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تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
المنامة، مملكة البحرين: تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أعلنت شركة الهلال للمؤتمرات والمعارض عن انطلاق ثلاث فعاليات سنوية رائدة في مملكة البحرين وهي معرض الخليج للعقار، ومعرض الخليج للبناء، ومعرض إنتريرز، وذلك في الفترة من 22-24 مارس 2022.
وقد أعربت شركة الهلال للمؤتمرات والمعارض، المنظمة للمعارض المرتقبة، عن ترحيبها بزوار المعارض التي أقيمت آخر مرة في مملكة البحرين في 2019 وبلغ عدد زوارها 8 آلاف زائر مسجل.
وبهذه المناسبة، قال جبران عبدالرحمن، المدير التنفيذي لشركة الهلال للمؤتمرات والمعارض معلقًا: "يتعين على زوار المعارض في شهر مارس توقع الإطلاع على مجموعة ضخمة متنوعة من المنتجات، فضلا عن الاستفادة من العروض المجزية التي يقدمها العارضون فيما يتعلق بالعناصر المختلفة لقطاع التصميم الداخلي والبناء والعقار. إننا في شركة الهلال للمؤتمرات والمعارض نحرص على تنظيم فعاليات ذات محتوى عالي الجودة يساهم في تعزيز مكانة البحرين كمركز جاذب للاجتماعات والمؤتمرات والمعارض مع ضمان سلامة الجمهور العام والالتزام التام بإتباع الإرشادات والإجراءات الاحترازية ذات الصلة وفق تعليمات وزارة الصحة والجهات المعنية، بما سيجذب الزوار من البحرين ودول الخليج."
الجدير بالذكر أن معارض الخليج للعقار، والخليج للبناء، ومعرض إنتريرز ستقام في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، لتواصل بذلك تحقيق النجاح لأكبر وجهة عرض شاملة لقطاع الأعمال لخدمة أسواق البناء والتصميم الداخلي والعقار في منطقة الخليج الشمالية.
#بياناتحكومية
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نبذة عن شركة الهلال للمؤتمرات والمعارض:
تعد الهلال للمؤتمرات والمعارض (HCE) شركة مستقلة ضمن مجموعة الهلال. وقد اكتسبت خبرة واسعة في مجال تنظيم المعارض، حيث تولت من قبل تنظيم معرض إعادة بناء العراق، ومعرض الكويت التجاري الدولي، ومعرض دبي البحري. وقد اكتسبت الشركة سمعة مرموقة كإحدى الشركات الرائدة المتخصصة في مجال المؤتمرات والمعارض في مملكة البحرين.
© Press Release 2022
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