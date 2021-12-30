محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لرئاسة الهيئة في عام 2022

محافظ البنك المركزي للجمهورية التركية يتولى منصب نائب الرئيس

الدكتور عمر حسين يستمر في منصب الرئيس التنفيذي لولاية جديدة

كوالالمبور، ماليزيا: قامت الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة ("الهيئة") بتعيين معالي خالد محمد بالعمى رئيسًا لمجلس إدارتها اعتبارًا من 1 يناير 2022 لمدة عام واحد. ويخلف معالي بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي شغل سابقًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، معالي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي لدور الرئاسة.

وقال معالي بالعمى: "إنه لشرف كبير لي أن أتولى رئاسة مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة، وهي مسؤولية أؤكد التزامي بها لتلبية المهام المسندة إليها. تأسست الهيئة في عام 2010 بهدف تسهيل إدارة السيولة عبر الحدود بين مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، ومنذ تأسيسها أصدرت أكثر من 75 مليار دولار أمريكي من أدوات الصكوك قصيرة الأجل ذات التصنيف العالي إلى السوق".

وأضاف معاليه: "حققت الهيئة عدداً من الإنجازات خلال العام 2021 والتي تشمل إصدار صكوك قصير الأجل عبر ثلاث فترات مختلفة هي شهر، وثلاثة أشهر، وستة أشهر على التوالي وخلال عامٍ كامل، وعلى أساس شهري ثابت، وهو أكبر حجم إصدار شهري بإجمالي بلغ 1.4 مليار دولار أمريكي. وقد تم تصنيف الهيئة كأكبر مُصدِر لصكوك الصرف الأجنبي المقومة بالدولار الأمريكي في النصف الأول من العام 2021".

وأشاد معاليه بجهود الهيئة، حيث قال: "أتوجه بجزيل الشكر والامتنان لجميع القائمين على هذه المؤسسة ولجهودهم الحثيثة خلال السنوات الماضية. أتطلع مع أعضاء الهيئة أن يكون العام 2022 مليئًا بالأنشطة التي تساهم في تعزيز الاستقرار المالي لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، من خلال إصدارات الصكوك وطرح مبادرات لتعزيز البنية التحتية لإدارة السيولة عبر الحدود وزيادة التعاون بين أعضاء الهيئة".

ويتمتع معالي خالد محمد بالعمى بخبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً في قطاع الخدمات المصرفية والمالية وإدارة الأصول والاستثمارات. وتم تعيينه محافظا لمصرف الإمارات المركزي في أبريل 2021، حيث شغل قبل ذلك منصب نائب المحافظ. وعمل معاليه مع هيئات ومؤسسات حكومية، إضافًة إلى كونه عضو في مجلس إدارة المصرف المركزي منذ العام 2008.

يحمل معالي بالعمى شهادة بكالوريوس في العلوم المالية من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو حاصل على شهادة محلل مالي معتمد (CFA) منذ العام 1995.

وسوف يتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الآن، معالي الأستاذ شهاب كافجي أوغلو، محافظ البنك المركزي للجمهورية التركية. وعُيّن سعادته محافظاً للبنك المركزي للجمهورية التركية في مارس 2021، ويحمل شهادتي الماجستير والدكتوراه من جامعة مرمرة: معهد البنوك والتأمين.

بالإضافة إلى ذلك، يسر الهيئة أن تعلن عن تجديد عقد رئيسها التنفيذي، الدكتور عمر أيمهانوسي حسين، لمدة عامين آخرين من 1 يناير 2022 إلى 31 ديسمبر 2023. تولى الدكتور عمر منصب الرئيس التنفيذي للهيئة في 1 يناير 2020، وقبل ذلك، كان رئيسا تنفيذيا بالإنابة للهيئة منذ 15 سبتمبر 2018.

وقال الدكتور عمر: "إنه لشرف عظيم لي أن أستمر في خدمة الهيئة بصفتي الرئيس التنفيذي لهيئة عالمية فريدة من نوعها. منذ ترقيتي لمنصب الرئيس التنفيذي بالإنابة ومن ثم الرئيس التنفيذي للهيئة، نمت الهيئة وحققت عددًا من المعالم الرئيسية التي تضمن المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية أن تكون قادرة على إدارة السيولة بشكل فعال وكفء. على الرغم من أن العامين الماضيين كانا بلا شك يمثلان تحديًا بسبب جائحة كوفيد-19، إلا أنني متفائل بأن الهيئة ستستمر في الوفاء بولايتها السياسية التي ستدعم وتعزز الاستقرار المالي وكفاءة الأسواق المالية الإسلامية".

انضم الدكتور عمر إلى الهيئة كمدير تنفيذي، قسم الشؤون القانونية والامتثال والمستشار العام في عام 2016. وقبل انضمامه إلى الهيئة، كان أستاذً مشاركًا في الجامعة الإسلامية العالمية، ماليزيا. يتمتع الدكتور عمر، وهو زميل زائر سابق في جامعة هارفارد، بخبرات متنوعة وقد عمل سابقًا كمستشار لشركات المحاماة والبنوك والمنظمات الدولية في مجالات القانون وتنظيم التمويل الإسلامي، بما في ذلك الجوانب القانونية لهيكلة الصكوك.

جدير بالذكر أن الإعلان عن التعيينات الجديدة في مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة تم خلال اجتماعها السابع والعشرين، والذي عقد بتاريخ 7 ديسمبر 2021.

مجلس الإدارة، هو هيئة الإستراتيجية وصنع السياسات في الهيئة، والأعضاء الحاليون هم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبنك إندونيسيا، وبنك الكويت المركزي، وبنك لوكسمبورغ المركزي، وبنك المركز الماليزي، وبنك

موريشيوس، وبنك نيجيريا المركزي، ومصرف قطر المركزي، والبنك المركزي للجمهورية التركية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة، هي جهة تقوم بإصدار صكوك قصيرة الأجل بشكل منتظم عبر فترات ومبالغ

مختلفة لتلبية احتياجات السيولة للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية. ويبلغ إجمالي مبلغ صكوك الهيئة المستحق الآن 3.51 مليار دولار أمريكي. تم تصنيف برنامج صكوك الهيئة قصيرة الأجل كـ (A-1) من قبل مؤسسة التصنيف العالمية (ستاندارد آند بورز) (S&P).

#بياناتحكومية

-انتهى-

عن الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة

الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة هي مؤسسة عالمية تأسست في 25 أكتوبر [تشرين الأول] 2010 من قبل بنوك مركزية، ومؤسسات نقدية، ومؤسسات مالية متعددة الأطراف، لتطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة الأجل متوافقة مع الشريعة لتسهيل الإدارة الفعالة للسيولة عبر الحدود للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية.

الأعضاء الحاليون في مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة هم البنوك المركزية والمؤسسات النقدية في إندونيسيا والكويت، ولوكسمبورغ، وماليزيا، وموريشيوس، ونيجيريا، وقطر، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المؤسسة الإسلامية متعددة الأطراف لتنمية القطاع الخاص.

عضوية الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة متاحة للبنوك المركزية، والسلطات النقدية، وأجهزة الرقابة المالية، أو الوزارات أو المؤسسات المالية الحكومية التي يناط بها مهام الرقابة المالية النظامية، والمؤسسات المالية متعددة الأطراف.

تستضيف ماليزيا الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة ومقرها في كوالالمبور.

استفسارات وسائل الإعلام:

الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة

هاتف: +60321705000

فاكس: +60321705111

إيميل: info@iilm.com

الموقع الالكتروني: www.iilm.com

يرجى متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث المعلومات عبر:

تويتر https://twitter.com/theiilm :

لينكد إن: https://www.linkedin.com/company/theiilm

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021