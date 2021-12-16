عمّان – الأردن :- أعلنت شركة Beeezcrowd، منصة التمويل الجماعي الرائدة في الأردن والشرق الأوسط وأول منصة في العالم تعتمد على مبدأ الشراكة الرقمية، عن انضمام مستشار العلاقات العامّة السيد بشير مريش الى مجلس إدارة الشركة، ليتولى بذلك وضع استراتيجيات الاتصالات والخطط الإعلامية الخاصة بشركة Beeezcrowd وتنفيذها في السوق الأردني وأماكن تواجدها في الشرق الأوسط بكل دقة وإحكام واحترافية.

شركة Beeezcrowd هي منصة تمويل جماعي قائم على الملكية الرقمية، وهي طريقة تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة و الكبيرة الراغبة بتوسيع اعمالها عن طريق مطالبة عدد كبير من المستثمرين باستثمار مبلغ صغير نسبيًا فيها. في المقابل ، يحصل المستثمرون على أسهم ملكية رقمية في الشركة. بدأت بييزكراود في الأردن وتوسعت في الشرق الأوسط, وهي أول منصة في العالم تعتمد على مبدأ الشراكة الرقمية. منصة BeeezCrowd تلائم المستثمرين وتتناسب مع الشركات الصغيرة والمتناهية في الصغر أو حتى المتوسطة مثل الأشخاص الذين لديهم أفكار إبداعية جديدة، أو أصحاب المشاريع الصغيرة الذين يرغبون في جمع الأموال لتمويل مشاريعهم.

وفي هذه المناسبة، عبّر السيد بشير مريش عن سعاته بالانضمام الى مجلس إدارة شركة Beeezcrowd حيث قال:" سنعمل على قدم وساق لإنجاح كافة حملات Beeezcrowd الإعلامية والتسويقية بحرفية، وسنضع على عاتقنا مسؤولية تطبيق أحدث التقنيات والأساليب في مجال الإعلام بما يكفل تعزيز حضورها في السوق المحلي وموقعها الريادي في الشرق الأوسط ".

وأشار السيد بشير مريش أنه وخلال الفترة الأولية ستقوم منصة Beeezcrowd للتمويل الجماعي بمنح كافة المستثمرين حصص إضافية لكل حصة يقومون بشرائها بنسبة 200%، أي أن العائد الاستثماري سيتضاعف بمجرد بداية الاستثمار في أي مشروع يطرح على منصة Beeezcrowd.

من جهته، قال المهندس محمد الخضري، نائب الرئيس ورئيس التكنولوجيا المالية لدى شركة Beeezcrowd :" نحن متحمسون للغاية لانضمام المستشار مريش الى مجلس إدارة شركة Beeezcrowd، حيث أنه ومن خلال خبرته الكبيرة في مجال العلاقات العامّة وإعداد الخطط الإعلامية، سيساعد على وصولنا الى أهدافنا".

تلائم المنصة الإلكترونية المستثمرين على وجه الخصوص، وتتناسب مع الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر أو حتى المتوسطة مثل الأشخاص الذين لديهم أفكار إبداعية جديدة، أو أصحاب المشاريع الصغيرة الذين يرغبون في جمع الأموال لتمويل مشاريعهم.

يذكر أن المستشار بشير مريش يشغل مجموعة من المناصب ضمن مجالس إدارة مجموعة من الشركات، و التى يساهم فيها بالتخطيط الإستراتيجي للشركات و وضع الخطط التسويقية لها في عدد كافة المجالات. كما يشغل منصب المؤسس والمدير العام لشركة بشير مريش للإستشارات الإعلامية، حيث تعتبر هذه الشركة من أسرع شركات العلاقات العامة نموا في الأردن، وأوسعها انتشاراً على المستوى الإقليمي والعالمي، والتي تقدم عدداً من الخدمات التي تشمل الاستشارات الإعلامية، عقد المؤتمرات والندوات وتنظيمها، إدارة الأزمات، وضع الخطط الاستراتيجية للعلاقات العامة للزبائن، العلاقات الإعلامية، إطلاق الحملات التوعوية وحملات المسؤولية الاجتماعية، التغطيات الإعلامية والكتابات التحريرية، عقد الدورات التدريبية المتخصصة للشركات والأفراد، وغيرها الكثير من الخدمات والحلول المبتكرة في هذا المجال، وتنشط في كل من مقرّها الأردن، والعراق، وسوريا، وليبيا، وباكستان، والهند، بالإضافة الى دولة الإمارات العربية المتحدة.

#بياناتشركات

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عن شركة Beeezcrowd

Beeezcrowd هي منصة تمويل جماعي قائم على الملكية الرقمية وهي طريقة تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق مطالبة عدد كبير من المستثمرين باستثمار مبلغ صغير نسبيًا فيها. في المقابل ، يحصل المستثمرون على أسهم ملكية رقمية في الشركة.

بدأت Beeezcrowd في الأردن وتوسعت في الشرق الأوسط, وهي أول منصة في العالم تعتمد على مبدأ الشراكة الرقمية. منصة BeeezCrowd تلائم المستثمرين وتتناسب مع الشركات الصغيرة والمتناهية في الصغر أو حتى المتوسطة مثل الأشخاص الذين لديهم أفكار إبداعية جديدة، أو أصحاب المشاريع الصغيرة الذين يرغبون في جمع الأموال لتمويل مشاريعهم.

عن BMC

تأسست شركة بشير مريش للاستشارات الإعلامية (BMC) عام 2008، ويقع مقرها الرئيسي في الأردن، كما تتوزع مكاتبها في كل من العراق، ليبيا، الإمارات العربية المتحدة، الهند، باكستان، و أفغانستان. تتخصص الشركة في بناء الهوية والعلامة التجارية للعملاء و العمل على ايصال رسالتهم و ترجمتها على أرض الواقع، كما تعمل على تقديم الاستشارات الإعلامية اللازمة للحصول على النتائج التي يهدف إليها العميل .

تقوم BMC على مبدأ الابتكار والسعي الدائم للحصول على المعرفة عن طريق الحصول على الشهادات و التدريب لاكتساب الخبرة و التوسع المستمر.

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