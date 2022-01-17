يضم جدول أعمال القمة 5 منتديات تستضيف 275 من أبرز خبراء القطاع حول العالم

يشارك في القمة 300 شركة وعلامة تجارية تستعرض أحدث تقنياتها وابتكاراتها

عرض أحدث التقنيات التي تساعد على معالجة تحديات تغير المناخ العالمية في أجنحة 7 دول

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تفتتح القمة العالمية لطاقة المستقبل 2022 التي طال انتظارها فعالياتها غداً ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، وتستمر أحداث المنصة العالمية المرموقة التي تركز على موضوعات الطاقة والاستدامة وتستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" من 17 إلى 19 يناير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض والمؤتمرات بالشراكة مع دائرة الطاقة - أبوظبي وشركة نيوم للكهرباء والماء. تعد القمة حدثاً مميزاً يجمع قادة الفكر في القطاع بهدف مناقشة موضوعات طاقة المستقبل والاستدامة، حيث تتناول سلسلة الفعاليات التي تنظمها التحديات العالمية والوسائل التي يمكن للعالم أن يتبناها من أجل بناء مستقبل مستدام.

تستضيف نسخة عام 2022 من القمة العالمية لطاقة المستقبل 7 دول تعرض من خلال أجنحتها أحدث ابتكارات وتقنيات الطاقة النظيفة والاستدامة، وتقدم القمة منصة تسهم في التواصل وإبرام الشراكات بين الأسواق الناشئة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا من جهة، والمستثمرين في مجال التكنولوجيا من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا من جهة أخرى. تضم الأجنحة دول اليابان وألمانيا والصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية وفرنسا وسويسرا، ما يجعل القمة العالمية لطاقة المستقبل 2022 ملتقىً يجمع التقنيات المبتكرة من كل أنحاء العالم بحيث يسهل اكتشافها والعمل على تسريع وتيرة التنمية المستدامة والمساعدة في معالجة تحديات تغير المناخ.

تقدم القمة العالمية لطاقة المستقبل المنصة الأهم لاستكشاف أحدث التقنيات والابتكارات التي من شأنها تسريع التنمية المستدامة ومجابهة التحديات المناخية، كما تعدّ حاضنة الأعمال الأولى من نوعها في مجال الطاقة المتجددة التي يلتقي فيها أبرز خبراء التقنية والأعمال لتبادل الرؤى والأفكار وعرض أحدث أنظمة وحلول التنمية المستدامة، كما تقدم فرصة لتعزيز الشراكات وشبكات الأعمال بين الخبراء والمستثمرين والمسؤولين.

تنظم القمة العالمية لطاقة المستقبل 2022 أكثر من 200 جلسة تركز على موضوعات التنمية المستدامة وتحديات تغير المناخ، ويأتي على رأسها معرض الطاقة الذي يستضيف أكبر وأهم العارضين في قطاع الطاقة المتجددة، ويشمل برنامج القمة كذلك الفعاليات الآتية:

منتدى الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة: لدعم كفاءة أنظمة الطاقة الشمسية على المدى الطويل باستخدام الرقمنة والتحول الرقمي

منتدى EcoWASTE: استخدام التكنولوجيا في إدارة النفايات واستعراض المعدات المستخدمة في هذا المجال وكيفية تشغيلها آلياً

منتدى الماء: طريق الابتكار السريع وأنظمة معالجة مياه الصرف والاستفادة منها

منتدى المدن الذكية: التوائم الرقمية

منتدى المناخ والبيئة: مخصص للاقتصاد الدائري من ثاني أكسيد الكربون إلى منتجات قيمة

يقول غرانت توختن مدير الفعاليات الجماعية في القمة العالمية لطاقة المستقبل: "نشعر بالفخر لتنظيمنا هذا الحدث الذي ينفرد بتقديم إمكانية التواصل مع جمهور عالمي يتألف من شخصيات مؤثرة في الحكومة والتجارة والبحث العلمي إضافة إلى المستثمرين المحتملين، ما يساهم في عقد المشاركين للاتفاقات التجارية والشراكات الجديدة، وتأسيس العلامات التجارية وتأمين المصادر الجديدة للاستثمار. نحن نتطلع لفتح أبواب هذا الحدث العالمي الرائد لاستقبال ضيوفنا كي يستمتعوا بهذه الفرصة الاستثنائية غداً الاثنين".

#بياناتحكومية

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نبذة عن القمة العالمية لطاقة المستقبل

تعدّ القمة العالمية لطاقة المستقبل المنعقدة سنويًا في أبوظبي الحدث العالمي الرائد في مجالات طاقة المستقبل والطاقة النظيفة والاستدامة. تجمع القمة بين الحكومات وقادة الأعمال والخبراء، وأكثر من 840 شركة عارضة، وتستقبل عددًا من الزوار يبلغ 34,000 زائر من 125 دولة، وتستضيف الفعاليات المختلفة من القمة تقنيات حديثة وأفكارًا جديدة في مجالات الطاقة وكفاءة الطاقة والمياه والنفايات، والمدن الذكية، والمناخ والبيئة. وكإحدى المحاور الرئيسة للأعمال والابتكار وتبادل المعرفة بأسبوع أبوظبي للاستدامة، تدعم القمة العالمية لطاقة المستقبل نقل المعرفة والتقنيات والاستثمار بمختلف المجالات والدول بين القطاعين العام والخاص، على النحو الذي يعزز التنمية المستدامة لكل الأطراف المعنية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.worldfutureenergysummit.com

نبذة عن أسبوع أبوظبي للاستدامة

يمثل أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة عالمية تهدف إلى تسريع وتيرة التنمية المستدامة على مستوى العالم. ويجمع الأسبوع مزيجًا فريدًا من صانعي القرار وخبراء القطاعات ورواد التكنولوجيا والجيل القادم من قادة الاستدامة؛ ويعمل الأسبوع من خلال مبادراته وفعالياته على تحفيز تبادل المعارف وتطبيق الاستراتيجيات وتطوير الحلول الكفيلة بدفع عجلة التقدم البشري، كما يلتزم أسبوع أبوظبي للاستدامة بتعزيز فهمنا لأبرز التوجهات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تشكل المحاور الأساسية لجهود التنمية المستدامة في العالم.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.abudhabisustainabilityweek.com

نبذة حول مصدر

تعمل شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" على تطوير وتسويق ونشر حلول الطاقة المتجددة ومشاريع التطوير العمراني المستدام والتقنيات النظيفة لمعالجة تحديات الاستدامة العالمية. وتهدف "مصدر" المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، وهي شركة استثمارية تساهم في تحقيق استراتيجية حكومة أبوظبي، إلى المساهمة في ترسيخ الدور الريادي لدولة الإمارات ضمن قطاع الطاقة العالمي، إلى جانب دعم تنويع مصادر الاقتصاد والطاقة فيها بما يعود بالنفع على الأجيال القادمة. وتنتشر مشاريع مصدر للطاقة المتجددة في أكثر من 30 دولة حول العالم من بينها الإمارات والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومصر والمغرب والأردن وموريتانيا والهند واندونيسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وصربيا وإسبانيا وألمانيا وأستراليا وأوزبكستان.

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: http://www.masdar.ae أو متابعة صفحتنا على الفيسبوك: facebook.com/masdar.ae أو حسابنا على تويتر: twitter.com/Masdar

نبذة عن شركة RX للمعارض

ريد للمعارض هي شركة رائدة في مجال الفعاليات العالمية، تقدم مزيجًا من الاستشارات المباشرة والأدوات التقنية لمساعدة العملاء على التعرف على الأسواق وتوريد المنتجات وتنفيذ الأعمال في أكثر من 500 حدث وفعالية عالمية في 43 قطاعًا بأكثر من 30 دولة، جاذبة 7 مليون مشارك وزائر.

تقوم مكاتب الشركة الـ35 في مختلف أنحاء العالم بتنظيم الفعاليات استنادًا إلى خبرة واسعة بالأسواق الإقليمية، وكم كبير من بيانات الأسواق، وتطبيقات تقنية حديثة، لتمكين عملائنا من تحقيق عائدات تبلغ مليارات الدولارات يتم توظيفها في التنمية الاقتصادية للأسواق المحلية. شركة ريد للمعارض هي جزء من شركة RELX، وهي مزود عالمي للمعلومات والتحليلات الاحترافية في مجالات عدة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.rxglobal.com

نبذة عن شركة «ريلكس»

شركة «ريلكس» هي مزود عالمي رائد لحلول تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار للمحترفين المستقلين والمؤسسات على حد سواء، وتقدم الشركة خدماتها وأنظمتها إلى عملاء في أكثر من 180 بلدًا، ولديها مكاتب في 40 دولة، يعمل بها 33 ألفًا من الموظفين، نصفهم في منطقة أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم الشركة الأم RELX PLC في الأسواق المالية بلندون وأمستردام ونيويورك، وذلك باستخدام الرموز التالية: لندن: REL، وأمستردام: REN ونيويورك: RELX، وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 33 مليار و39 مليار و47 مليار جنيه استرليني، على الترتيب.

يمكن التعرف على القيمة السوقية الحالية عبر هذا الرابط: http://www.relx.com/investors

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