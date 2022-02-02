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أبوظبي: تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أصدر المصرف المركزي بالتعاون مع مركز جامع الشيخ زايد الكبير التابع لوزارة شؤون الرئاسة مسكوكات تذكارية من الفضة للمركز، بعدد 1971 مسكوكة.
ويهدف إصدار هذه المسكوكة التذكارية إلى تسليط الضوء على جامع الشيخ زايد الكبير، الذي يحمل اسم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه-، ويعد معلمًا دينيًا، وطنيًا، وثقافيًا يعكس هوية دولة الإمارات العربية المتحدة، ويحظى بمكانة متميزة على مستوى العالم، مرسخًا بذلك، رؤية الوالد المؤسس بأن يكون الجامع جسراً للتقارب ومنصة للحوار الحضاري ومنبراً للتسامح والتعايش بين الأديان على أرض الإمارات التي تحتضن أكثر من 200 جنسية تعيش في وئام وسلام.
وتبلغ زنة كل مسكوكة 40 غرامًا، حيث يتضمن الوجه الأمامي رسماً لصورة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مع مقولته الخالدة "إن الاتحاد يعيش في نفسي وفي قلبي وأعز ما في وجودي". أما الوجه الخلفي للمسكوكة، فيتضمن رسماً لجامع الشيخ زايد الكبير، إضافة إلى عبارة "عام الخمسين"، وذلك تزامناً مع مرور 50 عاماً على قيام الاتحاد.
وستُسلم المسكوكات إلى مركز جامع الشيخ زايد الكبير، حيث سيتيح المركز لكافة فئات المجتمع شراء المسكوكة في "سوق الجامع" من خلال محل "اتحاد مودرن آرت جاليري"، ولن تكون متاحة للبيع في المقر الرئيسي للمصرف المركزي وفروعه.
وبهذه المناسبة، قال معالي عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس أمناء مركز جامع الشيخ زايد الكبير: "إن إصدار هذه المسكوكات يأتي تخليدًا لمآثر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- وتعزيزاً لذكراه في وجدان المواطنين والمقيمين وبيان مناقبه وإسهاماته وبدوره في تشييد جامع الشيخ زايد الكبير، وفضله الذي يتجلى واضحاً في الإنجازات التاريخية، والصدارة العالمية، التي حققتها دولة الإمارات في مختلف المجالات".
بدوره أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن إصدار المسكوكات يأتي ترجمة للنظرة الاستشرافية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- في تشييد جامع الشيخ زايد الكبير؛ أحد أبرز المعالم والمنابر الحضارية ومنارات الإشعاع الثقافي الهادفة لبث قيم التسامح والوسطية، مشيراً إلى تزامن إصدار المسكوكات مع الاحتفاء بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
#بياناتحكومية
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