فعاليات دولية تنافسية ومجتمعية عديدة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي عززت الترابط بين إكسبو دبي والرياضة

إغلاق باب التسجيل منتصف ليل 17، وتدريبات يومية مجانية للجري في إكسبو

سيعيش آلاف المشاركين من الهواة والمحترفين من داخل وخارج دولة الإمارات تجربة فريدة جديدة بخوض منافسات النسخة الثانية من "سباق إكسبو 2020 للجري" داخل مقر إكسبو دبي 2020 بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من السباق الرياضي التنافسي والمجتمعي والتي أقيمت يوم 19 نوفمبر الماضي واستقطبت مشاركة 5000 مشارك من مختلف الأعمار والجنسيات من دولة الإمارات ومن الزوار الذين حضروا خصيصا للمشاركة في الحدث الأول من نوعه الذي يقام بدعم من مجلس دبي الرياضي و الذي يجمع بين متعة الجري والمزج بين الرياضة وأكبر حدث عالمي هو إكسبو دبي 2020.

وقد أغلق منتصف ليلة الاثنين (17 يناير 2022) باب التسجيل للمشاركة في "سباق إكسبو 2020 للجري 2" حيث حجز المسجلون أماكنهم بين آلاف المشاركين من محبي رياضة الجري الذين سينالون فرصة الجري حول أجنحة المشاركة في "إكسبو دبي 2020" وفي المناطق المعمارية المميزة لأكبر حدث عالمي في جميع المجالات، الذي يجتمع فيه العالم والاستمتاع بمشاهدة المباني الخاصة بالحدث المصممة وفق أحدث تقنيات الهندسة المعمارية التي تحاكي المستقبل.

ويمنح السباق الفرصة للمشاركين في منافساته من أبناء الدولة ومن المقيمين والزوار من جميع الأعمار والجنسيات للأفراد والعائلات، وذلك ضمن فئات عمرية مختلفة ومسافات متنوعة تزيد من روعة الحدث وهي مسافات 3 كيلومترات و5 كيلومترات و10 كيلومترات، حيث تتاح المشاركة في سباق 3 كيلومترات ضمن أربع فئات عمرية هي: من 1 إلى 8 سنوات، و9-12 سنة، 13-18 سنة و19 سنة فما فوق، فيما تنقسم فئات سباق 5 كم إلى 8 فئات هي: 13عامًا فما دون، و13-15، و16-18، و19-29، و30-39، و40-49، و50-59، و60 فما فوق، ويتضمن سباق 10 كيلومترات ستة فئات هي: تحت 19عام، و19 – 29، و30 – 39، و40 – 49، و50 – 59، و60 فما فوق.

وينال كل شخص من المشاركين 3 تذاكر مجانية للدخول إلى إكسبو 2020 أثناء يوم الجري، مع الاستفادة من الخصومات على المأكولات والمشروبات من العديد من الخدمات التي ستقدم لهم مع قميص السباق، كما يحصل المشاركين في نهاية السباق على ميدالية إكسبو 2020 وحقيبة رياضية بالإضافة إلى توقيت الرقاقة وشهادة رقمية قابلة للتنزيل على الهواتف الذكية.

تدريبات يومية مجانية لهواة الجري

تنظم أكاديمية ايه آي إس الرياضية تدريبات مجانية يومية للعائلات بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، تحمل اسم "نادي إكسبو دبي للجري"، والتي يتم فيها التدريب على الجري داخل مقر إكسبو التي تقام أربعة أيام من كل أسبوع وهي أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، وتقام التدريبات المسائية أيام الأحد والثلاثاء من الساعة 7:00 مساء حتى الساعة 9:00 مساء، فيما تقام التدريبات الصباحية أيام الاثنين والأربعاء من الساعة 6:00 صباحًا إلى الساعة 8:00 صباحًا.

ويشرف على سلسلة الدورات التدريبية المجانية مدربون محترفون وذوو خبرة في التدريب على الجري للمسافات المتوسطة والطويلة، وستكون المشاركة في هذه التدريبات متاحة لجميع الفئات من مختلف المستويات البدنية ومن مختلف الأعمار والجنسيات وتمتد لمسافة 1.3 كيلومتر، في إكسبو بارك، كما يقام في الساعة 9:30 صباح يوم الأحد من كل أسبوع سباق الجري العائلي "رن ذا وورلد" الذي تتاح فيه المشاركة بالمجان لجميع الفئات والأعمار والجنسيات لتطبيق ما تم التدريب عليه خلال الأسبوع، وقد حصل المشاركون في هذا السباق خلال شهر نوفمبر الماضي على فرصة اللقاء والجري مع أسطورة الألعاب الأولمبية العداء العالمي الجامايكي أوسيان بولت الذي التقى بالمعجبين واشترك معهم في الجري بقلب إكسبو دبي في واحدة من الصور العديدة الجميلة التي باتت تميز إكسبو دبي باعتباره ملتقى نجوم وعشاق الرياضة مثلما أنه ملتقى المختصين بالسياحة والصناعات المتقدمة والاقتصاد ومختلف مجالات الحياة.

فعاليات متنوعة دولية ومحلية في الدراجات الهوائية

تواصل الدراجات الهوائية حضورها القوي في إكسبو دبي 2020 من خلال فعاليات تنافسية ومجتمعية دولية ومحلية، فإلى جانب تنظيم سباق دولي خاص بطواف إيطاليا الدولي للدراجات الهوائية حمل اسم "جيرو دبي ايتاليا- كرايتيريوم" حيث أقيم السباق الأول من نوعه على الإطلاق يوم 6 نوفمبر الماضي بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وكذلك سباق "حتّا – إكسبو" ضمن منافسات بطولة السلم للدراجات الهوائية الذي أقيم يوم 9 يناير الجاري، يواصل إكسبو دبي 2020 استضافة سباق الدراجات الهوائية الأسبوعي "إكسبو رايد ذا وورلد" للدراجات الهوائية الذي يقام يوم الأحد من كل أسبوع خلال أيام 23 و30 يناير، و6 فبراير 2022 والذي يطوف خلاله المشاركين حول أجنحة إكسبو دبي 2020 حيث تعد الدورة الحالية من إكسبو أكثر دورة جمعت بين الفعاليات الرسمية للحدث وزيارات أجنحة الدول مع الفعاليات الرياضية المستمرة طوال فترة الحدث العالمي.

#بياناتحكومية

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