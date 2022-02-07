يمتد على مساحة 1.3 مليون متر مربع

المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة)، الذراع العقاريّة لشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، عن حصول المخطط الرئيسي العام لمشروع بلاج الجزائر الضخم متعدد الاستخدامات والممتد على مساحة 1.3 مليون متر مربع على موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وقد صُمم المخطط الرئيسي العام المعتمد للمشروع ليحقق التوازن بين التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة والاستدامة البيئيّة وتنميتها لصالح الأجيال القادمة، ليتماشى مع التزام المملكة بخفض انبعاثات الكربون والوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060. إذ تتّبع هذه المدينة الساحليّة متعددة الاستخدامات نهجًا عمرانيًا مستدامًا لحماية البيئة وستدعم تطبيق التقنيات الخضراء والنظيفة لتنقية الهواء وتخفيف درجات الحرارة، وذلك من خلال إنشاء العديد من الممرات المظللة بالقرب من المرافق الرئيسيّة لتشجيع مرتاديها على المشي والحد من استخدام السيّارات. كما سيتم تصميم المباني وتوجيه واجهاتها الرئيسيّة على نحو يقلل من التعرض للحرارة، ومن ثم خفض استهلاك الكهرباء اللازمة للتكييف، وستتضمن البنية التحتيّة الداعمة مرافق لإعادة تدوير المياه إلى جانب مرافق لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسيّة، مما سيرسخ لمملكة البحرين مكانة عالميّة مرموقة في حماية البيئة ودعم التنمية المستدامة.

وبهذه المناسبة قال السيد خالد عمرو الرميحي، رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة): "من خلال التعاون الوثيق مع شركائنا الاستراتيجيين مثل هيئة التخطيط والتطوير العمراني والوزارات والجهات الحكوميّة ذات العلاقة، سنواصل العمل بتفانٍ لتطوير مشاريع رائدة تحقق رؤية حكومة مملكة البحرين وأهداف خطة التعافي الاقتصادي، ويمثل مشروع بلاج الجزائر أحد أبرز المشاريع الكبرى لشركة إدامة ، والذي سيساهم في تطوير البنية التحتيّة لمملكة البحرين وتعزيز القيمة المضافة للقطاع السياحي فيها."

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة إدامة السيد أمين العريّض: "تسعى إدامة إلى ضمان تماشي المخطط العام الرئيسي لمشروع تطوير بلاج الجزائر للأهداف الاقتصاديّة والترفيهيّة في المملكة، وذلك مع تقليل الأثر البيئي إلى الحد الأدنى في الوقت ذاته، حيث سيتم تطوير جميع المشاريع المستقبليّة في بلاج الجزائر بطريقة شاملة وصديقة للبيئة مع مراعاة كل من القيم الثقافيّة ومتطلبات السوق، وسيتم الإعلان عن مجموعة من المشاريع الجديدة خلال الشهور والسنوات المقبلة، إذ نعتزم عقد المزيد من الشراكات المثمرة مع كبار المستثمرين المحليين والعالميين."

يقع مشروع بلاج الجزائر على الساحل الجنوبي الغربي لمملكة البحرين، ومن المقرر أن يُحدث نقلة نوعيّة كبيرة في المشهد السياحي في المملكة. بالتعاون مع مجموعة من كبار المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، ويشمل المخطط العام الرئيسي إنشاء عدد من الفنادق الفاخرة والمرافق الترفيهيّة ومنافذ للمطاعم الراقية، إلى جانب مجموعة من المرافق السكنيّة والتجاريّة رفيعة المستوى. ويتضمن المشروع شاطئ بحري بطول 3 كيلومترات.

وقد تمت إعادة فتح أبواب شاطئ بلاج الجزائر للجمهور في شهر نوفمبر من العام الماضي، وذلك بعد انتهاء أعمال المرحلة الأولى البالغة كلفتها خمسة ملايين دينار بحريني لتطوير واستصلاح الساحل، والتي تضمنت توفير مواقف سيّارات وإنشاء مرافق خدميّة وممشى بطول 1.2 كيلومتر، كما تم الإعلان سابقًا عن إنشاء فندقين فاخرين في البلاج من المقرر افتتاحهما في عام 2024، هما فندق أ?اني وفندق تي?ولي اللذان يشكّلان أول مشاريع قطاع الضيافة في المشروع.

الجدير بالذكر أن شركة إدامة تضطلع بدور مهم في دفع عجلة نمو القطاعين السياحي والاستثماري في المملكة عبر تنفيذ حزمة واسعة من المشاريع والمبادرات الاستراتيجيّة الوطنيّة الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي طويل الأجل وتشجيع الاستثمار السياحي، كما تسعى الشركة إلى ترسيخ مكانة البحرين كوجهة سياحيّة عالميّة رائدة، وذلك بما يتفق مع رؤية المملكة الاقتصاديّة 2030 واستراتيجيتها التنمويّة.

#بياناتشركات

-انتهى-

عن إدامة

شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) هي الذراع العقارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين. ودأبت شركة إدامة منذ تأسيسها في عام 2006م بهدف إدارة وتنمية محفظة عقارية متنوعة، على ترسيخ مكانتها لتكون إحدى الشركات العقارية الرائدة للتطوير العقاري في المملكة. وبفضل التزامها الراسخ بمبادئ تأسيسها في الجودة والكفاءة والاستدامة، وتماشيًا مع أعلى مستويات الشفافية والحوكمة في مباشرة عملياتها، تسعى شركة إدامة جاهدةً لتطوير قطاع عقارات متنوع وحيوي في البحرين، حيث ستتضمن محفظة "إدامة" مشاريع في قطاعي الترفيه والصناعة.

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022