دبي، الإمارات العربية المتحدة : حققت المستشارة العامة لشركة Yellow Door Energy السيدة تانيا جرجور الفوز بلقب سيدة هذا العام في مجال الطاقة الشمسية من جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية (MESIA)، وذلك في حفل القمة العالمية لطاقة المستقبل (WFES) المُنعقدة في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.

وفي نسختها العاشرة، تُعد جوائز جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية (MESIA) واحدة من أقدم حفلات توزيع الجوائز في مجال الطاقة وأكثرها موثوقية في المنطقة، حيث يتم فيها الاحتفاء بالمواهب والإنجازات الاستثنائية في قطاع الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتكون هذه الجوائز مفتوحة أمام مشاركة الجميع، كما أن اختيار الفائزين يتم من قبل تسعة خبراء مستقلين في مجال الطاقة المتجددة من مختلف أنحاء العالم.

وفي تعليقها على الموضوع، قالت السيدة تانيا جرجور، المستشارة العامة لشركةYellow Door Energy:" اتوجه بالشكر إلى جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية وإلى أعضاء لجنة التحكيم لاختياري كسيدة مجال الطاقة الشمسية لهذا العام، أشعر بالفخر والسعادة لحصولي على هذا التكريم. لقد بدأت رحلتي مع Yellow Door Energy في يناير عام 2017، حيث التحقت بالشركة كأول مستشار داخلي لها، مدفوعة بشغف الوصول إلى عالم نقي وأكثر استدامة. وبصفتي خبيرة في المجال القانوني، فأنا على دراية بالتحديات التي تواجه هذا المجال فيما يتعلق بمعالجة قضايا التغير المناخ والتنوع بين الجنسين. كما أنني متحمسة أيضًا لخوض الفرص المستقبلية، بجانب اعتقادي الراسخ بأنه يمكننا معًا المضي قدمًا في الانتقال نحو الطاقة المستدامة."

وقد أعجب أعضاء لجنة التحكيم بمساهمات جرجور الكبيرة في مجال الطاقة الشمسية، وبالتحديد ما يتعلق بمفاوضات التمويل بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، والعقود التي يتجاوز حجمها 100 ميغاوات لجلب أعمال الطاقة الشمسية إلى المنطقة. وقد تضمنت الإسهامات الإضافية التي قدمتها جرجور تطوير القسم قانوني يرتقي إلى مستوى عالمي، إلى جانب مواصلة الجهود لتوجيه وتمكين المرأة في العمل.

نشأت جرجور في أبو ظبي، ومن ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة لاستكمال مرحلة الدراسة الجامعية، وبدأت حياتها المهنية في المجال القانوني. كما تم قبولها في رابطة المحامين الأمريكية بواشنطن، إلى جانب الحصول على درجة الدكتوراه في القانون من كلية لويس أند كلارك في بورتلاند، أوريغون، إلى جانب الحصول على درجة إدارة الأعمال من جامعة دوكويسن في بيتسبرغ، بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

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حول شركة Yellow Door Energy

شركة Yellow Door Energy هي الشريك الرائد في مجال الطاقة المستدامة للشركات، حيث تقدم خدماتها للعملاء في المجال التجاري والصناعي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا. وتمكن حلول الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة التي تقدمها الشركة للشركات من تقليل تكاليف الطاقة وتحسين موثوقيتها وخفض انبعاثات الكربون. ومن بين المساهمين في شركة Yellow Door Energy مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وشركة ميتسوي وصندوق الشركات النرويجية الاستثماري Equinor ، وشركة الاستثمارات البترولية العربية آبيكورب (APICORP).

www.yellowdoorenergy.com

معلومات التواصل:

جوزفين فام

رقم الهاتف: +971 4 454 3033

البريد الإلكتروني: gosolar@yellowdoorenergy.com

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