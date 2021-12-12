إنطلاقاً من مساعيه الحثيثة لتطوير مُنتجاته وخدماته، أعلن المصرف الخليجي التجاري، أحد المصارف الإسلامية الرائدة بمملكة البحرين، عن طرح مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة عبر تطبيقه "الخليجي للهاتف النقال"، وهو ما يُترجم الجهود الدؤوبة التي يبذلها المصرف على الدوام لتقديم تجربة مصرفية مُميزة لعملائه الكرام بما يُواكب التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المصرفي في مملكة البحرين.

وتأتي إضافة هذه الخدمات الجديدة إستجابةً لتطلعات العملاء حيث تم تزويد التطبيق بخدمة تعتبر رائدة على مستوى المملكة وهي إجراء التحويلات المصرفية بين الحسابات مع البنوك الأخرى بكل سهولة عبر منصة واحدة وذلك بعد أن يتم ربط هذه الحسابات مع التطبيق من خلال "خليجي 360" للخدمات المصرفية المفتوحة، كما تم إضافة خدمة تحويل الأموال من خلال إستخدام رقم الهاتف النقال فقط وذلك عبر خدمة "فوري" و"فوري بلس" دون الحاجة إلى إدخال أي بيانات مصرفية للمستفيد، بالإضافة إلى تطويرعمليات التحويل الدولية لتكون أكثر سرعة وسهولة.

وسعى المصرف كذلك من خلال تدشينه لهذه الباقة الجديدة إلى رقمنة العديد من الخدمات التي كانت تتطلب زيارة الفروع، ومنها الحصول على مستندات مختومة رقمياً مِثلَ كشف الحساب ورصيد الحساب وشهادة رقم التحويل الدولي "IBAN"، كما يستطيع العملاء الحصول على رصيد بالتحويلات المالية والمدفوعات ومشاركتها مع المستفيدين.

كما وتم إضافة خاصية الإشعارات للتطبيق بحيث يتمكن العملاء من التعرف على آخر الأخبار والخدمات التي يقدمها المصرف، وللإستفادة من جميع هذه الخدمات الجديدة يمكن للعملاء تحديث التطبيق عبر متاجر التطبيقات بجميع أنواع الهواتف الذكية.

وبهذه المناسبة صرح السيد أسامة علي حسن رئيس تقنية المعلومات بالمصرف قائلاً " يُولي المصرف الخليجي التجاري إهتمام بالغ لتحديث خدماته ومُنتجاته، إذ يُعتبر التطوير هو النهج المُستمد من استراتيجية المصرف المبنية على تعزيز الخدمات المقدمة للعملاء عبر تطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية لتواكب التحول الرقمي للقطاع المصرفي بمملكة البحرين، يأتي إضافة هذه الباقة الجديدة من الخدمات في التطبيق تماشياً مع الجهود والمساعي المستمرة التي يبذلها المصرف لضمان سهولة الوصول لجميع خدماته ومُنتجاته."

وتابع السيد أسامة "لقد حرصنا على رقمنة العديد من الخدمات التي كانت تتطلب في مرحلة سابقة زيارة أحد فروع المصرف للحصول عليها وذلك إدراكاً منا بأهمية الوقت لدى عملائنا الكرام، ولتطلعنا بأن يكون تطبيقنا الجديد فرعاً إلكترونياً يُمَكن العملاء من الحصول على مُختلف الخدمات والمُنتجات في أي وقت ومن أي مكان."

ويعد المصرف الخليجي التجاري أحد المصارف الإسلامية المتميزة والذي يسعى لتحقيق تطلعات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً إستثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء.

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- انتهى -

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