سعادة فيصل البناي يشغل الآن منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي

تعيين منصور محمد الملا رئيساً تنفيذياً وعضواً منتدباً جديداً للمجموعة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة ايدج عن إعادة تنظيم مجلس إدارتها تزامناً مع استعدادها للمرحلة التالية من النمو كواحدة من مجموعات التكنولوجيا المتقدمة الرائدة في العالم للدفاع وغيره من المجالات.

وبموجب ذلك، سوف يتسلم سعادة فيصل البناي، الذي يبقى ضمن فريق الإدارة العليا لايدج، منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في المجموعة.

وينضم منصور محمد الملا إلى ايدج بمنصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في المقر الرئيسي لمجموعة ايدج في أبوظبي. ويتمتع الملا بمسيرة مهنية حافلة قوامها 22 عاماً حتى الآن، حيث تولى العديد من المناصب القيادية في شركات كبرى في دولة الإمارات، وكان آخرها منصب رئيس الاستثمار للمجموعة في "القابضة" (ADQ)، والعديد من المناصب الإدارية العليا في شركة مبادلة للاستثمار، بما في ذلك الرئيس المالي لمبادلة للبترول، فضلاً عن كونه عضواً في مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) ، وشركة موانئ أبوظبي، وسوق أبوظبي العالمي، ومجموعة الاتحاد للطيران.

وقال سعادة فيصل البناي: "إن انضمام منصور إلى مجلس الإدارة الجديد سيخلق بيئة خصبة للمزيد من النمو مع توجه ايدج لتوسيع حضورها في المنطقة والأسواق الرئيسية حول العالم. وسيكون سجله القيادي الحافل وخبرته الواسعة عاملين أساسيين في تحقيق أهداف ايدج لتطوير وتعزيز قدراتنا السيادية، وإنشاء مركز عالمي للتميز هنا في الإمارات. ونتمنى له النجاح في مهامه الجديدة".

ويضم مجلس الإدارة الجديد أيضاً، كلاً من كمال المازمي وخليفة السويدي ومحمد سيف العرياني وسعيد المزروعي وسامر صالح عبد الحق.

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نبذة عن ايدج

ايدج مجموعة تكنولوجية متقدمة تأسست بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة لقطاع الدفاع وغيره. تعمل ايدج على تمكين مستقبل آمن وتركز على تقديم التقنيات المتطورة والخدمات المبتكرة إلى السوق، بسرعة وكفاءة أكبر.

تضم المجموعة أكثر من 25 شركة يعمل لديها ما يزيد عن 13000 موظف من ألمع العقول. وتتمحور خبرات الشركة في خمسة قطاعات أساسية: المنصّات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، والدفاع السيبراني، والحرب والاستخبارات الإلكترونية، ودعم المهام.

ومن مقرها في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تُمثل ايدج حافزاً رئيسياً للتغيير، ومن شأنها أن تحدث ثورة في القطاع الدفاعي وأن تغير مبادئ العمل في هذا القطاع.

لمزيد من المعلومات حول ايدج، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني edgegroup.ae

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