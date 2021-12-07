موريشيوس مركز الاستثمار الأمثل في إفريقيا

يناقش عدد من المسؤلين الحكومين والخبراء الماليين الفرص الاستثمارية العديدة التي تتيحها موريشيوس تزامناً مع انطلاق أسبوع موريشيوس للتمويل والاستثمار

دبي، الإمارات العربية المتحدة: انطلقت يوم الأحد فعاليات أسبوع موريشيوس للتمويل والاستثمار في دبي، وذلك بحضور مجموعة من المسؤولين الحكوميين والخبراء الماليين. وركزت أولى جلسات الأسبوع المالي على استكشاف الأسباب والعوامل التي تعجل موريشيوس مركزاً استثمارياً رائداً في إفريقيا، وتسليط الضوء على الفرص الفريدة والمتنوعة التي توفرها موريشيوس للمستثمرين الراغبين ببدء أعمالهم الاستثمارية في القارة الأفريقية.

وخلال منتدى الأعمال لليوم الأول والذي أقيم في فندق والدروف أستوريا مركز دبي المالي العالمي، تم تسليط الضوء على الاستقرار السياسي الذي تتمتع به موريشيوس، والإطار المؤسسي المتين، والنظام المصرفي المتطور، إضافة إلى العديد من اتفاقيات التجارة الدولية المبرمة مع أبرز الاقتصادات العالمية كالصين والهند، بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية التي تقدمها موريشيوس باعتبارها بوابة استثمارية بارزة في إفريقيا.

واستهل المنتدى أعماله بكلمة رئيسية ألقاها سعادة ماهين كومار سيروتون، وزير الخدمات المالية والحوكمة الرشيدة في جمهورية موريشيوس، حيث قال: "يعتبر مركز موريشيوس المالي الدولي مركزاً رائداً للتجارة والاستثمار وزيادة رأس المال في المنطقة الأفريقية، ومحركاً أساسياً للاستثمار المباشر عالي الجودة في القارة. وبعد الهند، تأتي إفريقيا في المركز الثاني باعتبارها أكبر وجهة للاستثمارات من موريشيوس بإجمالي قدره 82 مليار دولار أمريكي".

وأضاف: "تشهد إفريقيا وتيرة سريعة في التطور والازدهار وتعتبر واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم. ومن المتوقع أن يتضاعف عدد سكانها بحلول عام 2050 تزامناً مع نمو الطبقة المتوسطة إلى أكثر من مليار مستهلك، وهي فرصة مميزة للعديد من المستثمرين حول العالم للاستفادة من سوق استهلاكي متنامي سينعكس إيجاباً على المدى الطويل بالنسبة لاستثماراتهم".

وخلال كلمته، أشاد كين بونوسامي، المفوض العام لجناح موريشيوس في إكسبو 2020 دبي والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس، بالسياسات الحكيمة التي تعتمدها الإمارات العربية المتحدة ودبي في مواجهة مختلف الأزمات، كما أعرب عن شعوره بالأمل والتفاؤل تجاه موريشيوس بقوله: "كما هو الحال بالنسبة لمعظم الدول، فقد تأثرت موريشيوس بالجائحة العالمية، ولكن هذه التحديات لن تؤدي إلا إلى تعزيز عزمنا على الاستمرار في المسار التنموي، ودبي اليوم تقود هذا الطريق".

"وعلى الرغم من أزمة الجائحة العالمية، فقد نجحت دبي من خلال معرض إكسبو 2020 في الجمع بين 192 دولة في مكان واحد يتيح للعالم بأسره التواصل ومشاركة الأفكار، بالإضافة إلى وضع تصور حول مستقبل سيكون فيه الابتكار والتكنولوجيا حجري الأساس ولا سيما في مجال البنوك والتمويل".

دور موريشيوس في النمو غير المسبوق بإفريقيا

بناءً على الاستثمارات الكبيرة المطلوبة للمساعدة في تحقيق الهدف الذي حددته أجندة الاتحاد الأفريقي وقدره 350 مليار دولار أمريكي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، فقد أفاد الوزير سيروتون أنه لا يمكن تكوين الثروات وتحقيق الازدهار إلا من خلال إطلاق المزيد من الأنشطة التجارية والاستثمارية التي تيسرها الدول المؤثرة مثل موريشيوس.

وخلال عرض تقديمي تناول مختلف الفرص الاستثمارية في موريشيوس، ذكر فيناي جوديي، مدير التواصل العالمي لمجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس، أنه بينما تشرع الدول الأفريقية في تحقيق التقدم، فإن النمو غير المسبوق الذي تشهده القارة يعود إلى النمو التجاري والاستثماري وتطوير أنظمة العمل وهيكليتها.

وقال: "بفضل الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والإطار التنظيمي السليم وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، فإن موريشيوس توفر الثقة للمستثمرين، وتمنحهم بيئة آمنة ومناسبة للاستثمار في إفريقيا. ووفقاً لتصنيف وكالة موديز الائتماني، تعد موريشيوس دولة ذات تصنيف استثماري قوي توفر للشركات دخولاً تجارياً قوياً إلى القارة الأفريقية بفضل نظامها القانوني الهجين الذي يجمع بين القانون العام البريطاني والقانون المدني الفرنسي".

التخفيف من تحديات الاستثمار

قبيل اختتام منتدى الأعمال لليوم الأول، نُظمت حلقة نقاش ضمت ممثلين عن مجلس التنمية الاقتصادية وخبراء من قطاعي الخدمات المالية والتجارية في موريشيوس، كان التركيز خلالها على مواضيع الأسهم والثروات الخاصة والاستثمارات عبر عموم إفريقيا.

كما تطرق المتحدثون إلى مختلف التحديات التي تواجهها الأعمال الاستثمارية في إفريقيا، والدور الهام لكل من تحسين الحوكمة، والطلب الاستهلاكي القوي، وتنامي الطبقة المتوسطة، وازدياد تنوع التركيبة السكانية في توفير العديد من الفرص الاستثمارية على امتداد القارة. بالإضافة إلى مناقشة الوضع الاقتصادي لدولة موريشيوس ودروها في تخفيف المخاطر الاستثمارية في قارة ذات إمكانات هائلة لاحتضان الكثير من الأعمال والشركات في العقد المقبل. واختتمت الجلسة النقاشية بالتأكيد على مكانة موريوشيوس باعتبارها مركزاً مالياً واستثمارياً رائداً للقارة الأفريقية كما هو الحال لسنغافورة في آسيا ودبي في الشرق الأوسط.

تستمر فعاليات أسبوع موريشيوس للتمويل والاستثمار من 5 إلى 9 ديسمبر في فندق والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي، كما تشكل امتداداً لمشاركة موريشيوس في إكسبو 2020 دبي.

للاطلاع على جداول الأعمال التفصيلي، يرجى زيارة الرابط: https://www.dropbox.com/sh/lekftx8ixffzw9t/AACvrCRxoMvwT-SqleU7MHTja?dl=0.

للتسجيل في الجلسات، يرجى المراسلة على العنوان الإلكتروني: rowelafante@sevenmedia.ae.

لمزيد من المعلومات حول مجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس، يرجى الاطلاع على الرابط:https://www.edbmauritius.org/

لمزيد من المعلومات حول جناح موريشيوس في إكسبو 2020 دبي، يمكنكم زيارة الرابط: https://www.mauritiusdubaiexpo2020.com/

#بياناتحكومية

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حول أسبوع موريشيوس للتمويل والاستثمار:

تحت رعاية حكومة جمهورية موريشيوس، يستضيف مجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس "أسبوع موريشيوس للتمويل والاستثمار"، على هامش فعاليات إكسبو 2020 دبي، في الفترة الممتدة من 5 إلى 9 ديسمبر في دبي. وسيضم هذا الحدث أبرز القادة والخبراء والمتحدثين في قطاعي التمويل والاستثمار في موريشيوس.

حول جناح موريشيوس

يقع جناح موريشيوس في منطقة الفرص في إكسبو 2020 دبي، بالقرب من ساحة الوصل بلازا. يأخذ الجناح جميع زواره في رحلة استشكافية للطبيعة الاستوائية الساحرة في الجزيرة، من خلال التصميم ذي الإسقاطات الأرضية والجدران البحرية والغابات المزخرفة. وتعكس الألوان الداخلية للجناح دفء وطيب وكرم الضيافة لثقافة الجزيرة الساحرة.

كما يستعرض جناح موريشيوس للزائرين دور موريشيوس في ربط العالم بأكمله مع القارة الأفريقية، والإنجازات التي حققتها الجزيرة والتي تتشابك مع الماضي لترسم "جذور المستقبل".

حول مجلس التنمية الاقتصادية (EDB) في موريشيوس:

بدأ مجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس نشاطه في يناير 2018 باعتباره هيئة قانونية، وذلك بعد دمج كل من مجلس الاستثمار ومؤسسة موريشيوس ووكالة ترويج الخدمات المالية. وهو يشكل بداية جديدة في المشهد الاقتصادي لدولة موريشيوس، وخطوة إيجابية نحو الوصول إلى التخطيط الاقتصادي والاستثماري الفعال وتعزيز حركة التجارة من خلال التسهيلات المرتبطة. ويتمثل الهدف الأساسي لمجلس التنمية الاقتصادية بضمان أكبر قدر من الاتساق والفعالية في تنفيذ السياسات ورسم رؤية لمسار التنمية الاقتصادية اللازم للوصول إلى النمو المستدام والشامل والاستقلال الاقتصادي والاقتصاد عالي الدخل.

تتمثل مهمة مجلس التنمية الاقتصادية في توفير الدعم المؤسسي القوي للتخطيط الاقتصادي الاستراتيجي وضمان قدر أكبر من التماسك والفعالية في صياغة السياسة الاقتصادية، والترويج لموريشيوس باعتبارها مركزاً استثمارياً وتجارياً جذاباً، ومنصة تصدير تنافسية، ومركزاً مالياً دولياً؛ والعمل كمؤسسة رئيسية مسؤولة عن الترويج الاستثماري للعلامات التجارية للبلد، وتسهيل الاستثمار الداخلي والخارجي وضمان بيئة أعمال مواتية.

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