تقدمها لزوار موسم الرياض

تقدم تقنيات stc pay المبتكرة حلول رقمية قابلة لإعادة الشحن بشكل سهل ومريح للزوار

تمكّن بطاقات الدفع المسبق وإسوارة الدفع الرقمي من stc pay من تقليل أوقات الانتظار وإتاحة الفرصة للاستمتاع بتجربة ترفيهية متكاملة

أطلقت شركة stc pay حلول الدفع الرقمية المتطورة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه وشركة صلة الرائدة في إدارة الفعاليات، حيث أتاحت لزوار موسم الرياض حلول الدفع الرقمي عبر إسوارة الدفع الرقمي وبطاقة للدفع المسبق.

وعملت شركة stc pay على تبني وتطبيق فكرة الهيئة العامة للترفيه والتي من شأنها أن تخلق تجربة سهلة ومريحة تتيح الهيئة للزوار الاستمتاع بتجاربهم في فعاليات موسم الرياض بما فيها مدينة "ونتر وندرلاند " و " بوليفارد سيتي"، و"كومبات فيلد". ومع امتلاكها لأكثر من 7.4 مليون مستخدم لتطبيقها، كانت stc pay الشريك المثالي لتطبيق حلول الدفع الذكي المبتكرة وتبنيها، وذلك ضمن رؤيتها لتوفير تجارب رقمية مميزة ومبتكرة يمكن استخدامها من قبل الجميع بكل يسر وسهولة.

ويمكن لزوار فعاليات موسم الرياض الحصول على بطاقة الدفع المسبق أو إسوارة الدفع الرقمي من stc pay ومن ثم شحنها بالمبلغ المطلوب عبر التطبيق، في أي وقت، ومن أي مكان، وذلك للاستفادة منها في تسهيل عمليات حجز التذاكر والمشتريات خلال فعاليات موسم الرياض، مما يوفر خيارات دفع أسهل وأسرع للتقليل من أوقات الانتظار، وتعزيز تجربة الترفيه والمتعة لزوار الموسم.

ويأتي إطلاق حلول الدفع الذكية اللاتلامسية، تماشياً مع أهداف التحوّل الرقمي ضمن رؤية 2030 والتي تسعى إلى رفع معدلات التعاملات المالية الرقمية بنسبة 70 في المئة بحلول عام 2030. كما تعزز جانب الابتكار بتبنيstc pay لنهج التركيز على العميل، والتعاون المستمر مع الهيئة العامة للترفيه وشركة صلة خلال موسم الرياض.

وتمثل تقنيات الدفع اللاتلامسية جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية، ومع وجود ثلثي السكان المملكة تحت سن 35 عاما، يمثل جيل الألفية السعودي جيلاً نشأ في عصر رقمي يمتلكون فيه التقنيات التي تمكنهم من الوصول إلى المدفوعات الرقمية الذكية.

وتعد stc pay محفظة رقمية أمنة ومتكاملة تمكن من إجراء المعاملات المالية بكل سهولة مثل إتمام التحويلات المالية بين حسابات المستخدمين الرقمية والبنوك الأخرى إلى جانب ودفع الفواتير، كما توفر حلول مراقبة المصروفات والتحليلات بشكل متكامل ليعطي مؤشرا على إنفاق المستخدمين خلال فترة زمنية معينة. في حين تعد إسوارة الدفع الرقمي أول تجربة رقمية في مجال الدفع المسبق، والتي يمكن الاستفادة منها خلال الفعاليات الترفيهية المتميزة وعلى رأسها موسم الرياض.

ويمكن لزوار موسم الرياض استخدام حلول الدفع الذكية من stc pay في فعاليات موسم الرياض مثل مدينة "ونتر وندرلاند " التي تقدم تجربة ترفيهية متكاملة مع 52 لعبة و 6 مناطق فرعية، إلى جانب فعاليات "بوليفارد سيتي"، و"كومبات فيلد" المتاحة للزوار حاليا.

#بياناتحكومية

-انتهى-

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