركّز فيه كبار المسؤولين التنفيذيين لدى الجانبين على تحديد الفرص الواعدة وصياغة خارطة طريق لرحلة التحوّل الرقمي ضمن مجموعة اينوك.

تعليقاً على ذلك، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "إن الجهود الحثيثة التي تبذلها اينوك لإرساء دعائم متينة في سبيل تعزيز جهود التحول الرقمي تشكّل مرتكزاً جوهرياً لاستمرار المجموعة في تحقيق النجاح والتطور، وبذلك نواصل ضخ الاستثمارات في التقنيات والحلول التي تمكّن أعمالنا من الاستمرار بتحقيق النمو في المستقبل. ويسعدنا التعاون مع ’ساب‘ لصياغة المرحلة المقبلة من رحلة تحوّلنا الرقمي ضمن مختلف قطاعات ووحدات أعمالنا، ونحن على ثقة بدور هذه الشراكة في تعزيز كفاءة عملياتنا التشغيلية برمتها."

وتعدّ "ساب"، منصة رائدة في قطاع النفط والغاز تعمل على تزويد شركائها بالدعم اللازم لتمكينهم من الاستمرار بتحقيق النمو. فقد كرّمت "ساب" مجموعة اينوك بمنحها المركز الأول ضمن جوائز "ساب" للجودة عن فئة نجاح العميل في الارتقاء بأعماله - ضمن مكان العمل" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويأتي الفوز بهذه الجائزة عقب حصول اينوك على اثنتين من الجوائز الرفيعة المقدمة من "ساب" العام الماضي وتضم "الاعتماد الرئيسي لتميّز مركز خبرة عملاء ساب" و"جائزة التميّز لعام 2021 من قبل المجلس الاستشاري للدعم المؤسسي التابع لشركة ساب".

بدوره، قال سيرجيو ماكوتا، النائب الأول لرئيس ساب في منطقة جنوب الشرق الأوسط: "تمثّل شراكتنا مع اينوك دافعاً رئيسياً لاستمرار نمونا في دولة الإمارات. ولا شك بأن تركيز اينوك الاستراتيجي على التحوّل الرقمي هو دليل على الكفاءة المتفوقة للمجموعة ومرونتها العالية، ويؤسس مثالاً يقتدى به ضمن قطاع الطاقة في المنطقة. وتفخر ’ساب‘ بتولي دور حيوي في رحلة اينوك للتحول الرقمي، ويسعدنا دعم المرحلة المقبلة من مسيرة تحولها الطموحة."

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة اينوك كانت قد كشفت في وقت سابق عن خططها للاستثمار في استراتيجيتها للتحول الرقمي، حيث أطلقت المجموعة برنامج "مسار" المبتكر للتحوّل الرقمي، والمصمم خصيصاً لتحقيق التكامل الرقمي الشامل بين جميع قطاعات الأعمال لتحسين مستويات الكفاءة ضمن عملياتها الرئيسية وأقسام دعم العملاء.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تشارك مجموعة اينوك في إكسبو 2020 دبي بصفتها شريك الطاقة المتكاملة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.enoc.com

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