حصل قسم "المسعود للمركبات والمعدات التجارية" على جائزتين خلال "المؤتمر السنوي لشركاء شاحنات يو دي" (UD Trucks) للعام 2021، الذي أقيم مؤخراً في موقع إكسبو 2020 دبي.

وفاز القسم بجائزتي "أفضل فريق لبيع خدمات الصيانة والإصلاح" و"أفضل فريق للتسويق والاتصال" لعام 2021، نظراً لنجاحه بتخطي أهدافه الرئيسية على الرغم من تأثيرات الجائحة الصحية العالمية. كما تمكن من الوصول إلى المراكز الثلاثة الأولى خلال تصفيات فئتين إضافيتين من الجوائز، وهي "أفضل بائع لقطع غيار سيارات" و"أفضل مبادرة تسويق واتصال" لعام 2021.

وقال محمد الزفتاوي، المدير العام لقسم "المسعود للمركبات والمعدات التجارية": تأتي هذه الجوائز لتؤكد مجدداً على قدرة قسم المسعود للمركبات والمعدات التجارية، والتزامها الكامل في تخطي التحديات كافة وتحويلها إلى فرص استثنائية، نقدّم من خلالها خدمات متميزة لعملائنا قادرة على تلبية احتياجاتهم كافة، حيث نجحنا خلال الأزمة الصحية العالمية الأخيرة في تبني نهجاً متكاملاً أكثر إبداعًا وابتكاراً. كما شهدنا نمواً ملحوظاً في أعمالنا، مدفوعين بفريق عمل متفاني ومصمم على النجاح، ومن هنا نؤكد اليوم التزامنا الكامل بمواصلة المسيرة، لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم والوصول إلى مراحل جديدة من النمو المستدام".

وأضاف الزفتاوي: "نهنئ فريق المسعود للمركبات والمعدات التجارية فرداً فرداً على هذه الجوائز المستحقّة، ونشكرهم جميعاً على مثابرتهم وتعاونهم غير المحدود، معربين عن امتناننا لشريكنا "شاحنات يو دي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" (UD Trucks’ MEENA)، على ثقتهم المستمرة في شركة المسعود، حيث نتطلع قدماً إلى المزيد من التعاون وتعزيز علاقات الشراكة التي بدأت منذ عام 1981".

وعقدت فعاليات "المؤتمر السنوي لشركاء شاحنات يو دي" الهجينة، بحضور شركاء الشركة الإستراتيجيين، الذين استعرضوا قصص نجاحهم وتعاونهم مع علامة "شاحنات يو دي". من جهته، عرض قسم المسعود للمركبات والمعدات التجارية أحدث صفقاته الكبرى مع شركة شركة الخليج للخرسانة الجاهزة، والتي شهدت تزويده بثماني "شاحنات يو دي" من طراز"Quester-CGE420–8X4" مركب عليها خلاطات خرسانة سعة 12 متر مكعب. كما استعرض القسم سياساته الجديدة واستراتيجياته لمواصلة الازدهار والتقدم في ظل الوضع العالمي الحالي.

وقد شكل "المؤتمر السنوي لشركاء شاحنات يو دي" (UD Trucks)، منصةً مثالية شاركت خلالها شركة المسعود نجاحاتها وتقدمها المحرز في إستراتيجيتها لهذا العام، إضافة إلى مناقشة خططها لعام 2022، وسط التركيز على نهجها المتبع في ظل الواقع العالمي الجديد.

ومنذ بداية تفشي وباء كورونا خلال عام 2020، نجح قسم المسعود للمركبات والمعدات التجارية باتخاذ سلسلة من التدابير الرئيسية لحماية موظفيه وعملائه وشركائه الاستراتيجيين، كما ساهم بتحقيق المستهدفات الوطنية في احتواء الفيروس والحد من انتشاره في الدولة.

كجزء من مساهماته في برنامج التعقيم الوطني، أرسل القسم فريقه المتخصص من العاملين في الخطوط الأمامية لتوفير خدمات الصيانة الأساسية وإجراء الفحص الدوري لأسطول "لافاجيت" من المركبات، والتي تستخدمها شركة تدوير، كما أطلق القسم وفي إطار المسؤولية المجتمعية للشركات، حملة "نخدم أبطالنا" بالتعاون مع "شاحنات يو دي" وبريجستون، والتي استهدفت تثقيف سائقي الشاحنات حول أبرز ممارسات الصحة والنظافة.

وبعيداً عن مبادرات الأزمة الصحية، استضاف القسم تحدي "شاحنات يو دي" لتجاوز المعقول في أبوظبي في يناير 2020، الذي شكل منصة فريدة من نوعها لاختبار مهارات وخفة حركة سائقي شاحنات "شاحنات يو دي"، موفراً للمشاركين فرصة لتعزيز قدراتهم واكتشاف الحلول التي يمكن تنفيذها لتحسين عمليات النقل الخاصة بهم.

#بياناتشركات

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نبذة عن المسعود للمركبات والمعدات التجارية:

بالإضافة إلى خدمات البيع، يقدم قسم الشاحنات والمعدات والمعدات الثقيلة بمجموعة المسعود خدمات ما بعد البيع لمجموعة واسعة من الامتيازات التجارية. وتضم قائمة كبار عملاء القسم الهيئات الحكومية، وقوات الدفاع المدني، والقوات المسلحة، وشركات النفط، والمؤسسات والكيانات الصناعية والتجارية.

يعتبر القسم الموزع الحصري لشاحنات "UD" و "رينو تركس" والرافعات الشوكية من "يوني كارير" في أبوظبي، إضافةً لكونه الموزع الحصري لشاحنات إطفاء الحرائق من TCM والرافعات الشوكية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب علامات تجارية أخرى معروفة في مجال صناعة المعدات الثقيلة وملحقاتها.

ويمتلك القسم مرافق وورشًا مستقلة ومتكاملة للبيع والخدمات وقطع الغيار مجهزة بأحدث التقنيات وتعتبر الأفضل في منطقة الخليج.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

مجموعة أورينت بلانيت

هاتف: +971 2 4418995

بريد الكتروني: media@orientplanet.com

موقع الكتروني: www.orientplanet.com

مروة قعبور، رئيسة قسم التسويق والإتصال المؤسسي للمجموعة

هاتف: 22017955 /02 (أبوظبي)

البريد الإلكتروني: marwa_kaabour@masaood.com

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