مدينة دبي للإنترنت و in5 من أبرز المشاركين في قمة "تي آي إي العالمية"

دبي الإمارات العربية المتحدة : شاركت مدينة دبي للإنترنت وحاضة الأعمال in5 ضمن أعمال النسخة السادسة لقمة تي آي إي العالمية المنصة الأكبر من نوعها المتخصصة بتعزيز مجتمع ريادة الأعمال التي انطلقت اليوم في مركز المؤتمرات بإكسبو 2020 بحضور ومشاركة أبرز الشركات الناشئة وصناع القرار ورواد الأعمال بالإضافة إلى مختلف الجهات الحكومية المعنية الذين اجتمعوا لمشاركة الرؤى والخبرات واستعراض أنجح الممارسات لتنمية المشاريع الناشئة ودعم ريادة الأعمال في المنطقة.

وفي إطار مشاركته تحدث سعيد النوفلي مدير حاضنة الأعمال in5 في جلسة حول "محفزات الابتكار وتمكين مجتمعات ريادة الأعمال" عن الدور الحيوي لحاضنات ومسرعات الأعمال في تمكين رواد الأعمال وأصحاب المواهب والشركات الناشئة بفضل ما تقدمه من بيئات عمل محفزة وجامعة لعوامل النمو من حيث الربط المباشر بين أصحاب الأفكار والمشاريع والخبراء والمتخصصين واتاحة امكانية الوصول إلى صناع القرار ومصادر التمويل بما يشكل منظومة متكاملة تضمن إنجاح الأفكار ذات القيمة و تحويلها إلى مشاريع واعدة وبهذا الاطار استعراض النوفلي قصص نجاح الأعمال التي تأسست في حاضنة الأعمالin5 أو في مدينة دبي للانترنت وتحولها لنماذج يقتدى بها إقليمياً وعالمياً في تحويل الأفكار المبدعة إلى مؤسسات ناجحة وعلامات هامة وشركات مليارية "يونيكورن".

وجاءت مشاركة ورعاية مدينة دبي للانترنت لقمة تي آي إي العالمية استكمالاً لدورها الجوهري كأول وأكبر مجمع أعمال في المنطقة مخصص لقطاعات التكنولوجيا ودورها الأساسي في دعم الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا منذ أكثر من 20 عاماً تمكنت من خلال جهود التعاون من التوسع وتعزيز التحول الرقمي محلياً وإقليمياً ودعم مجتمع ريادة الأعمال.

وتستمر أعمال النسخة السادسة من قمة تي آي إي العالمية لغاية 16 ديسمبر الجاري وهي متاحة أيضا للمتابعة عبر منصة الحدث الإلكترونية.

#بياناتحكومية

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