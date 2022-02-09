البحرين- أعلنت انفستكورب، المؤسسة العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم عن عملية استثمار بقيمة 55 مليون دولار في "إن دي آر" NDR Warehousing Private Limited، وهي واحدة من أكبر شركات التخزين الهندية.

تضم محفظة الأصول المتنوعة لشركة "إن دي آر" 18 مجمعاً لوجستياً عالي الجودة منتشرة في أكثر من 8 مدن، بما فيها تشيناي ومومباي ومنطقة العاصمة الوطنية (دلهي) وبنغالور وكويمباتور وكولكاتا (كالكوتا). وتخطط الشركة على مدى السنوات القليلة المقبلة لمضاعفة محفظتها من 11.6 مليون قدم مربع حاليا لتتوسع في مدن أخرى مثل بونه وغوا. وقد حققت محفظتها أداءً جيدًا حتى أثناء جائحة "كوفيد" بفضل وجود قاعدة مستأجرين قوية مع نسبة إشغال حالية تزيد عن 99?.

تعليقاً على ذلك، قال ريتيش فوهرا، شريك ورئيس قسم العقارات لانفستكورب في الهند: "نظرًا للأساسيات القوية والظروف المؤاتية الجذابة الثابتة، دأبت انفستكورب على الاستثمار بنشاط في قطاع التخزين على مستوى العالم لسنوات عدة. ونستنتج من تجربتنا أن التخزين هو أحد القطاعات القليلة التي أظهرت مرونة ونموًا مستمرًا، على الرغم من الظروف الاقتصادية السلبية التي تسببت بها الجائحة. وسيوفر هذا الاستثمار المهيكل في الهند، المدعوم بمحفظة تشغيلية قوية، لمستثمرينا فرصة للاستثمار في واحدة من فرص النمو العقاري الجذابة التي تملك في اعتقادنا مقاييس مؤاتية من حيث المخاطر والعائدات".

وقال ن. أمروتيش ريدي، المدير التنفيذي في "إن دي آر": "يسعدنا أن نرحب بانفستكورب كشريك استراتيجي ومالي في مسعانا لأن نصبح منصة التخزين البارزة في الهند. ونعتزم مواصلة خطط النمو القوية على المستوى الوطني، مدعومة بقدراتنا التنفيذية القوية وعلاقات طويلة الأمد مع المستأجرين".

يستثمر فريق انفستكورب العقاري في الهند في مشاريع عقارية تقع في أفضل المدن على امتداد البلاد. وحتى الآن، استثمرت الشركة 200 مليون دولار أميركي من خلال صندوقين في 26 مشروعًا. وهي تملك تاريخًا راسخًا في مساحة الائتمان المهيكلة العليا في قطاع العقارات، مع التركيز على المشاريع السكنية في السوق المتوسطة والميسّرة التكلفة التي ينجزها مطورون عقاريون راسخون.

تنشط انفستكورب في تمويل الشركات المنتمية إلى السوق المتوسطة في الهند، وقد استثمرت في قطاعات التكنولوجيا الاستهلاكية والرعاية الصحية والخدمات المالية والتجزئة والمعلوماتية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا. وتشمل استثماراتها في السنوات الأربع الأخيرة: "إنترغرو براندز Intergrow Brands، "بيواكوف.كوم" Bewakoof.com، "فرش تو هوم" FreshToHome، "زولوستايز" Zolostays، "إنكريد" InCred، "سيتيكارت" Citykart، "مستشفى آي إس جي للعيون" ASG Eye Hospital، "نيفروبلاس" NephroPlus، "يونيلوغ" Unilog، "إكسبرسبيز" XpressBees، و"سفاري إندستريز" Safari Industries.

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نبــذة عن انفستكورب

انفستكورب هي شركة عالمية لإدارة الاستثمارات، متخصصة في الاستثمارات البديلة في الشركات الخاصة، العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات العوائد المطلقة، حصص في الشراكات العامة، والبنى التحتية و إدارة الاستثمار لتلبية الاحتياجات الاستثمارية الخاصة بشركات التأمين. ومنذ تأسيسها عام 1982، ركزت الشركة على تحقيق عوائد جذابة لعملائها مع خلق قيمة طويلة الأجل في الشركات المستثمَر فيها والمساهمين لديها، كونها مستثمراً حكيماً ومسؤولاً.

تستثمر انفستكورب جزءاً كبيراً من رأس مالها الخاص في المنتجات التي تقدمها لعملائها، مما يضمن أن مصالح الشركة تتوافق مع مصالح جميع الجهات المعنية، بمن في ذلك المجتمعات التي نعمل فيها، وذلك بهدف خلق القيمة المستدامة. ونحن نفخر بالشراكة مع عملائنا لتقديم حلول متوافقة مع احتياجاتهم، عبر القيام بعمليات استثمار منضبطة، وتوظيف المواهب ذات المستوى العالمي والجمع بين موارد مؤسسة عالمية ونهج مبتكر وريادي. في يناير 2022، أطلقت انفستكورب "تقرير العمل المسؤول" لعام 2021 الذي يتضمن أبرز ملامح الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الخاصة بانفستكورب والمبادرات التي نفذتها الشركة لتحقيق أهدافها: https://www.investcorp.com/esg/

تملك انفستكورب حالياً 13 مكتبًا، وتحديداً في الولايات المتحدة وأنحاء أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بما في ذلك الهند والصين وسنغافورة. وحتى تاريخ 30 ديسمبر 2021، بلغ إجمالي الأصول المُدارة لدى مجموعة انفستكورب 40.4 مليار دولار أميركي، بما في ذلك أصول مُدارة من قبل مديرين مستقلين. ويعمل في الشركة حوالي 460 موظفاً من 46 جنسية في مكاتبها.

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