يتميز تطبيق الهلال الجديد والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بتقديم خدمات مصرفية ومزايا استثنائية لمتطلبات الحياة العصرية من خلال منصة حديثة ومبتكرة.

أبوظبي : أعلن مصرف الهلال، وهو أحد مؤسسات مجموعة بنك أبوظبي التجاري، عن طرح هويته الجديدة تحت اسم "الهلال" وذلك بالتزامن مع إطلاق تطبيق الهلال الجديد والذي صُمم ليلبي الاحتياجات المصرفية، فضلاً عن توفير تجربة فريدة وخدمات مبتكرة بمزايا عائلية لتواكب أسلوب الحياة الحديث، من خلال الشراكات المتنوعة مع العديد من العلامات التجارية الرائدة.

ويتيح تطبيق الهلال الجديد إمكانية فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير للمتعاملين ولأطفالهم، وغيرها من الخدمات المصرفية، فضلاً عن الحصول على مكافآت من برنامج الولاء التابع للهلال. ويتيح نظام الهوية الرقمية للمصادقة السريعة UAE Pass إمكانية التسجيل في التطبيق بسرعة وسهولة تامة.

وفي هذه المناسبة، قال معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: "لعب مصرف الهلال منذ تأسيسه دوراً مهماً في المساهمة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني، ولا شك أن التميز بمجال الابتكار سيضمن قدرته على مواصلة دوره المحوري في المساهمة في تطور الخدمات المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأدى استحواذ بنك أبوظبي التجاري على مصرف الهلال في عام 2019 إلى إحداث نقلةٍ نوعية في المصرف ليصبح من المؤسسات المالية القائمة على استراتيجية التحول الرقمي، وتزويد المتعاملين بمنتجات وخدمات مصرفية عالية الجودة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتتجسد هذه الاستراتيجية في إطلاق الهوية الجديدة، وتطبيق يعكس الطابع الحيوي لهذه المؤسسة المالية ويرتقي بمستوى الخدمات إلى آفاق جديدة. وتعد هذه الخطوة إنجازاً كبيراً لقاعدة الموظفين المتنوعة في الهلال والتي تمثل المواهب الإماراتية فيها 51% من مجموع الكوادر المصرفية، وهي إحدى أعلى معدلات التوطين في القطاع المصرفي الإماراتي. ونحن على ثقة بأن اعتماد الهلال أحدث التقنيات الرقمية واهتمامه بخدمة المتعاملين كأحد الأوليات الرئيسية سيؤهله لتحقيق تقدم كبير في هدفه الاستراتيجي المتمثل بتوسيع نطاق حضوره وقاعدة متعامليه".

وبدوره، قال علاء عريقات، رئيس مجلس إدارة مصرف الهلال والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: "نحن فخورون بإطلاق الهوية الجديدة للهلال والتطبيق المبتكر خلال فترة وجيزة والذي يعتبر ترجمة لاستراتيجية التحول الرقمي التي يتبناها الهلال. ويعد التطبيق ركيزة أساسية لتقديم خدمات مصرفية ومزايا حصرية بمفهوم جديد حيث يعتمد على تقنيات الذكاء الإصطناعي ويتميز بمرونة عالية وقدرة على التطور والتكيف لمواكبة المتطلبات المختلفة للمتعاملين. ونتطلع قدماً لتعزيز دور الهلال ليكون أحد المنصات الرائدة في مجال الخدمات المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم طرح خدماته ليشمل الأسواق الإقليمية في المستقبل".

ومن أهم مزايا التطبيق الجديد خاصية تعليم الأطفال مهارات مالية سليمة من خلال أساليب ترفيهية مبتكرة لتنمية حس المسؤولية المالية لديهم في المستقبل. ويوفر التطبيق نظاماً لمنح المكافآت للأطفال عند إنجاز

المهمات المحددة لهم، بالإضافة إلى حوافز للتوفير مع إعدادات خاصة بعمر المستخدم، وبطاقات خصم مع وسائل للرقابة على عمليات الإنفاق عبر الإنترنت. كما يمكن لغير المتعاملين لدى الهلال الاستفادة من مجموعة من الخدمات التي تشمل التسوق المتاح من خلال التطبيق.

وحقق تطبيق الهلال، الذي يمكن تحميله من متجري iOS APP أو Google Play، أصداءً إيجابية واسعة بين جمهور المتعاملين خلال فترة اختباره التجريبية. ويشجع الهلال مستخدمي التطبيق على تقديم ملاحظاتهم لإجراء مزيد من التحسينات عليه، والمساهمة بتقديم أفكار حول إضافة مزايا جديدة بما يواكب احتياجاتهم ليتكامل مع أسلوب حياتهم العصرية.

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