PHOTO
إنطلاقاً من مساعيه الحثيثة لتطوير مُنتجاته وخدماته، أعلن المصرف الخليجي التجاري، أحد المصارف الإسلامية الرائدة بمملكة البحرين، عن طرح مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة عبر تطبيقه "الخليجي للهاتف النقال"، وهو ما يُترجم الجهود الدؤوبة التي يبذلها المصرف على الدوام لتقديم تجربة مصرفية مُميزة لعملائه الكرام بما يُواكب التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المصرفي في مملكة البحرين.
وتأتي إضافة هذه الخدمات الجديدة إستجابةً لتطلعات العملاء حيث تم تزويد التطبيق بخدمة تعتبر رائدة على مستوى المملكة وهي إجراء التحويلات المصرفية بين الحسابات مع البنوك الأخرى بكل سهولة عبر منصة واحدة وذلك بعد أن يتم ربط هذه الحسابات مع التطبيق من خلال "خليجي 360" للخدمات المصرفية المفتوحة، كما تم إضافة خدمة تحويل الأموال من خلال إستخدام رقم الهاتف النقال فقط وذلك عبر خدمة "فوري" و"فوري بلس" دون الحاجة إلى إدخال أي بيانات مصرفية للمستفيد، بالإضافة إلى تطويرعمليات التحويل الدولية لتكون أكثر سرعة وسهولة.
وسعى المصرف كذلك من خلال تدشينه لهذه الباقة الجديدة إلى رقمنة العديد من الخدمات التي كانت تتطلب زيارة الفروع، ومنها الحصول على مستندات مختومة رقمياً مِثلَ كشف الحساب ورصيد الحساب وشهادة رقم التحويل الدولي "IBAN"، كما يستطيع العملاء الحصول على رصيد بالتحويلات المالية والمدفوعات ومشاركتها مع المستفيدين.
كما وتم إضافة خاصية الإشعارات للتطبيق بحيث يتمكن العملاء من التعرف على آخر الأخبار والخدمات التي يقدمها المصرف، وللإستفادة من جميع هذه الخدمات الجديدة يمكن للعملاء تحديث التطبيق عبر متاجر التطبيقات بجميع أنواع الهواتف الذكية.
وبهذه المناسبة صرح السيد أسامة علي حسن رئيس تقنية المعلومات بالمصرف قائلاً " يُولي المصرف الخليجي التجاري إهتمام بالغ لتحديث خدماته ومُنتجاته، إذ يُعتبر التطوير هو النهج المُستمد من استراتيجية المصرف المبنية على تعزيز الخدمات المقدمة للعملاء عبر تطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية لتواكب التحول الرقمي للقطاع المصرفي بمملكة البحرين، يأتي إضافة هذه الباقة الجديدة من الخدمات في التطبيق تماشياً مع الجهود والمساعي المستمرة التي يبذلها المصرف لضمان سهولة الوصول لجميع خدماته ومُنتجاته."
وتابع السيد أسامة "لقد حرصنا على رقمنة العديد من الخدمات التي كانت تتطلب في مرحلة سابقة زيارة أحد فروع المصرف للحصول عليها وذلك إدراكاً منا بأهمية الوقت لدى عملائنا الكرام، ولتطلعنا بأن يكون تطبيقنا الجديد فرعاً إلكترونياً يُمَكن العملاء من الحصول على مُختلف الخدمات والمُنتجات في أي وقت ومن أي مكان."
ويعد المصرف الخليجي التجاري أحد المصارف الإسلامية المتميزة والذي يسعى لتحقيق تطلعات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً إستثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء.
#بياناتشركات
- انتهى -
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.