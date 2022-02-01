محافظة العلا، المملكة العربية السعودية: أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا النموذج الأولي للبنية التحتية الذكية للنقل، عبر خدمة المركبات الكهربائية ذاتية القيادة ، وتمثل هذه المركبات مستقبل النقل الذي المستهدف في المحافظة، والمتمثل في استخدام طاقة خالية من الانبعاثات الكربونية، حيث تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لإحدى الركائز الأساسية لمخطط "رحلة عبر الزمن" بهدف تحويل محافظة العلا إلى وجهة عالمية رائدة للتراث والثقافة.

وتوفر هذه الخدمة في مرحلتها الأولية امكانية التنقل الآمن والسريع لأهالي وزوار محافظة العلا من المواقف الجنوبية وصولاً إلى البلدة القديمة، في وقت زمني يقدر بثلاث دقائق، وبسرعة تصل إلى عشرين كليومترا في الساعة حاليا، كما توفر المركبة أعلى معايير الأمن والسلامة ليس فقط للركاب داخل المقصورة، بل يشمل سلامة الأشخاص والكائنات الحية خارج المركبة، وذلك عبر وجود نظام استشعار ذكي عالي الحساسية يلتقط الأشياء التي تعترض مسار المركبة ويجبرها على التوقف.

وفور إطلاق نموذج العربة، استفاد من خدمات المركبة أكثر من 2000 راكب من أهالي وزوار العلا، عاشوا تجربة مستقبل النقل الذكي القادمة للمحافظة، واستطاعت المركبة نقل قرابة 300 شخص في يوم واحد، من المواقف الجنوبية للبلدة وحتى مركز الزوار ذهابا وإيابا، الأمر الذي ساهم في خلق تجربة سياحية سهلة ومريحة لمرتادي البلدة القديمة، بين الطبيعة الخلابة للمنطقة.

وخلال هذه المرحلة التجريبية، تمت متابعة معدلات استهلاك الطاقة والربط الإلكتروني وإمكانية التطبيق العملي للمركبة بدقة وعناية قبل البدء بتوفير هذه الخدمة، من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا والمهندسون المختصّون في الشركة المصنّعة للمركبات الكهربائية ذاتية القيادة "زيد أف تو جيت ذير"،وتشرف فرق العمل العاملة في منصة التحكم الذكي باستمرار على مواقع تواجد المركبة وأدائها العام ومجالات تحسينها.

وتعاونت الهيئة الملكية لمحافظة العلا بشكل وثيق مع شركة النقل العام المتخصّصة في التكنولوجيا "آر آيه تي بي دي?" لتصميم وتشغيل المركبات الكهربائية ذاتية القيادة وتوفيرها في المملكة، ضمن الاتفاقيات التي وقعت على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار العام الماضي، يأتي هذا التعاون في إطار الاتفاقية الحكومية بين المملكة وفرنسا، ،وتملك الشركة الفرنسية أكثر من 120 عاماً من الخبرة في مجالات النقل وسجلاً حافلاً بالابتكارات التكنولوجية.

وعلق الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو بن صالح المدني: "يُعدّ إطلاق المرحلة التجريبية من خدمة النقل العام بواسطة المركبات الكهربائية ذاتية القيادة خطوة أولى نحو تحقيق هدف الهيئة المتمثل في تمكين المقيمين والزائرين في محافظة العلا من الحصول على أحدث خدمات النقل والآمن والفعّال من حيث استهلاك الطاقة، وبالاستناد إلى الأهداف المذكورة في الرؤية التصميمية "رحلة عبر الزمن"، تُعدّ الاستدامة مستهدف رئيسي لاستراتيجيتنا في محافظة العلا، نحو تحويل منطقة شمال غرب شبه الجزيرة العربية إلى مركز للابتكار والسياحة والأعمال التجارية."

ومن جانبه، صرّح دينيس جيوا، الرئيس التنفيذي لشركة "آر آيه تي بي دي?" العربية السعودية قائلاً: "يسرّنا في "آر آيه تي بي دي?" العربية السعودية شراكتنا مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا لتطبيق حلول التنقل الذكية، بما يمنح تجربة فريدة للمقيمين والزائرين على حدّ سواء، ونحن فخورون جداً بإسهامنا في الحفاظ على طبيعة أحد المواقع المدرجة على لائحة التراث العالمي في اليونسكو، من خلال العمل على تصميم وتشغيل هذه المركبات الكهربائية المبتكرة".

#بياناتحكومية

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