البحرين: استضافت انفستكورب، المؤسسة العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، مجموعة من أعضاء "Eisenhower Fellows" يومي الخامس والسادس من ديسمبر في إكسبو 2020 دبي، وهو أول حدث إكسبو عالمي تتم استضافته في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ترأس المجموعة جورج دي لاما، رئيس " Eisenhower Fellows"، وضمت 13 من الأمناء والزملاء الأعضاء من الشرق الأوسط وآسيا. أقيم الحدث في الصالة التابعة لانفستكورب في إكسبو 2020 دبي، وجاء في إطار التزام الشركة بتعزيز التعاون الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.

تتمتع انفستكورب بحضور رائد في إكسبو 2020 دبي، حيث تستضيف سلسلة من الأنشطة والاجتماعات وجلسات القيادة الفكرية والحوارات، وتجمع قادة القطاع والخبراء من مكاتبها الأربعة عشر المنتشرة في ثلاث قارات.

على مدار اليومين، تعرف أعضاء " Eisenhower Fellows" على التوسع الدولي لانفستكورب، واستراتيجياتها العالمية للاستثمار، والتزامها بممارسات الأعمال المسؤولة. وشهد الضيوف أيضًا "أفضل ما في المعرض"، إذ زاروا أجنحة سنغافورة والولايات المتحدة والصين والمملكة العربية السعودية، وسواها، في جولة إرشادية لكبار الشخصيات.

استضاف أعضاء " Eisenhower Fellows" رئيس قطاع الاستثمار في الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا في انفستكورب وليد مجدلاني ورئيس أسواق الإمارات العربية المتحدة وعُمان في انفستكورب للثروات الخاصة طارق المحجوب، إلى جانب كبار المسؤولين في وحدة انفستكورب للاستثمار في الشركات الخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي فرق الثروات الخاصة.

تعليقاً على الزيارة، قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في انفستكورب محمد العارضي: "تشرفنا باستضافة أعضاء “Eisenhower Fellows” في إكسبو 2020 دبي. يعد هذا البرنامج جزءًا لا يتجزأ من التزامنا، كشركة عالمية، ببناء الجسور الثقافية ودعم التعليم عبر الأسواق الرئيسية التي نعمل فيها. نحن فخورون حقًا بعلاقتنا التاريخية مع زمالة أيزنهاور وسنواصل دعم الدور المهم الذي تقوم به في تعزيز التغيير الإيجابي على المستوى الدولي".

من جهته، قال رئيس "Eisenhower Fellows" جورج دي لاما: "أصبح التعاون الاقتصادي في عالم اليوم أكثر أهمية منه في أي وقت مضى. ونعتبر أن انفستكورب هي شريك يشاطرنا هذه الفلسفة الأساسية. وبينما نتطلع إلى المستقبل، نرحّب بفرصة مواصلة العمل معًا لتعزيز التغيير الإيجابي. يعد برنامج إكسبو دبي منصة لعرض الأعمال المبتكرة التي يجري القيام بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن فخورون بمشاركتنا إلى جانب انفستكورب".

"Eisenhower Fellowships" هي منظمة خاصة غير ربحية ترصد القادة المبتكرين وتمكّنهم وتربط بينهم من خلال تجربة زمالة تغييرية والالتزام مدى الحياة بشبكة عالمية من عناصر التغيير الديناميكيين الملتزمين بخلق عالم أكثر سلامًا وازدهارًا وعدالة. وجدير بالذكر أن رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في انفستكورب محمد العارضي هو عضو في مجلس أمناء " Eisenhower Fellowships ".

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نبــذة عن انفستكورب

انفستكورب هي شركة عالمية لإدارة الاستثمارات، متخصصة في الاستثمارات البديلة في الشركات الخاصة، العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات العوائد المطلقة، حصص في الشراكات العامة، والبنى التحتية. ومنذ تأسيسها عام 1982، ركزت الشركة على تحقيق عوائد جذابة لعملائها مع خلق قيمة طويلة الأجل في الشركات المستثمَر فيها والمساهمين لديها، كونها مستثمراً حكيماً ومسؤولاً.

تستثمر انفستكورب جزءاً كبيراً من رأس مالها الخاص في المنتجات التي تقدمها لعملائها، مما يضمن أن مصالح الشركة تتوافق مع مصالح جميع الجهات المعنية، بمن في ذلك المجتمعات التي نعمل فيها، وذلك بهدف خلق القيمة المستدامة. ونحن نفخر بالشراكة مع عملائنا لتقديم حلول متوافقة مع احتياجاتهم، عبر القيام بعمليات استثمار منضبطة، وتوظيف المواهب ذات المستوى العالمي والجمع بين موارد مؤسسة عالمية ونهج مبتكر وريادي.

تملك انفستكورب حالياً حضوراً في 12 دولة، وتحديداً في الولايات المتحدة وأنحاء أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بما في ذلك الهند والصين وسنغافورة. وحتى تاريخ 30 يونيو2021، بلغ إجمالي الأصول المُدارة لدى مجموعة انفستكورب 37.6 مليار دولار أميركي، بما في ذلك أصول مُدارة من قبل مديرين مستقلين. ويعمل في الشركة حوالي 430 موظفاً من 45 جنسية في مكاتبها.

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