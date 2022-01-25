دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن الجناح الماليزي في "إكسبو 2020 دبي"، اليوم إطلاق فعاليات أسبوع السلع الزراعية المستدامة الماليزي (السلع الزراعية غير الغذائية)، رسمياً، الذي يستمر خلال الفترة 23 إلى 29 يناير الجاري. وجرت مراسم الإطلاق بحضور معالي "زريدة قمر الدين"، وزيرة الصناعات الزراعية والسلع في حكومة ماليزيا.

وبهذه المناسبة، قالت معالي "زريدة قمر الدين": "يعد قطاع السلع الزراعية أحد المحركات الاقتصادية الرئيسية في ماليزيا، حيث يساهم بشكل ملحوظ في دعم الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وزيادة عائدات التصدير، وخلق المزيد من الوظائف والفرص التجارية، بالإضافة إلى الارتقاء بمعايير معيشة أصحاب الحيازات الصغيرة. ولسنوات عديدة، لعب قطاع السلع الزراعية دوراً محورياً في تقليل الفقر في ماليزيا".

وأضافت معاليها: "ومن منطلق ادراكها للطلب العالمي على السلع الزراعية المستدامة، تفخر "وزارة الصناعات الزراعية والسلع" الماليزية (MPIC)، بصفتها الشريك البلاتيني للجناح الماليزي في إكسبو 2020 دبي، باستعراض رحلة ماليزيا وجهودها ومبادراتها تجاه قطاع السلع الزراعية المستدامة".

ومن خلال معرض السلع الزراعية المستدامة وقائمة الفعاليات المصاحبة، تأمل الوزارة أن تروج للسلع الزراعية في ماليزيا، إلى جانب تسليط الضوء على الطريقة التي تدمج فيها أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة مع سياسات وعمليات تطوير وإدارة الأراضي الزراعية في ماليزيا.

وتستضيف الوزارة أسبوع السلع الزراعية المستدامة (السلع الزراعية غير الغذائية)، كجزء من البرامج المصممة خصيصاً ضمن الأسابيع الموضوعية للتجارة والأعمال البالغ عددها الإجمالي 26 أسبوعاً، التي ينظمها الجناح الماليزي في إكسبو 2020 دبي. حيث تدير الحدث معالي وزيرة الصناعات الزراعية والسلع في ماليزيا، زريدة قمر الدين.

ومن بين أبرز فعاليات الأسبوع إطلاق "المعرض الافتراضي الماليزي لمنتجات المطاط" (MaRViS)، وهو منصة افتراضية تعمل على تيسير عقد الشراكات التجارية عبر الانترنت بين المشترين الدوليين ومصنعي المنتجات المطاطية الماليزيين من خلال مجلس المطاط الماليزي، و TimbeReality، منصة الواقع الافتراضي المتخصصة التابعة لمجلس المطاط الماليزي، التي تقوم بعرض منتجات أخشاب وأثاث مصنوعة في ماليزيا، و"منتدى المطاط 2022" الذي تنظمه هيئة المطاط الماليزية، و"إكسبو الخشب الماليزي 2022" الذي تنظمه هيئة صناعة الأخشاب الماليزية. وستشهد معالي الوزيرة أيضاً توقيع أربع مذكرات تفاهم، ثلاثة منها في قطاع الأخشاب وواحدة ضمن قطاع تجارة نبتة الكناف.

وأعدت "وزارة الصناعات الزراعية والسلع" والوكالات التابعة لها خلال هذا الأسبوع قائمة من الأنشطة المثيرة لزوار الجناح الماليزي، مثل فنون الطلاء اللاتكسي التفاعلي، وعروض خشب العود الهندي، واستعراض قوالب من الطين المطاطي، وعروض نبتة الكناف، إلى جانب إقامة حوارات خاصة حول نبتة الكناف الماليزية، والأخشاب وشهادة الاعتماد الماليزية الخاصة بالمنتجات الخشبية المستدامة.

وعلى الرغم من المناخ الاقتصادي الصعب عالمياً، تواصل تجارة السلع الزراعية في ماليزيا أدائها الجيد. وخلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021، ساهم قطاع السلع الزراعية الماليزي بإجمالي عائدات تصدير بلغت 189.5 مليار رينغيت ماليزي في الاقتصاد الماليزي. وقد تجاوزت هذه القيمة إجمالي الإيرادات التصديرية المسجلة في عام 2020 والتي بلغت 152 مليار رينغيت ماليزي. وكنتيجة لذلك، ستواصل "وزارة الصناعات الزراعية والسلع" رفع مستوى الوعي، وبناء جسور التواصل ومشاركة أهمية جهودها في الترويج للسلع الزراعية المستدامة خلال معرض إكسبو 2020 دبي.

وجدير بالذكر أن وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزية تقود مشاركة الجناح الماليزي في إكسبو 2020 دبي، مع المؤسسة الماليزية للتكنولوجيا الخضراء وتغير المناخ، بصفتها الوكالة المنفذة. وسوف يركز الأسبوع على السلع الزراعية غير الغذائية في ماليزيا كالمطاط والأخشاب ونبات الكناف.

#بياناتحكومية

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