عقدت إدارة المنطقة الحرة بالمزيونة، التي تديرها وتشغلها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن، اجتماعا مع أصحاب الشركات المستثمرة وعدد من المسؤولين وممثلي الشركات ومكاتب التخليص الجمركي في المنطقة وإدارة مركز جمارك المزيونة بشرطة عمان السلطانية، وذلك برئاسة سعيد بن عبدالله البلوشي مدير عام المنطقة، والذي استعرض خلال الاجتماع عددا من المواضيع والنقاط المتعلقة بالتحديات وآلية حلحلتها، وأيضا التسهيلات والخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات العاملة في المنطقة، وكذلك التطرق إلى الحلول والمقترحات المناسبة بهدف تعزيز الجهود المشتركة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، والتعريف بالخطط المستقبلية التي تعتزم "مدائن" تنفيذها في المنطقة الحرة بالمزيونة.

#بياناتحكومية

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