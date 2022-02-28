الدوحة، قطر : يواصل مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، شراكته مع Visa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، لتقديم حملته الترويجية الخاصة بكأس العالم FIFA قطر 2022™، حيث يوفر للعملاء فرص الفوز بباقات لشخصين لحضور المباريات وقسائم مشتريات قيّمة، مقدمة من Visa.

يستمر الاحتفال باستضافة دولة قطر لكأس العالم FIFA قطر 2022™ مع بطاقات Visa من المصرف في الفترة ما بين 1 مارس وحتى 31 مايو 2022، من خلال تطبيق جوال المصرف الحائز على جوائز عالمية، حيث يمكن لكل من حاملي بطاقات Visa الجدد والحاليين تقديم طلب الحصول على الإصدار الخاص من بطاقات الخصم والائتمان والبطاقات المسبقة الدفع التي تم طرحها مؤخراً، أو عن طريق الإنفاق باستخدام بطاقات Visa التي لديهم لفرصة الفوز بواحدة من 9 باقات لشخصين لحضور المباراة الافتتاحية وربع النهائية ونصف النهائية، مقدمة من Visa.

بالإضافة إلى 171 جائزة مجوهرات قيّمة، من أحد الشركاء المرخص لهم من قبل FIFA في قطر لكأس العالم FIFA قطر 2022™. خلال الثلاثة أشهر، من مارس إلى مايو، سيتم الإعلان عن 180 فائزاً، 60 فائزاً كل شهر. وسيتم إجراء السحب الشهري تحت إشراف وحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة ومسؤولين من المصرف.

وانطلاقاً من التزامه باستراتيجية التحول الرقمي لتقديم تجربة مصرفية سلسة وآمنة لعملائه، يقدم المصرف بطاقات Visa كأس العالم FIFA قطر 2022™ من خلال تطبيق جوال المصرف، حيث يمكن للعملاء الاستفادة على الفور من الإصدار الخاص للبطاقات، ومتابعة عدد الفرص التي حصلوا عليها للمشاركة في السحب الشهري.

ويتأهل للمشاركة في السحوبات الشهرية حاملي بطاقات Visa الجدد والحاليين للفوز بجوائز وباقات قيّمة لحضور كأس العالم FIFA قطر 2022™، بالتعاون مع Visa.

ويمنح تطبيق جوال المصرف الحائز على العديد من الجوائز للعملاء تحكماً كاملاً لإجراء عمليات مثل فتح حساب جديد أو إضافي والحصول على إصدار محدود من بطاقة الخصم من Visa، أو التقدم بطلب للحصول الفوري على بطاقات الائتمان أو بطاقات مسبقة الدفع، أو استبدال البطاقات الحالية بأخرى ذات إصدار محدود بطريقة آمنة ومريحة. وللمشاركة في العرض والسحوبات الشهرية، يتعين على العملاء تسجيل الدخول إلى تطبيق جوال المصرف والتقدم بطلب للحصول على بطاقة خصم أو ائتمان أو بطاقة مسبقة الدفع من Visa، أو عن طريق الدفع ببطاقات Visa الحالية.

لتحميل التطبيق، يمكن لعملاء المصرف زيارة متجر آبل او متجر غوغل بلاي أو هواوي غاليري والبحث عن QIB Mobile، ويمكن التسجيل بسهولة من خلال بيانات بطاقة الخصم. للمزيد من المعلومات يرجى زيارةwww.qib.com.qa/ar-mobileapp

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