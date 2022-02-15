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الإمارات، دبي: وقعت شركة "الصكوك الوطنية" الشركة الرائدة في الادخار والاستثمار والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع شركة "فريا كابيتال" الماليزية، ما يؤسس لشراكة قادرة على تعزيز حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة، ويفتح أمامهما آفاق عالمية جديدة.
وستساهم المذكرة بتعزيز نمو الاقتصاد الإسلامي الرقمي في ماليزيا وأسواق جنوب شرقي آسيا، وستفتح الباب أمام التعاون مع المنظمين والمؤسسات المالية، والشركات، وذلك في إطار برنامج التوسع الذي تنتهجه الشركة، خصوصاً مع ازدهار الاقتصاد الإسلامي في العالم والتوقعات بمزيد من النمو أمامه.
وستتيح المذكرة أمام "الصكوك الوطنية" تقديم "المنصة" في ماليزيا وأسواق المنطقة، وهي الحل المبتكر في والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، تسمح من خلال بوابة تكنولوجية فعالة وأثبتت جدارتها، للمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، إضافة إلى المؤسسات المالية في المنطقة، بإدارة السيولة بكفاءة.
وبمناسبة التوقيع على الاتفاقية، أعربت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "الصكوك الوطنية" رحاب لوتاه، عن سعادتها لهذا التحالف مع "فريا كابيتال"، وتطلع الشركة للعمل معهم على رحلة التحول، من خلال استخدام "المنصة" وهي الحل من "الصكوك الوطنية" لتبسيط إدارة السيولة للمصارف وشركات التمويل المالية الإسلامية.
وأضافت، أن هذه الاتفاقيات الاستراتيجية، "ستدعم طموحنا في سد حاجة الأسواق الدولية لمنصة متوافقة مع الشريعة الاسلامية وتعتمد على التكنولوجيا المالية (فينتيك) متوفرة 24 ساعة يومياً على مدار الأسبوع، تحاكي كافة المتغيرات التي يمكنها أن تطرأ على عالم التمويل الإسلامي".
وشددت على أن "الشركة تتطلع للنمو، ونحن نتوجه إلى الأسواق العالمية، بأقوى الحلول المبتكرة"، وذلك في إشارة إلى "المنصة"، الفريدة، وتتوافق مع أحكام الشريعة، وتتميز في سرعتها وكفائتها.
من جهتها، قالت أميليا تان المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ"فريا كابيتال"، إن الشراكة مع "الصكوك الوطنية" تزيد من قوتنا، خصوصاً مع جمع المهارات الكبيرة والمتخصصة في عالم الأعمال، مع الاستراتيجيات التكنولوجية.
وأعربت عن ثقتها في أن الاتفاقية ستساهم في تسريع نمو الاقتصاد الإسلامي الرقمي ليس فقط في ماليزيا، بل في منطقة جنوب شرقي آسيا ككل، وذلك لتحسين وتطوير التمويل المتوافق مع الشريعة الاسلامية، وكفاءة الأسواق".
وإضافة إلى المذكرة الموقعة، نتج عن اجتماع الطرفين خريطة طريق شاملة تمهد لمستقبل أكثر كفاءة من خلال مشاريع مشتركة وتواجد عالمي موسع.
وقد حضر حفل التوقيع كل من محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، ورحاب لوتاه نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة وهاني حسين، الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة، ثاقب محمود، رئيس ادارة الشؤون التجارية للمجموعة. والسيدة أميليا تان، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ"فريا كابيتال"، بالإضافة إلى مكلفين من الحكومة الماليزية لدعم وتطوير الأقتصاد الرقمي. وهما كل من انشيك ماهادير عزيز، الرئيس التنفيذي لدعم التطوير الرقمي، وغوبي غانيساليمان، رئيس الصناعة الرقمية.
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لمحة عن شركة الصكوك الوطنية
تقدم الصكوك الوطنية برامج ادخار واستثمار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتحمل ترخيصًا للعمل داخل الإمارات العربية المتحدة تحت الرقابات الحكومية المختصة. وتوفر الصكوك الوطنية للمواطنين والمقيمين وغير المقيمين في الدولة فرصة المشاركة في برامج ادخار واستثمار تقدم عوائد تنافسية، ويحق لأولياء الأمور والأوصياء شراء الصكوك الوطنية لصالح أبنائهم أو الموصى عليهم القصر. ويبلغ سعر الصك الواحد 10 دراهم على أن يكون الحد الأدنى للشراء هو 100 درهم.
وتتميز الصكوك الوطنية ببرامجها المبتكرة لكونها:
- تتيح للعملاء بفرصة الفوز بـأكثر من 423،408 جائزة سنوياً. وتتضمن هذه الجوائز مكافآت شهرية وأخرى دورية منها الجائزة الكبرى التي تتيح لاثنين من حملة الصكوك الفرصة للفوز بمليون درهم في الأسبوع الأول من كل ثلاثة أشهر. وسيارات فخمة شهرية وربع دورية حصرية للمواطنين والمقيمين. تترواح الجوائز من 50 درهم وتصل إلى مليون درهم. كما خصصة الشركة جوائز حصرية للسيدات والقصر ما دون الثامنة عشر والمدخرين المنتظمين وجميع حملة الصكوك الأفراد.
- للمزيد يرجى زيارة: nationalbonds.ae
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