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أبوظبي: أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مسكوكات تذكارية من الذهب والفضة بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة.
يأتي إصدار المسكوكات التذكارية للاحتفاء بإنجازات غرفة تجارة وصناعة الشارقة ونجاحاتها خلال الخمسين عاماً الماضية.
وطرح المصرف المركزي عدد 100 مسكوكة من الذهب، وعدد 1000 مسكوكة من الفضة، زنة كل منها 40 غراماً. يتضمن الوجه الأمامي رسماً لمبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالإضافة إلى اسم الغرفة باللغتين العربية والإنجليزية. أما الوجه الخلفي للمسكوكة، فيتضمن اسم غرفة تجارة وصناعة الشارقة واسم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب كتابة اليوبيل الذهبي، والرقم"50" والسنوات 1970 -2020.
تعد غرفة تجارة وصناعة الشارقة مؤسسة ذات كيان مستقل حققت الكثير من الإنجازات والأهداف في تنظيم الشؤون التجارية والصناعية والمهنية في الإمارة، وتعمل على تسهيل ازدهار قطاعات الأعمال بالشارقة وتعزيز قدراتها من خلال التنسيق مع الجهات ذات الشأن الاقتصادي باستخدام أفضل الممارسات.
تم تسليم كافة المسكوكات المطروحة إلى غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ولن تكون متاحة للبيع في المقر الرئيسي للمصرف المركزي وفروعه.
#بياناتحكومية
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