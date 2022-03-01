يمثل الاستحواذ الصفقة الثالثة لـ"انفستكورب تكنولوجي بارتنرز" في مجال الأمن السيبراني في أقل من عامين والأول لصندوق انفستكورب التكنولوجي الخامس

البحرين- أعلنت انفستكورب، المؤسسة العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم أن «انفستكورب تكنولوجي بارتنرز»، الشركة الأوروبية الرائدة في حقل الاستثمار في التكنولوجيا، استحوذت على حصة الأغلبية في شركة الأمن السيبراني HWG s.r.l. وسيبقى المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة HWG، إنريكو أورلاندي، والمؤسسون المشاركون الآخرون، كلوديا رانغوني وأندريا بوني وأندريا بوماري، في موقع قيادة الشركة، بعد الاحتفاظ بملكيتهم في HWG جنبًا إلى جنب مع انفستكورب.

أُسست HWG عام 2008 ومقرها في فيرونا بشمال إيطاليا، وهي مزود مستقل رائد لحلول الأمن السيبراني في إيطاليا، مع خبرة كبيرة في حلول مراكز عمليات الأمن (SOC). وتساعد حلول HWG الشركات بشكل استباقي على منع تهديدات الأمن السيبراني الحديثة والتعامل معها وتقليل التأثير الناشئ عنها في عالم رقمي متصل أكثر فأكثر. وتحمي HWG اليوم الأنظمة ذات المهمات الحرجة لقاعدة عملاء مخلصة ومتنوعة تضم مؤسسات وشركات متوسطة الحجم تعمل في قطاعات متعددة، تشمل الخدمات المالية والأزياء والسيارات والاتصالات والتصنيع.

تعليقًا على الاستثمار، قال الشريك الإداري لانفستكورب للثروات الخاصة، يوسف اليوسف: " يسعدنا أن نقوم بالاستحواذ على HWG وإضافتها لمحفظة انفستكورب تكنولوجي بارتنرز. لدينا خطط طموحة لدعم الشركة لتستمر في النمو في أسواقها الأساسية والتوسع عبر قطاعات جديدة، ونتطلع إلى العمل والتعاون لمساعدة HWG في تحقيق إمكاناتها بشكل كامل."

من جهته، قال غيلبرت كامينيتسكي، المدير التنفيذي ورئيس قسم الاستثمار في الشركات الخاصة في "انفستكورب تكنولوجي": "تقدم HWG منصة متميزة في قطاع مهم ومتنامٍ، وقد أثبتت قدراتها في مجال الأمن السيبراني كمزود رائد ومستقل في السوق الإيطالية. ونحن متحمسون للشراكة مع إنريكو أورلاندي والفريق الذي طور HWG إلى ما هي عليه اليوم، والانطلاق نحو المستوى التالي من مسيرة نمو الشركة".

تجدر الإشارة إلى أن الاستثمار في HWG هو الأول لصندوق انفستكورب التكنولوجي الخامس، ويمثل الصفقة الثالثة في مجال الأمن السيبراني في أقل من عامين بعد الاستحواذ عام 2020 على شركة "أفيرا" Avira الرائدة في هذا المجال في ألمانيا، وبيعها لاحقًا إلى NortonLifeLock.

صنعت انفستكورب لنفسها موقعاً رائداً في السوق للاستثمار في شركات التكنولوجيا في السوق المتوسطة الدنيا، وتحديداً تلك التي تركّز على قطاعات البيانات / التحليلات، أمن تكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا المالية / وسائل الدفع. وتتخصص "انفستكورب تكنولوجي بارتنرز" بالاستثمار في شركات مثل HWG التي تركز على العمل مع شركات، وتحل مشكلات المهمات الحرجة، وتملك القدرة على التوسع عالميًا ومسارات متعددة للنمو وتوليد تدفق نقدي كبير إلى جانب الإيرادات المتكررة المتينة والمضمونة. وتشمل الاستثمارات الأخرى: Rtekk، وهي منصة مدفوعات ومزود حلول للمحفظة الإلكترونية تتمتع بالريادة وروح الابتكار وحصلت على جوائز ؛ سوفتغاردن، مزود البرمجيات الخاصة بالموارد البشرية؛ كاليغو، وهي شركة متخصصة في حلول المنصات السحابية؛ أغيراس، وهي سوق إلكترونية تربط بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومقدمي الخدمات المحترفين؛ إمبيرو، مزود لحلول سلامة الدراسة عبر الإنترنت وبرامج إدارة الشبكات والفصول الدراسية؛ أوبيسنس، منصة برمجيات وحلول لأجهزة الاستشعار وتحديد المواقع في الوقت الحقيقي؛ كونتنتسيرف، مزود حلول لإدارة المعلومات الخاصة بالمنتجات.

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نبــذة عن انفستكورب

انفستكورب هي شركة عالمية لإدارة الاستثمارات، متخصصة في الاستثمارات البديلة في الشركات الخاصة، العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات العوائد المطلقة، حصص في الشراكات العامة، والبنى التحتية و إدارة الاستثمار لتلبية الاحتياجات الاستثمارية الخاصة بشركات التأمين. ومنذ تأسيسها عام 1982، ركزت الشركة على تحقيق عوائد جذابة لعملائها مع خلق قيمة طويلة الأجل في الشركات المستثمَر فيها والمساهمين لديها، كونها مستثمراً حكيماً ومسؤولاً.

تستثمر انفستكورب جزءاً كبيراً من رأس مالها الخاص في المنتجات التي تقدمها لعملائها، مما يضمن أن مصالح الشركة تتوافق مع مصالح جميع الجهات المعنية، بمن في ذلك المجتمعات التي نعمل فيها، وذلك بهدف خلق القيمة المستدامة. ونحن نفخر بالشراكة مع عملائنا لتقديم حلول متوافقة مع احتياجاتهم، عبر القيام بعمليات استثمار منضبطة، وتوظيف المواهب ذات المستوى العالمي والجمع بين موارد مؤسسة عالمية ونهج مبتكر وريادي. في يناير 2022، أطلقت انفستكورب "تقرير العمل المسؤول" لعام 2021 الذي يتضمن أبرز ملامح الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الخاصة بانفستكورب والمبادرات التي نفذتها الشركة لتحقيق أهدافها: https://www.investcorp.com/esg/

تملك انفستكورب حالياً 13 مكتبًا، وتحديداً في الولايات المتحدة وأنحاء أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بما في ذلك الهند والصين وسنغافورة. وحتى تاريخ 30 ديسمبر 2021، بلغ إجمالي الأصول المُدارة لدى مجموعة انفستكورب 40.4 مليار دولار أميركي، بما في ذلك أصول مُدارة من قبل مديرين مستقلين. ويعمل في الشركة حوالي 460 موظفاً من 46 جنسية في مكاتبها.

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