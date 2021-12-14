التاريخ: 16-19 ديسمبر 2021

الموقع: ذا يارد، حي السركال، القوز دبي

الموقع الرسمي للمهرجان: https://maff.moscow/

دبي، الإمارات العربية المتحدة: ستنطلق فعاليات مهرجان موسكو لأفلام الرسوم المتحركة بنسخته الأولى في الفترة ما بين 16-19 ديسمبر في ذا يارد، حي السركال، بدبي. ويُقدّم المهرجان روائع الفن والثقافة وفنون الطبخ ودورات رئيسية تميّز موسكو، ويتضمّن عروضاً يومية لأفلام رسوم متحركة منتقاة بعناية توفّر تجربة ترفيهية للأطفال والعائلات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأُنتج مهرجان موسكو لأفلام الرسوم المتحركة بالتعاون بين وكالة الصناعات الإبداعية وإدارة ريادة الأعمال والتنمية المبتكرة لمدينة موسكو و"روشكينو" والجمعية الروسية لأفلام الرسوم المتحركة.

وأُطلق هذا الحدث المُميّز بموجب البرنامج الثقافي واسع النطاق التابع لحكومة موسكو في إطار الترويج لملف المدينة لاستضافة معرض إكسبو العالمي في عام 2030. ويندرج مهرجان أفلام الرسوم المتحركة تحت البرنامج الخاص للعاصمة الروسية في إكسبو 2020 دبي. وتتمتّع مشاريع موسكو للرسوم المتحركة بحضور راسخ في الخارج، وتُوزّع على نطاق واسع في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

أبرز فعاليات المهرجان

تولّى الفنان الشهير في موسكو زاخار إيفسيف (الملقب بـ"زاك ميني مونستر") تزيين موقع المهرجان. وفي إطار مفهوم التصميم البصري الحصري الذي يُميّزه، يستخدم زاك موضوع الشتاء الروسي ورأس السنة الجديدة والتحف المعمارية التي تشتهر بها موسكو. وسيقدم عرضاً خاصاً لعمله وورشة عمل بصرية للأطفال.

سيُقام حفل افتتاح المهرجان يوم الخميس 16 ديسمبر.

باعتباره حفلاً يقتصر حضوره على المدعوين، سيحظى الضيوف بفرصة لقاء أبرز عقول موسكو المبدعة في قطاع الرسوم المتحركة ومدير البرنامج ومخرجي الأفلام والاستمتاع بقائمة مأكولات خاصة أعدّها لهذه المناسبة الطاهي ألكسندر زيربتسوف الفائز ببطولة عموم روسيا المفتوحة للطهي لعام 2019. وسيُختتم الحفل بعرض فيلم ملكة الثلج: أرض المرايا (ذا سنو كوين: ميرورلاندز).

أربعة أيام أيقونية للرسوم المتحركة

عروض متعددة لأفلام الرسوم المتحركة والكرتون وفقاً للبرنامج

دورات رئيسية

دورات رئيسية يُقدّمها خبراء من "سويوزمولتفيلم"، أعرق استوديو للرسوم المتحركة الروسية

دورات رئيسية يُقدّمها الفنان الشهير ابن مدينة موسكو زاخار إيفسيف (الملقب بـ"زاك ميني مونستر")

احجزوا مقاعدكم المجانية هنا

يقتصر الحضور على الحجوزات المسبقة، استناداً إلى بروتوكولات السلامة للوقاية من "كوفيد".

الموقع الإلكتروني: https://maff.moscow/

يهدف المهرجان إلى الترويج للعاصمة الروسية وتعزيز الحضور التجاري والثقافي لموسكو في دولة الإمارات العربية المتحدة وعرض القدرات الإبداعية لاستوديوهات الرسوم المتحركة في موسكو.

#بياناتحكومية

- انتهى -

للاتصال

أنو بهاتناجار

هاتف: +971507286803

البريد الإلكتروني: anu@doodleworldwide.com

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021