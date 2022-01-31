بعد استثماراتها في قطاع العقارات الصناعية واللوجستية في المملكة المتحدة على مدى السنوات الأربع الماضية، نجحت انفستكورب في بيع 10 أصول إلى "كينيدي ويلسون" و"كينيدي ويلسون" و"ريلتي إنكام" و"إنفيسترا كابيتال"

البحرين- أعلنت انفستكورب، المؤسسة العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم أنها أتمّت بيع 10 أصول عقارية صناعية ولوجستية بريطانية لثلاثة مشترين مختلفين، هم "كينيدي ويلسون" و"ريلتي إنكام" و"إنفيسترا كابيتال"، بما مجموعه 108.4 مليون جنيه إسترليني.

تضمنت عملية البيع الأولى لشركة "كينيدي ويلسون" مجموعة من ثمانية مستودعات صناعية ولوجستية متوسطة الحجم تقع في أسواق التوزيع المعروفة في دونكاستر، ليدز، بيلستون، غلاسغو، وماذرويل، بمساحة إجمالية تبلغ 588997 قدمًا مربعة.

وتناولت عملية البيع الثانية لشركة "ريلتي إنكام" وحدة صناعية حديثة مستقلة تقع في هال، تبلغ مساحتها الإجمالية 270388 قدمًا مربعة.

أما عملية البيع الثالثة لشركة "إنفيسترا كابيتال" فشملت مجموعة من وحدات التصنيع والتوزيع الواقعة في تاموورث، بمساحة إجمالية تبلغ 201309 أقدام مربعة.

استحوذت انفستكورب على الأصول العشرة خلال النصف الثاني من عام 2017 بسعر إجمالي يبلغ 69 مليون جنيه إسترليني، ونفذت في هذا الإطار بنجاح إستراتيجيتها لإدارة الأصول، بما في ذلك تمديد عقود الإيجار وتحسين الإيرادات المتأتية من هذه العقارات. وأطلقت الشركة عملية تسويق شاملة في سبتمبر 2021 أدت إلى بيع ناجح لثلاثة مشترين منفصلين في ديسمبر 2021.

منذ إطلاق أعمال انفستكورب العقارية في أوروبا عام 2017، استثمرت الشركة قرابة مليار يورو في 80 عقارًا في أنحاء المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا.

تعليقاً على ذلك، قالت خلود إبراهيم، المديرة المتخصصة في الاستثمار العقاري لدى انفستكورب: "يسعدنا أن نحقق تخارجًأ ناجحًا من هذه الأصول في المملكة المتحدة. حيث يعكس ذلك قدرة فريقنا العقاري الرائد على تحديد الأصول الجذابة التي تدعمها الاتجاهات الطويلة المدى والمرنة، مثل النمو المستمر للتجارة الإلكترونية. وسنواصل الاستفادة من خبرتنا العميقة في السوق وتاريخ استثمارنا الناجح في العقارات لتحديد الفرص الجذابة التي تتوافق مع معاييرنا وتخلق القيمة لعملائنا."

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نبــذة عن انفستكورب

انفستكورب هي شركة عالمية لإدارة الاستثمارات، متخصصة في الاستثمارات البديلة في الشركات الخاصة، العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات العوائد المطلقة، حصص في الشراكات العامة، والبنى التحتية و إدارة الاستثمار لتلبية الاحتياجات الاستثمارية الخاصة بشركات التأمين. ومنذ تأسيسها عام 1982، ركزت الشركة على تحقيق عوائد جذابة لعملائها مع خلق قيمة طويلة الأجل في الشركات المستثمَر فيها والمساهمين لديها، كونها مستثمراً حكيماً ومسؤولاً.

تستثمر انفستكورب جزءاً كبيراً من رأس مالها الخاص في المنتجات التي تقدمها لعملائها، مما يضمن أن مصالح الشركة تتوافق مع مصالح جميع الجهات المعنية، بمن في ذلك المجتمعات التي نعمل فيها، وذلك بهدف خلق القيمة المستدامة. ونحن نفخر بالشراكة مع عملائنا لتقديم حلول متوافقة مع احتياجاتهم، عبر القيام بعمليات استثمار منضبطة، وتوظيف المواهب ذات المستوى العالمي والجمع بين موارد مؤسسة عالمية ونهج مبتكر وريادي. في يناير 2022، أطلقت انفستكورب "تقرير العمل المسؤول" لعام 2021 الذي يتضمن أبرز ملامح الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الخاصة بانفستكورب والمبادرات التي نفذتها الشركة لتحقيق أهدافها: https://www.investcorp.com/esg/

تملك انفستكورب حالياً حضوراً في 12 دولة، وتحديداً في الولايات المتحدة وأنحاء أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بما في ذلك الهند والصين وسنغافورة. وحتى تاريخ 30 يونيو2021، بلغ إجمالي الأصول المُدارة لدى مجموعة انفستكورب 37.6 مليار دولار أميركي، بما في ذلك أصول مُدارة من قبل مديرين مستقلين. ويعمل في الشركة حوالي 430 موظفاً من 45 جنسية في مكاتبها.

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