البحرين- أعلنت انفستكورب، الشركة العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة عن استحواذها على RESA Power، المزود الرائد لخدمات الطاقة التي تعزز سلامة وكفاءة أنظمة الطاقة الكهربائية. ولم يتم الكشف عن شروط الصفقة.

يقع المقر الرئيسي لشركة RESA في هيوستن، ولديها أكثر من 20 مقراً في أنحاء الولايات المتحدة وكندا. وهي شركة رائدة في توفير الصيانة والاختبار، وتكامل الأنظمة، وخدمات التوزيع ذات الصلة للعملاء عبر أسواق الطاقة المتجددة والتجارية والصناعية في أميركا الشمالية. تعتمد الشركة على قاعدة من الموظفين ذوي الخبرة والمهارة العالية من فنيي NETA (الرابطة الدولية للاختبارات الكهربائية) وفنيي حلول الأنظمة والمهندسين لخدمة أكثر من ستة آلاف عميل.

يقود RESA مونتي روتش، وهو خبير مخضرم في هذه الصناعة يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا. ومنذ انضمامه إلى الشركة عام 2019، تسارع نموها وفرضت نفسها كشركة رائدة في هذا المجال، فأطلقت منشأتين في موقعين غير مطوّرين، وأكملت أربع عمليات استحواذ في ال12 شهرًا الماضية، مع تقديم خدمات لتعزيز سلامة وموثوقية وكفاءة أنظمة الطاقة الكهربائية . وستركز شراكة إنفستكورب مع RESA على مواصلة النمو العضوي للشركة، والتوسع الجغرافي عبر أميركا الشمالية، وتسريع استكمال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية ذات القيمة المضافة.

تعليقاً على الصفقة، قال الشريك الإداري لانفستكورب للثروات الخاصة، يوسف اليوسف: "يسعدنا أن نقوم بالاستحواذ على RESA power، ونعتقد أنها في وضع جيد للنمو. حيث تعمل في سوق خدمات الطاقة الكبيرة والمتنامية والمدفوعة بالعديد من العوامل المؤاتية في الاقتصاد الكلي، بما في ذلك الحاجة إلى ترقية البنية التحتية الكهربائية العامة والخاصة. ونحن نقدر جهود الفنيين والموظفين في الشركة خلال فترة الجائحة، والتي ساهمت في تعزيز النمو على مدار العشرين شهرًا الماضية، كما نتطلع إلى الاستفادة من خبراتنا ومواردنا لدعم RESA في سعيها لتسريع نموّها وتعزيز موقعها التنافسي".

من جهته، قال مونتي روتش: "نعتقد أن فهم إنفستكورب العميق لأعمال الخدمات الصناعية القائمة على الفروع والتي تركز على رأس المال البشري يجعلها شريكًا مثاليًا للمرحلة التالية من النمو في مسيرة RESA. وستساعدنا موارد إنفستكورب وخبراتها في تسريع نمونا عضوياً ومن خلال عمليات الاستحواذ".

تملك إنفستكورب سجلاً حافلاً في الاستثمار في مزودي خدمات البنية التحتية، يشمل استثمارات سابقة بارزة بما فيها شركة "رينش غروب" المتخصصة في خدمات صيانة المنازل وترميمها، شركة "رودسايف" وهي أكبر مزود في الولايات المتحدة الأميركية لخدمات التحكم في حركة المرور وعلامات الأرصفة الخاصة بعملية شق الطرق، و "كي سايفتي" ، وهي المزود العالمي الرائد لحلول ومنتجات الحماية من السقوط والوصول الآمن المرتبطة بالعمل في أماكن مرتفعة.

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نبــذة عن انفستكورب

انفستكورب هي شركة عالمية لإدارة الاستثمارات، متخصصة في الاستثمارات البديلة في الشركات الخاصة، العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات العوائد المطلقة، حصص في الشراكات العامة، والبنى التحتية. ومنذ تأسيسها عام 1982، ركزت الشركة على تحقيق عوائد جذابة لعملائها مع خلق قيمة طويلة الأجل في الشركات المستثمَر فيها والمساهمين لديها، كونها مستثمراً حكيماً ومسؤولاً.

تستثمر انفستكورب جزءاً كبيراً من رأس مالها الخاص في المنتجات التي تقدمها لعملائها، مما يضمن أن مصالح الشركة تتوافق مع مصالح جميع الجهات المعنية، بمن في ذلك المجتمعات التي نعمل فيها، وذلك بهدف خلق القيمة المستدامة. ونحن نفخر بالشراكة مع عملائنا لتقديم حلول متوافقة مع احتياجاتهم، عبر القيام بعمليات استثمار منضبطة، وتوظيف المواهب ذات المستوى العالمي والجمع بين موارد مؤسسة عالمية ونهج مبتكر وريادي.

تملك انفستكورب حالياً حضوراً في 12 دولة، وتحديداً في الولايات المتحدة وأنحاء أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بما في ذلك الهند والصين وسنغافورة. وحتى تاريخ 30 يونيو2021، بلغ إجمالي الأصول المُدارة لدى مجموعة انفستكورب 37.6 مليار دولار أميركي، بما في ذلك أصول مُدارة من قبل مديرين مستقلين. ويعمل في الشركة حوالي 430 موظفاً من 45 جنسية في مكاتبها.

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نبــذة عن "ريسا باور"

"ريسا باور" هي شركة رائدة في السوق في خدمات أنظمة الطاقة وحلول إطالة عمر معدات توزيع الطاقة المستخدمة في البيئات ذات المهمات الحيوية. مع أكثر من 20 موقعًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا، تستطيع "ريسا باور" أن تضمن أن أنظمة الطاقة الحيوية لعملائها آمنة وموثوقة وتعمل بأقصى كفاءة. الفنيون والمهندسون في "ريسا باور" خبراء في اختبار وصيانة المحولات والمرحّلات والقواطع والمكونات الرئيسية الأخرى لأنظمة توزيع الطاقة والتحكم. وتوفر "ريسا باور" أيضًا حلولاً سريعة للقطع المصنّعة أو المعدلة والمفاتيح الكهربائية، وتحتفظ بمخزون واسع من المكونات القديمة والتي يصعب العثور عليها. لمزيد من المعلومات حول كيفية الانضمام إلى RESA Power، يُرجى زيارة https://www.resapower.com

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