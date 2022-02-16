يضيف المصرف ميزة جديدة على خدمة التمويل الفوري عبر تطبيقه الحائز على جوائز عالمية لتلبية احتياجات عملائه المصرفية اليومية

الدوحة، قطر : أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن إطلاق خدمة "التمويل الفوري مقابل الوديعة"، وهي الأولى من نوعها في قطر، والمتاحة الآن عبر تطبيق جوال المصرف الحائز على جوائز عالمية. ويمكن لعملاء المصرف ممن لديهم شهادات إيداع أو وديعة ثابتة الاستفادة من التمويل الفوري عبر تطبيق جوال المصرف مقابل قيمة إيداعاتهم.

ومن خلال الخدمة الجديدة، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات المصرفية الرائدة، أصبح المصرف أول بنك في الدولة يقدم تمويلاً فورياً مقابل الراتب أو مقابل الوديعة الثابتة خلال دقائق. وتعكس هذه الخدمة جهود المصرف الحثيثة لتقديم أحدث الحلول الرقمية لعملائه وتقديم تجربة مصرفية سهلة وآمنة من خلال تطبيق جوال المصرف.

يمكن للعملاء المؤهلين ممن لديهم شهادة إيداع أو وديعة ثابتة تسجيل الدخول إلى الحساب عبر تطبيق جوال المصرف من خلال بضع خطوات بسيطة، والتقدم بطلب التمويل الفوري الذي يصل إلى 100% من قيمة الوديعة. يمكن للعملاء بعد ذلك اتباع التعليمات البسيطة ليتم ايداع مبلغ التمويل في حساباتهم المصرفية في دقائق معدودة من أي مكان يتواجدون فيه.

وقال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: "يسعدنا إطلاق هذه الخدمة الجديدة على تطبيق جوال المصرف، والتي ستوفر لعملائنا تجربة مصرفية سلسة وسرعة الحصول على التمويل".

وأضاف: “يلتزم المصرف بتقديم المنتجات والخدمات والحلول المتطورة التي تقود عجلة الابتكار في القطاع المصرفي،كما يواصل الارتقاء بتجربة عملائه وبتحسين خدماته".

يأتي تطبيق جوال المصرف الجديد بتصميم سهل الاستخدام باللغتين العربية والإنجليزية، ويشمل خيارات للدخول الذكي باستخدام بصمة اليد أو الوجه، والتسجيل الذاتي، والاختصارات الذكية، وكذلك إمكانات متعددة للتصفح تتيح للعميل الوصول إلى الخدمات والمنتجات بوضوح وسهولة. كما يستطيع المستخدم الحصول على المساعدة في أي وقت وعلى أي شاشة من شاشات التطبيق بسرعة وسهولة. أصبح بإمكان العملاء من خلال التطبيق الجديد القيام بجميع العمليات والتحويلات المالية في خطوات معدودة. كما سيستفيد العملاء من مزايا أنظمة البيانات المتطورة والآمنة، بحيث لا يحتاجون إلى إعادة إدخال المعلومات أو البيانات المسجلة مسبقاً.

لتحميل التطبيق، يمكن لعملاء المصرف زيارة متجر آبل او متجر غوغل بلاي والبحث عن كلمة QIB Mobile، ويمكن التسجيل بسهولة من خلال بيانات بطاقة الخصم. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.qib.com.qa/ar-mobileapp

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