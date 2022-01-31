المنامة ـ جامعة الخليج العربي: يعقد مركز جامعة الخليج العربي لخدمة المجتمع والاستشارات والتدريب والتعليم المستمر ورشة العمل الثانية تحت عنوان "فحوصات الموجات فوق الصوتية للعضلات الهيكلية" (Musculoskeletal Ultrasound) في الفترة ما بين 26 و27 مارس المقبل، لتستهدف أخصائي أمراض الروماتيزم، وأخصائي جراحة العظام، وجراح الرياضة وأطباء الباطنة، وأخصائي الأشعة وطبيب التخدير ومتخصصي علاج الألم وأخصائيو العلاج الطبيعي وغيرهم من العاملين في المجال الطبي.

تستعرض الورشة التي تقدمها مدير الماجستير الدولي لأساسيات الموجات فوق الصوتية للعضلات والعظام بجامعة برشلونة الأستاذ الدكتور انجريد مولر، استشاري امراض الروماتيزم، و الاستاذ المساعد بجامعة الخليج العربي واستشارية أمراض الروماتيزم الدكتورة عادلة بكري أحدث تقنيات الفحوصات في هذا المجال باستخدام التصوير بالموجات فوق الصوتية لإنتاج صور من العضلات والأوتار والأربطة والمفاصل والعظام والأنسجة اللينة في جميع أنحاء الجسم، تمكن الأطباء من تشخيص الامراض المختلفة بسهولة أكبر، وبالتالي يسهل ملاحظة استجابة المريض للدواء ورصد تحسنه.

وقالت منسقة الورشة، الدكتورة عادلة بكري، إن الجهاز العضلي والعظمي في الإنسان هو المسئول عن حركة الإنسان، ويتكون من عظام الهيكل العظمي، العضلات، الغضاريف، والأوتار والأربطة والمفاصل، والأنسجة الضامة الأخرى التي تدعم وتربط أنسجة الجسم وأعضائه معًا، فيما يعرف بالجهاز الحركي.

وبيّنت أن هناك أمراض واضطرابات قد تؤثر سلبًا على وظيفة وفعالية النظام، وقد يكون من الصعب تشخيص هذه الأمراض مبكراً نظرًا للعلاقة الوثيقة بين الجهاز العضلي والعظمي والأنظمة الداخلية للجسم، لذا تأتي هذه الورشة لتقدم أحدث التقنيات في مجال صور الموجات فوق الصوتية في الجهاز العضلي والعظمي التي توفر صور من العضلات والأوتار والأربطة والمفاصل والأنسجة اللينة في جميع أنحاء الجسم، لتساعد الأطباء من تشخيص المرضى بشكل مبكر ودقيق للأمراض المتعلقة بالجهاز العضلي والعظمي والتهاب المفاصل قبل ظهور أعراض المرض.

وأوضحت قائلة: "الموجات فوق الصوتية للعضلات الهيكلية هي علم جديد شهد اهتمام طبي واسع في السنوات الأخيرة، ويلعب دورًا مهمًا في تحسين رعاية المريض وعلاجه، إذ تتمتع الموجات فوق الصوتية للعضلات الهيكلية بالعديد من المزايا؛ فهي أداة حساسة للغاية وقابلة للمقارنة مع التصوير بالرنين المغناطيسي، كما أن لها مزايا أخرى مثل: سهولة الحصول على موعد، والتكلفة المنخفضة نسبيًا، والتصوير الديناميكي ودقة مواضع الحقن، ومراقبة الاستجابة للدواء.

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