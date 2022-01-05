من المتوقع أن يصل سوق الأيورفيدا إلى 9.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024

جولة التمويل لدعم "نيروغ ستريت" لتصبح العلامة التكنولوجية العالمية لقطاع الأيورفيدا الصحي

دبي، الإمارات العربية المتحدة – دفع التهديد المتزايد لفيروس أوميكرون المتحول البلدان في الشرق الأوسط والعالم أجمع مرة أخرى إلى التركيز على الرعاية الصحية الوقائية، وأبرز بالتحديد الحاجة إلى التوعية بطب الأيورفيدا وتعميمه، إذ يرى خبراء الصحة العامة أن الطب الشمولي هو الطريقة الأمثل لضمان التغطية الصحية الشاملة ومنع انتشار الأمراض المستجدة في جميع أنحاء العالم.

وبقيادة الهلال للمشاريع الناشئة، منصة رأس المال الاستثماري المؤسسي لشركة الهلال للمشاريع، وICMG Partners اليابانية، جمعت منصة "نيروغ ستريت" التكنولوجية 4 ملايين دولار أمريكي في جولة ما قبل التمويل من السلسلة B، وستوظف هذا التمويل في ابتكار خدمات ومنتجات جديدة لأطباء الأيورفيدا ولتوسيع نطاق عملياتها وتعزيزها.

وقال توشار سينغفي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمارات في شركة الهلال للمشاريع، "نحن متحمسون لخوض هذه التجربة الفريدة مع "نيروغ ستريت"، التي برهنت القيم الهائلة والفرص المهمة الكامنة في سوق الأيورفيدا الذي من المتوقع أن يصل إلى نحو 9.5 مليار دولار بحلول العام 2024، بالإضافة إلى الاحتمالات غير المحدودة التي يمكن أن توفرها الحلول القائمة على التكنولوجيا".

وتابع: "أنا على يقين أننا سنشكل فريقًا قويًا بتكامل خبراتنا ومواهبنا، وتتطلع الهلال للمشاريع الناشئة إلى هذه الشراكة المثمرة التي ستدعم نمو "نيروغ ستريت" داخل سوقها الرئيسية في الهند وخارجها أيضاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

تقدم "نيروغ ستريت"، وهي أول منصة تكنولوجية لخدمات الأيورفيدا الطبية في الهند والأسرع نمواً في العالم، خدمات سلسة لأكثر من 50 ألف طبيب تشمل التعلم من النظراء في المجال، والسجلات الصحية الإلكترونية، ومنصة التجارة الإلكترونية B2B. ومع التمويل الجديد الذي حصدته الشركة بقيمة 4 ملايين دولار بقيادة الهلال للمشاريع الناشئة، تهدف الشركة إلى تعزيز وجودها وأثرها في الهند بسد الفجوة بين أطباء الأيورفيدا والمرضى وبتسهيل الحصول على الأدوية عالية الجودة على منصتها التكنولوجية الموثوقة. وتتطلع الشركة إلى التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستفيدةً من النمو السريع في المنطقة الناتج عن تزايد الاتصال الرقمي فيها وتوسع شريحة شبابها الضليعين بمجال التكنولوجيا.

وقال رام إن كومار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "نيروغ ستريت": "لقد بدأ العالم بتقدير قيمة مجال الأيورفيدا وإدراك أهميته كإجراء وقائي أول، ونحن على ثقة من أن جهودنا المستمرة لتعميم الأيورفيدا قد حفّزت العديد من الحوارات عن هذا المجال وغيرت وجهات النظر وطمأنت الجميع بالمقومات المذهلة وشديدة الفعالية لهذا الطب العريق الذي تقدمه الهند هدية إلى العالم."

وأضاف: "نحن على أهبة الاستعداد لأن نصبح شركة الرعاية الصحية الأسرع نموًا في العالم، وبتعاوننا مع مستثمرينا وما يقدمونه لنا من خبرات ورؤى نيرة، نخطو خطى سريعة وواثقة نحو هدفنا المتمثل للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في العالم أجمع."

لقد أصبحت رقمنة طب الأيورفيدا حاجة ملحّة في زمننا الحالي، وترى جمعية الأيورفيدا العالمية في "نيروغ ستريت" قيمةً هائلةً إذ تسهل هذه المنصة التواصل مع المرضى وإمكانية الحصول على الأدوية عالية الجودة، كما أنها توفر مصادر وموارد معرفة عالية المستوى تقوم على الأدلة.

ويُذكر أن الهلال للمشاريع الناشئة تستثمر في الشركات الناشئة التي تتماشى أعمالها مع عمليات الهلال للمشاريع وتعزز وظائف الشركة عبر تكنولوجيا إدارة سلسلة التوريد، والتكنولوجيا الطبية، وبرامج المؤسسات كخدمة (SaaS)، والتكنولوجيا الاستهلاكية الناشئة المتخصصة، وقد استثمرت حتى الآن 580 مليون درهم إماراتي في 43 شركة ناشئة وصناديق رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة الهلال للمشاريع الناشئة عن خططها لزيادة استثماراتها في الشركات الناشئة إلى مليار درهم إماراتي (272 مليون دولار) بحلول العام 2022. ومن شركات محفظة الهلال للمشاريع الناشئة "كيتوبي"، المطبخ السحابي الرائد عالميًا وأسرع شركة ناشئة تكتسب صفة اليونيكورن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و"فريش تو هوم"، أكبر متجر إلكتروني للمأكولات البحرية واللحوم في الهند، و"بوابة ترابط"، وهي أكبر منصة مصرفية مفتوحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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