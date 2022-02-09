اداء قوي يدفع البنك على قوائم الأسرع نمواً في مصر

ايهاب السويركي: "فخورون بما حققناه وسنواصل خطة النمو والتحول الرقمي لترسيخ العلامة التجارية"

أعلن بنك أبوظبى التجارى – مصر عن نتائج أعمال عام 2021 وهو العام الأول على اطلاق البنك العلامة التجارية في مصر. وقد كان عاماً حافلا بالانجازات ويعكس مدى نجاح استراتيجية البنك وكفاءته في تحقيق نمو هائل في زمن قياسي حيث واصل البنك تحقيق أداء مالي قوي مما دفع البنك للوصول الى قوائم الأسرع نمواً في مصر على مدار عام 2021، مما يعكس أيضاً ملائمة ظروف السوق المصري للنمو وقوة الاقتصاد وقدرته على التعافي في أعقاب الجائحة.

وسجل البنك نمواً متوازناً على مستوى كافة الأنشطة وقطاعات الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر بما يتناسب مع هذا النمو ويحقق إستدامة الأعمال ورضا العملاء في آن واحد، حيث حقق البنك صافي ارباح بلغت 710 مليون جنيه في نهاية 2021 بنسبة نمو بلغت 45% بالمقارنة بالعام السابق وزيادة صافي أصول البنك لتصل إلى 48.4 مليار جنيه و بنسبة نمو بلغت 41% ، كما نما رصيد القروض والتسهيلات بنسبة 28% وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 41% وزادت كذلك قاعدة العملاء بنسبة 15% خلال العام.

وعلق السيد ايهاب السويركي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي التجاري مصر قائلا: " استطاع البنك خلال عام 2021 تحقيق نسبة نمو هائل في كافة مؤشرات الأداء المالي التي تعكس نجاح استرايجتينا والأداء التشغيلي وكافة الجهود المبذولة. ونحن فخورون بما حققناه من نجاح وانجازات خلال العام الاول على اطلاق البنك بالرغم من التحديات التى حفزتنا على الاسراع في تنفيذ استراتيجيتنا الخمسية بهدف ان نكون البنك الاكثر تفضيلا لعملائنا والاسراع في التحول الرقمي الذي يعزز التزامنا بتقديم أفضل الخدمات المصرفية وتحسين مستويات الكفاءة. وأضاف السويركي: "نتطلع و نطمح للمزيد من النمو والتطوير على صعيد كافة الخدمات التى يقدمها البنك لعملاؤه ، تحسين مستويات كفاءتها لنتمكن من مواصلة الخطط التوسعية وزيادة قاعدة العملاء ونلتزم بتحقيق قيمة مستدامة وخدمة المجتمع بالاتساق مع رؤية مصر وتوجهات البنك المركزي".

اداء مالي قوي ومؤشرات

استطاع أبوظبي التجاري تحقيق زيادة هائلة في نتائج الاعمال حيث سجل البنك صافي ارباح 710 مليون جنيه في نهاية العام بنسبة نمو بلغ 44.8% مقارنة بنهاية 2020. كما بلغ معدل العائد على حقوق الملكية 15.1%. وحرصاُ على مواصلة خطة البنك التوسعية، بلغ معدل كفاية رأس المال 21.8% بما يفوق الحد الرقابي المقررة، و ذلك تزامننا مع انتهاء البنك رسمياُ من كافة اجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 5 مليارات جنيه ليأتي بذلك في مقدمة البنوك المتوافقة مع زيادة رأس المال المقررة.

وحرصاُ على تحقيق الكفاءة، في التشغيل استطاع البنك خفض معدل التكلفة إلى الدخل بنسبة 3% وذلك بالرغم من استمرار البنك في خطط النمو والتطوير في البنية التكنولوجية والموارد البشرية لتقديم اعلى مستوى من الخدمات بما يضمن راحة ورضا العملاء.

وسجل إجمالي الأصول ارتفاعًا قدره 41% ليصل إلى 48.4 مليار جنيه بنهاية 2021 بالمقارنة بنفس الفترة

نمو متوازن لكافة قطاعات الاعمال لخدمة الاقتصاد المصري مع الحفاظ على جودة المحفظة

استطاع ابوظبي التجاري اجتذاب عملاء جدد ونجح في زيادة قاعدة العملاء بنسبة 15% خلال عام 2021 على مستوى كافة قطاعات الاعمال التي شهدت نمواً هائلاً ومتوازن في آن واحد. وسجل اجمالي ودائع العملاء زيادة بنسبة 41.3% ليصل إلى 41.1 مليار في نهاية 2021 بالمقارنة بنهاية 2020، كما ارتفع كلا من اجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء إلى 22.3 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 28.2%. واستطاع البنك الحفاظ على جودة المحفظة وتنوعها وانخفض معدل القروض المتعثرة لتصل إلى 3.9% بالمقارنة ب5.2% ووصلت نسبة التغطية 63%. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 55%.

وإيماناً بدور البنك فى دعم الشركات والاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والتى تمثل أحد الحلقات الهامة لدفع عجلة النمو والتى تحظى ايضاً بإهتمام البنك المركزى المصرى ، حقق بنك أبوظبى التجارى – مصر زيادة كبيرة فى محفظة قروض الشركات مدفوعة بزيادة النشاط التمويلى حيث بلغت نسبة زيادة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة 50% ومحفظة قروض الشركات الكبيرة بنسبة 30% فى نهاية ديسمبر 2021 وبالمقارنة بنهاية ديسمبر2020.

كما يعمل بنك أبوظبي التجاري – مصر على التوسع في مجال التجزئة المصرفية عبر تحقيق الريادة في مجال الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية والتي تتميز المجموعة الاماراتية بها على المستوى الإقليمي، وبلغت محفظة التجزئة المصرفية للأفراد نحو 7.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ 6.2 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2020 .

التوسع والتطوير الرقمي وزيادة اقبال المستخدمين بصورة غير مسبوقة

يولي بنك أبوظبى التجارى – مصر اهتماماً كبيراً بالخدمات المصرفية الرقمية لزيادة رضا العملاء، حيث أطلق البنك عدداً من الخدمات المتميزة جاء فى مقدمتها خدمة الموبايل البنكي، وكذلك خدمة الإنترنت البنكي للأفراد والشركات والتى تتضمن التحويلات الخارجية، مع زيادة ماكينات إيداع النقود، والخدمة المصرفية الهاتفية والحوار التفاعلى على الموقع الإلكترونى التى تعتمد على استخدام أحدث التكنولوجيا وأكثر الطرق ابتكاراً واماناً لتسهيل كافة المعاملات البنكية للعملاء، ونتيجة لذلك سجل البنك زيادة هائلة في عدد المستخدمين بنهاية 2021 بلغت 305% وتمثل حوالي 51% من المعاملات رقمياً بالمقارنة بنهاية 2020.

كما قام البنك باطلاق اول نظام لحظي معزز بالذكاء الاصطناعي لمكافحة الاحتيال، لدفع قدرات البنك في مجال التحكم والمكافحة الفورية لعمليات الاحتيال علي الخدمات المصرفية المختلفة.

وعلى صعيد الانتشار الجغرافي، يقوم البنك بزيادة عدد الفروع وتجديد الفروع للاستمرار في زيادة عدد العملاء، حيث قام البنك بأفتتاح فرع كونكورد بلازا وبهذا يصل إجمالي عدد فروع البنك إلي 46 فرعاً في 22 محافظة حول الجمهورية.

الشمول المالي والمسئولية المجتمعية التزام مؤسسي

أعلن أبوظبى التجارى مصر عن رؤية متكاملة للشمول المالي والتى تستهدف كل فئات المجتمع بما فيها ذوى الإعاقة والإحتياجات الخاصة ويحرص على دمجهم فى المنظومة الإقتصادية بشكل سليم وعادل وذلك فى إطار توجيهات البنك المركزى وتوجه الدوله لدمج ذوى الإعاقة فى المجتمع، حيث قام البنك بإطلاق باقة "إرادة" وهى الأولى من نوعها التى تقدم خدمات متكاملة بمميزات بنكية وغير بنكية صُممت لدعم الأبطال من متحدي الإعاقة. تتيح لهم الباقة عدد كبير من التسهيلات والخدمات البنكية لمساعدتهم فى حياتهم اليومية وتتضمن فتح حسابات توفير بدون مصاريف إدارية وبدون أى حد أدنى وإصدار بطاقة طبية للحصول على العديد من الخدمات الطبية المتخصصة والأجهزة التعويضية برسوم مخفضة.

ويضع أبوظبى التجاري مصر المسئولية المجتمعية على رأس أولوياته، وهو الأمر الذى ظهر جلياً بمشاركة البنك فى عدد من الأنشطة الحيوية فى هذا المجال، كان فى مقدمتها التبرع لصالح صندوق تحيا مصر بإجمالى تبرعات قدرها 2 مليون جنيه لمتضرري أزمة كورونا. كما وقع البنك بروتوكول تعاون لمدة 3 سنوات لتقديم دعم قيمته 10 ملايين جنيهاً لصالح مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، بالإضافة إلى التبرع لصالح مؤسسة بهية للإكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بمبلغ 500 ألف جنيه لدعم مسيرة المستشفى ومشروعاتها التوسعية و500 الف جنيه لمستشفى سرطان الاطفال.

الجوائز

حصل بنك أبوظبي التجاري مصر على خمسة جوائز مرموقة خلال عامه الأول، حيث منحت مجلة "جلوبال بيزينس أوتلوك البريطانيه" جائزة "البنك الرقمي الأسرع نمواً" لعام 2021، كما منحت مؤسسة "ديجتال بانكر" أربعة من الجوائز المتميزة بالشرق الأوسط و أفريقيا في التجزئة المصرفية وهم جائزة "أفضل برنامج للتحول الرقمي" و"التميز في التحول التكنولوجي" و"أفضل مبادرة للشمول المالي" و"أفضل برنامج لتوظيف الخريجين". وجاء ذلك استكمالاً لمسيرة نجاحه منذ إطلاق علامته التجارية في السوق المصرية العام الماضي.

نظرة مستقبلية 2022

يتطلع البنك للحفاظ على مستويات الاداء والاستمرار في النمو خلال عام 2022 ومواصلة تطويرالبنية التكنولوجية والرقمية وتنفيذ خطط التوسع وزيادة قاعدة العملاء والاستمرار في تحسين مستوى الخدمات بما يحقق رضا العملاء مع الاستثمار في تدريب وتهيئة افضل الظروف لفريق العاملين الذي اكد التزامه وتفانيه في خدمة عملائنا منذ انطلاق البنك. كما يلتزم أبوظبي التجاري بالمساهمة في دعم الاقتصاد وتقديم قيمة مستدامة لعملائه ولموظفيه ولمساهميه وخدمة المجتمع بالاتساق مع رؤية مصر 2030 وتوجهات البنك المركزي".

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-انتهى-

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