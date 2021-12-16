منافسات ساخنة في أجواء ثلجية

تنافس 40 رياضيًا ورياضية من الأبطال وأفضل لاعبي الكروس فت في العالم وسط الثلوج في درجة حرارة 4 تحت الصفر خلال انطلاقة النسخة التاسعة من "بطولة دبي الدولية للكروس فت" التي تقام بدعم مجلس دبي الرياضي وتستمر منافساتها حتى يوم 18 ديسمبر، والتي تعد الأكبر من نوعها بعد بطولة العالم التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث قوة المنافسات وقيمة جوائزها، وعدد المتابعين لها.

وحضر افتتاح البطولة التي انطلقت في قاعة سكي دبي بمول الإمارات سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس وسعود الشامسي مدير البطولة.

وتصدر الأسترالي ريكي جرارد منافسات اليوم الأول في فئة الرجال برصيد 200 نقطة في زمن 18:04 دقيقة، تلاه الروسي رومان خرينكوف برصيد 190 نقطة في زمن 18:30 دقيقة، وحصد الفرنسي ويلي جيورجس رصيد 175 نقطة في زمن 18:47 دقيقة، فيما حصد الإماراتي محمود شعلان في تصفيات اليوم الأول على 116 نقطة.

وفي منافسات السيدات تصدرت البريطانية سامنثا بريجز منافسات اليوم الأول في سكي دبي برصيد 185 نقطة وفي زمن 18:58 دقيقة، تلتها النرويجية كرستين هولت برصيد 180 نقطة، وحصدت المجرية لورا هورفاث على 180 نقطة أيضًا لكنها جاءت متأخرة بثانية واحدة عن كرستين، فيما حصدت السويدية ميكيلا نورمان 170 نقطة في زمن 19:02 دقيقة.

ويتنافس المشاركون في البطولة على جوائز مالية يبلغ مجموعها 1 مليون و300 ألف درهم، وتتضمن البطولة التنافس في 7 تدريبات متنوعة من أصعب تدريبات الكروس فت في العالم، وخاض المشاركون منافسات في 3 تمارين مختلفة وسط الثلوج في أول أيام البطولة، على أن ينتقلون اليوم إلى منافسات الأدوار النهائية في استاد دبي الدولي للتنس بمنطقة القرهود والتي تستمر على مدار يومي الجمعة والسبت.

وتم اختيار المشاركين من خلال الدعوة المباشرة حيث تم ترشيح أفضل اللاعبين من مختلف دول العالم وهم 20 من الرجال و20 من السيدات، ومن أبرز الرياضيات المشاركات الآيسلندية سارة سيغموند سدوتير، الفائزة بلقب بطلة العالم في الكروس فت للأعوام 2015 و2016 و2017، والمجرية لورا هورفاث المصنفة الأولى على مستوى أوروبا والفائزة بالمركز الثاني مرتين على مستوى العالم والتي كانت بطولة دبي الدولية للكروست نقطة الانطلاقة لها للعالمية، كما تشارك النرويجية كرستين هولت الحاصلة على المركز الثاني لعام 2019 كما أنها لاعبة جمباز وخبيرة تغذية.

ويشارك في فئة الرجال الكندي جيف أدلر المصنف الأول على أمريكا الشمالية، والصربي لزارا دوكيك الذي ظهر لأول مرة في بطولة دبي الدولية للكروس فت عام 2018 وحل في المرتبة 11 ووصل إلى المركز الخامس في عام 2019، أندريه هوديت الذي ظهر لأول مرة على المستوى الإقليمي في عام 2018 وتنافس في بطولة العالم للكروس فت في عام 2021 في فئة الفردي واحتل المركز الخامس عشر في عامه الصاعد، كما يشارك الروسي رومان خرينكوف المصنف أول على مستوى أوروبا ويعد من أقوى المرشحين للفوز بلقب البطولة والفائز ببطولة روسيا الاتحادية عام 2020، كما يشارك أيضًا الإماراتي محمود شعلان الذي حصد لقب البطولة عام 2013 في الفئة المفتوحة بعدما حقق أفضل زمن في إنهاء كافة التدريبات.

وبلغ عدد المشاهدات للنسخة الأخيرة من "بطولة دبي الدولية للكروس فت" على شبكة الإنترنت أكثر من مليون مشاهدة، كما تم إعداد فيلم وثائقي عنها بثته قنوات نيتفليكس وأمازون بالإضافة إلى شبكة الترفيه الخاصة بطيران الإمارات.

#بياناتحكومية

- انتهى -

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