التعاون بين جاهزية وسيركو يسهم في تعزيز قطاع خدمات مكافحة الحرائق والطوارئ في المنطقة

أبوظبي: وقعت "جاهزية"، المزود الشامل للحلول الدفاعية وخدمات الاستجابة للطوارئ والتابعة لمجموعة ايدج، وشركة سيركو، المزود الدولي الرائد للخدمات العامة، اليوم مذكرة تفاهم لإجراء المزيد من النقاشات حول فرص التعاون المحتملة في قطاع خدمات الاستجابة للحرائق والطوارئ.

وستعمل الشراكة على تقوية كلتا المؤسستين في قطاع خدمات الإطفاء والطوارئ والاستفادة من نقاط القوة لدى كل منهما، حيث سيوفر نهج الخدمات الموحد تجربة شاملة للحرائق والطوارئ، بالإضافة إلى مجموعة من القدرات عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك القوى العاملة وإدارة الأصول والتدريب والعمليات والنقل وخدمات الصيانة.

وتم إبرام الاتفاقية رسمياً هذا الأسبوع خلال زيارة استراتيجية في بيت الأميرالية، المقر الرئيس لوزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة، من قبل سعادة فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة ايدج.

وبهذه المناسبة، قال سعادة فيصل البناي: "تماشياً مع جهودنا المستمرة لتعزيز مكانة ايدج كمزود رائد لخدمات الدفاع والطوارئ ولضمان الكفاءة المثلى، يأتي هذا التعاون بين جاهزية وسيركو ليدعم النمو في جميع القدرات ويوفر الفرصة لتعزيز خدمات الاستجابة للحرائق والطوارئ في منطقة الخليج. ونحن حريصون على الاستفادة من أوجه التآزر بين الجانبين والاستفادة من قدراتهما المتنوعة والمتكاملة، مما يساهم في تحقيق قيمة كبيرة في البلاد".

وتدعم مذكرة التفاهم بين جاهزية وسيركو الاتفاقية الثنائية الاستراتيجية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة وتعزز مواقف كلا الجانبين كمزودين لأفضل الممارسات في مجال مكافحة الحرائق والطوارئ، سواء داخل الإمارات أو في جميع أنحاء المنطقة.

وقال روبرت سوميس، الرئيس التنفيذي لشركة سيركو: "نتطلع إلى شراكتنا مع جاهزية كفرصة لتعزيز حضورنا في قطاع خدمات الإطفاء والإنقاذ. وبعد فوزنا بعدة جوائز عن مركزنا الدولي للتدريب على مكافحة الحرائق، فإننا نقدم أفضل الممارسات والخبرات العالمية والتقنيات الجديدة إلى الشرق الأوسط مع مزيج من المهارات والخبرة والمعرفة العميقة التي تقدمها جاهزية كجهة محلية رائدة، وهذا سيمكننا معاً من تحقيق قيمة مضافة لعملائنا. وأعتقد أن قدرات سيركو الأوسع في مجالات الدفاع والبحرية والفضاء ستوفر المزيد من الفرص للتعاون مع مجموعة ايدج في المستقبل".

وبعد دمجها، قامت جاهزية مؤخراً بتوسيع محفظتها لتشمل هندسة النظم، وخدمات إدارة المشاريع الفنية، وحلول المعرفة والتدريب. وتعد جاهزية المزود الرائد في المنطقة لخدمات مكافحة الحرائق والإنقاذ في حالات الطوارئ، والتدريب العسكري الشامل، وهندسة النظم وخدمات إدارة المشاريع الفنية، بما في ذلك تكامل الأنظمة.

"جاهزية" هي جزء من قطاع دعم المهام في ايدج، مجموعة التدريب والتكنولوجيا المتقدمة للدفاع ومجالات أخرى، والتي تعد من بين أفضل 25 مورداً عسكريًا في العالم.

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن ايدج

ايدج مجموعة تكنولوجية متقدمة تأسست بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة لقطاع الدفاع وغيره. تعمل ايدج على تمكين مستقبل آمن وتركز على تقديم التقنيات المتطورة والخدمات المبتكرة إلى السوق، بسرعة وكفاءة أكبر.

تضم المجموعة أكثر من 25 شركة يعمل لديها ما يزيد عن 13000 موظف من ألمع العقول. وتتمحور خبرات الشركة في خمسة قطاعات أساسية: المنصّات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، والدفاع السيبراني، والحرب والاستخبارات الإلكترونية، ودعم المهام.

ومن مقرها في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تُمثل ايدج حافزاً رئيسياً للتغيير، ومن شأنها أن تحدث ثورة في القطاع الدفاعي وأن تغير مبادئ العمل في هذا القطاع.

لمزيد من المعلومات حول ايدج، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني edgegroup.ae

نبذة عن جاهزية

جاهزية هي شركة رائدة إقليمياً في تزويد خدمات متكاملة للاستجابة لحالات الطوارئ والحلول الدفاعية، بما في ذلك مكاملة هندسة النظم وحلول التدريب وإدارة المشاريع الفنية. وباعتبارها شركة متعددة التخصصات وتركز بشكل أساسي على المهام، تتعامل جاهزية مع المتطلبات الديناميكية لقطاع خدمات الدفاع والطوارئ من خلال الاستفادة من القدرات التقنية المشتركة من خلال برامج التدريب والاستشارات والأنظمة المتميزة.

تأسست جاهزية في عام 2012، وتوحد اليوم بين القدرات التكميلية لثلاثة كيانات متميزة لدعم المهام داخل مجموعة ايدج. وباستخدام حلول التدريب والمعرفة الشاملة، والخدمات الصناعية وخدمات مكافحة الحرائق البحرية والطيران والإنقاذ، بالإضافة إلى التدريب على التطوير المهني والاحترافي للدفاع، والاستجابة للطوارئ، وإدارة الأزمات والكوارث، تلعب جاهزية دوراً رئيسياً في بناء وتعزيز القدرات الوطنية لدولة الإمارات في حماية الأرواح والممتلكات والبيئة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة jaheziya.ae.

لمحة حول سيركو

تُعدّ سيركو شركةً عالميةً رائدةً في مجال توفير الخدمات العامة وتمتلك فهماً عميقاً لاحتياجات المنطقة. ونقدم في سيركو خدمات الإدارة للأشخاص والأصول والبيانات بالنيابة عن عملائنا وشركائنا، ونصب جلّ اهتمامنا على التميّز بالخدمة ودعم العملاء من خلال إكسبيرينس لاب، وكالة تصميم خدمات وتجارب العملاء لدينا. وتعتمد سيركو أحدث التكنولوجيات وتستخدم أفضل الخبرات الدولية لتقديم خدمات عامة من الطراز العالمي للهيئات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة الكبيرة على حد سواء.

كما تلتزم سيركو بدعم الاقتصادات الإقليمية من خلال العمل مع المواهب المحلية وتدريبها عبر برامج التوطين. ونسعى للمساهمة في إحداث تغيير إيجابي في المنطقة، والمساعدة في تعظيم عوائد الاستثمار للشركات والحكومات، وإطالة فترة صلاحية أصولها في خمسة قطاعات رئيسية وضمن أربع مناطق جغرافية بما فيها: الدفاع، العدل والهجرة، والنقل، والصحة، وخدمات المواطن؛ تتوزع على المملكة المتحدة وأوروبا، وأمريكا الشمالية، وآسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط.

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021