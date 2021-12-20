الرياض، المملكة العربية السعودية: تحول تطبيق أوبر في جميع أنحاء العالم إلى أبرز وسيلة لتسهيل تنقلات الأشخاص من مكان لآخر، فبغض النظر عن المكان الذي تقصده، يظل تطبيق أوبر عنصراُ هاماُ لتوفير راحة البال، وهو الأمر الذي يكاد يجمع عليه المقيمين والمواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث تتصدر المملكة قائمة البلدان الأكثر استخداماً لتطبيق أوبر أثناء السفر إلى الخارج، وتضم القائمة عدة دول في أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا، التي تحتل المراكز العشرة الأولى.

ليست المملكة العربية السعودية وحدها، التي تقدمت في المراكز ضمن قائمة أوبر، فقد تمكنت البلدان المجاورة للمملكة من إحراز تقدم أيضاً. فبعد مقارنة الرحلات بين عامي 2019 و2021، كشفت أوبر بأن مدن الشرق الأوسط جاءت في صدارة المدن، التي تحظى بشعبية واسعة بين مستخدمي تطبيق أوبر في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

أكثر المدن زيارةً من ركاب أوبر عبر منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا:

في المركز الخامس، جاءت دبي التي تحتضن أطول مبنى في العالم، إلى جانب العديد من ركاب أوبر المنتظمين. ومن البديهي أن تصل دبي إلى هذه القائمة في عام 2021 لاستضافتها معرض إكسبو 2020 دبي، الحدث الدولي الأكبر الذي يحتفي بثقافات الشعوب وإبداعاتها. ومع وجود أماكن مخصصة لتحميل وتوصيل الركاب من وإلى هذا الحدث العالمي، يتمكن سكان دبي وزوارها من التوجه إلى إكسبو 2020 دبي دون القلق حيال كيفية الوصول أو العثور على مكان لركن سياراتهم.

كما احتلت مدينة القاهرة المركز الثامن ضمن القائمة. فهذه المدينة الحيوية تجمع بين نمط الحياة الصاخبة وآثار العالم القديم في تآلف فريد من نوعه، مما يجعلها مثالية للعيش أو وجهة سياحية رائعة لقضاء عطلة قصيرة.

وهي ليست المرة الأولى التي تحتل فيها القاهرة مكانة متقدمة لدى أوبر. حيث سبق أن أطلقت شركة أوبر تقنياتها لإطلاق منتج "أوبر باص"، أول حل عالمي تقني للنقل الجماعي في شوارع مصر، لتوفير خيار تنقل منخفض التكلفة وتقليل الازدحام المروري والمشاحنات على مواقف السيارات.

كما انضمت مدن جديدة إلى قائمة المدن العشر الأكثر شعبية بين ركاب أوبر، من بينها أثينا في اليونان؛ وكييف في أوكرانيا؛ والغارف في البرتغال. بينما حافظت بعض مدن مثل: لندن في إنجلترا، ومدريد في اسبانيا وباريس في فرنسا على مراكزها ضمن القائمة.

أكثر المدن العالمية شعبية بين ركاب أوبر:

وعلى المستوى العالمي، حافظت دبي على مكانتها كواحدة من أكثر المدن شعبية بين ركاب أوبر، حيث احتلت المركز العاشر، وهي واحدة من بين مدينتين جديدتين انضمتا للقائمة، لتحصد مكانتها إلى جانب مدن عالمية شهيرة مثل نيويورك وميامي وتورنتو.

ويأتي العدد الأكبر من زوار دبي من ثلاثة بلدان، أولها المملكة العربية السعودية المجاورة، تليها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. ومع اعتدال الطقس وبدء الموسم الشتوي بأجوائه الرائعة، أصبحت دبي الوجهة الأولى للزوار، حيث تستقطب السياح الهاربين من البرد القارس، والراغبين بالاستمتاع بدفء الشمس والاسترخاء على الشاطئ.

يبدو أن أوبر هي رفيقة الدرب، ومع طلب ملايين الرحلات عبر التطبيق في الشرق الأوسط وحده، تلتزم الشركة بخدمتكم دائمًا، سواء في التنقلات اليومية، أو أثناء السفر لاستكشاف العالم من حولكم.

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نبذة عن أوبر:

تسعى شركة أوبر إلى توفير فرص أفضل للأشخاص من خلال تسهيل عملية تنقلهم. انطلقنا في عام 2010 بهدف حل مشكلة التنقل ببساطة من خلال توفير وسيلة تنقل بمجرد ضغطة زر واحدة. وها نحن اليوم، بعد أكثر من 15 مليار رحلة، نستمر في تطوير المزيد من المنتجات لمساعدة الناس على الوصول إلى وجهاتهم بكل سهولة. نحن نمهّد الطريق أمام عالم من الفرص والإمكانات من خلال تغيير طريقة تنقل الأشخاص وخدمات توصيل الطعام والسلع عبر المدن.

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