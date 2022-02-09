الدوحة، قطر : أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن إطلاق ميزة "الوضع المخفي" الأولى من نوعها على تطبيق جوال المصرف. وهي ميزة جديدة ومبتكرة تتيح لمستخدمي تطبيق جوال المصرف إخفاء بيانات أرصدة الحسابات وبطاقات الائتمان، والودائع، وكافة التفاصيل المالية حين يستخدمون التطبيق في الأماكن العامة.

وتوفر الميزة الجديدة لمستخدمي تطبيق جوال المصرف مزيداً من الراحة والأمان عند استخدامه في الأماكن العامة مثل المترو أو المقاهي المزدحمة. حيث يتيح "الوضع المخفي" للعملاء فرصة الاطلاع على حساباتهم وإدارتها أثناء إخفاء أرصدتهم.

وهناك العديد من الطرق لتفعيل "الوضع المخفي"، فيمكن للمستخدم تفعيله من صفحة تسجيل الدخول، قبل الدخول، لإخفاء المعلومات بمجرد بدء التصفح. كما يمكن للمستخدم بمجرد تسجيل الدخول إلى حساباته الضغط على أيقونة "العين" لإخفاء بياناته. كما يمكنه العودة إلى العرض العادي بالضغط مرة أخرى على الأيقونة نفسها. ويمكن للعملاء التحكم بإعدادات التطبيق لتفعيل أو إيقاف الوضع السري في أي وقت.

وتعليقاً على ذلك قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: "يسعدنا تقديم هذه الخاصية الجديدة، والتي ستضمن المزيد من الامان والخصوصية لمستخدمي تطبيق جوال المصرف في الأماكن العامة، وهو ما يمنحهم المزيد من التحكم لإدارة شؤونهم المالية. نحن في المصرف، نبحث دائماً عن الطرق المبتكرة لجعل الخدمات المصرفية أكثر سهولة وأماناً".

وأضاف أناند: "نحن ملتزمون بتقديم منتجات وخدمات وميزات جديدة ومبتكرة من شأنها تزويد العملاء بتجربة مصرفية سهلة، آمنة ومريحة ".

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق جوال المصرف الجديد، جاء بتصميم سهل الاستخدام، باللغتين العربية والإنجليزية، ويشمل خيارات للدخول الذكي باستخدام بصمة اليد أو الوجه، والتسجيل الذاتي، والاختصارات الذكية، وكذلك إمكانات متعددة للتصفح تتيح للعميل الوصول إلى الخدمات والمنتجات بوضوح وسهولة. كما يستطيع المستخدم الحصول على المساعدة في أي وقت وعلى أي شاشة من شاشات التطبيق بسرعة وسهولة. كما أصبح ممكناً من خلال التطبيق الجديد القيام بجميع العمليات والتحويلات المالية في خطوات معدودة. ويمكن للعملاء الاستفادة من مزايا أنظمة البيانات المتطورة والآمنة، بحيث لا يحتاجون إلى إعادة إدخال المعلومات أو البيانات المسجلة مسبقاً.

لتحميل التطبيق، يمكن لعملاء المصرف زيارة متجر آبل او متجر غوغل بلاي والبحث عن كلمة QIB Mobile، ويمكن التسجيل بسهولة من خلال بيانات بطاقة الخصم. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.qib.com.qa/ar-mobileapp

#بياناتشركات

-انتهى-

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022