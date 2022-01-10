شهدت تداول صكوك بقيمة 135 مليار درهم، وسجلت أكثر من مليون معاملة

دبي، الإمارات: حققت منصة تداول الصكوك "المنصة" التي أطلقتها شركة "الصكوك الوطنية"، نتائج غير مسبوقة بالتوازي مع النمو الكبير في صناعة التمويل الإسلامي في دولة الإمارات، لتصبح حجر أساس في مساعدة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على متطلبات إدارة السيولة.

وبفضل فعاليتها، وعملها على مدار العام، وعدم وجود قيود على ساعات التداول، تمكنت "المنصة" من دعم أداء المؤسسات المالية الإسلامية المشاركة فيها على غرار مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، بنك أبوظبي الأول، مصرف الشارقة الإسلامي، وزادت من رضا العملاء.

وتم تصميم منصة تداول الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عام 2015، بهدف تسهيل قطاع التمويل الإسلامي، من خلال حلول لإدارة السيولة، خصوصاً لمؤسسات التمويل الشخصي وعملاء التجزئة.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة "الصكوك الوطنية" السيدة رحاب لوتاه، إن "المنصة تحتفل بعامها السابع بنجاح منقطع النظير، إذ شهدت تداول صكوك بقيمة 135 مليار درهم، وسجلت أكثر من مليون معاملة".

ولفتت إلى أن هدف المنصة الأساسي كان إيجاد حل يعتمد على التكنولوجيا المالية (فينتيك) من خارج إطارالصندوق يدعم صناعة الإقتصاد الإسلامي في الدولة، للتحديات الموجودة في منصات إدارة السيولة المعروضة في السوق، مشيرة إلى أن الخطة المستقبلية تقتضي بمواصلة التطوير والتحسين لإغناء تجربة شركائنا.

وأضافت أنه "مع وجود إرشادات واضحة ومحددة تتوافق مع أحكام الشريعة، يحرص فريق عملنا على أن شركاءنا قادرون على استخدام المنصة بكفاءة ومن دون أي تعقيدات".

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لمحة عن شركة الصكوك الوطنية

تقدم الصكوك الوطنية برامج ادخار واستثمار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتحمل ترخيصًا للعمل داخل الإمارات العربية المتحدة تحت الرقابات الحكومية المختصة. وتوفر الصكوك الوطنية للمواطنين والمقيمين وغير المقيمين في الدولة فرصة المشاركة في برامج ادخار واستثمار تقدم عوائد تنافسية، ويحق لأولياء الأمور والأوصياء شراء الصكوك الوطنية لصالح أبنائهم أو الموصى عليهم القصر. ويبلغ سعر الصك الواحد 10 دراهم على أن يكون الحد الأدنى للشراء هو 100 درهم.

وتتميز الصكوك الوطنية ببرامجها المبتكرة لكونها:

تتيح للعملاء بفرصة الفوز بـأكثر من 423،408 جائزة سنوياً. وتتضمن هذه الجوائز مكافآت شهرية وأخرى دورية منها الجائزة الكبرى التي تتيح لاثنين من حملة الصكوك الفرصة للفوز بمليون درهم في الأسبوع الأول من كل ثلاثة أشهر. وسيارات فخمة شهرية وربع دورية حصرية للمواطنين والمقيمين. تترواح الجوائز من 50 درهم وتصل إلى مليون درهم. كما خصصة الشركة جوائز حصرية للسيدات والقصر ما دون الثامنة عشر والمدخرين المنتظمين وجميع حملة الصكوك الأفراد.

للمزيد يرجى زيارة: nationalbonds.ae

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