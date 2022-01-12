تقديراً لأدائه المتميز في قطاع الاستثمار وإدارة الأصول العقارية المُدّرة للدخل

الكويت: تُوّج المركز المالي الكويتي "المركز" بلقب "أفضل مدير للأصول العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021" من "جلوبال إنفستور "، في إنجازٍ جديد يؤكد على ريادته في القطاع العقاري، بالإضافة إلى أدائه المتميز في إدارة الأصول والصناديق الاستثمارية وإدارة الثروات، فضلاً عن العديد من الخدمات الأخرى.

ويأتي هذا التكريم تقديراً لتميز "المركز" في خدمة عملائه من المؤسسات والأفراد الراغبين في تحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات الاستثمار في فئات الأصول العقارية بالمنطقة من خلال الصناديق التي تتم إدراتها على نحو فعّال وفق أعلى المستويات في القطاع تحت رقابة هيئة أسواق المال.

ويتمتع "المركز" ب 34 عاماً من الخبرة في إدارة الأصول العقارية دولياً وإقليمياً، ويدير "المركز" أصولاً عقاريةً بقيمة إجمالية تبلغ 300 مليون دينار كويتي في الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال الصناديق، إلى جانب المحافظ المصممة حسب متطلبات العملاء.

ويدير "المركز" المحفظة الوطنية العقارية العائدة للهيئة العامة للاستثمار بالكويت، إضافة إلى صندوق المركز العقاري (MREF) وصندوق المركز للعقار الخليجي (MGREF)، وهو صندوق طرح خاص. ومنذ إنشائه عام 2003، قام صندوق المركز العقاري، الذي تبلغ قيمته 70 مليون دينار كويتي ويستثمر في عقارات الكويت المدرة للدخل وفقاً للشريعة الإسلامية، بتوزيع أرباح نقدية شهرية وصلت نسبتها 5%، مع توفير معدل عائد داخلي بنسبة تتجاوز 7.5% سنوياً (يمكن قراءة نشرة البيانات على موقع "المركز" الإلكتروني www.markaz.com). أما صندوق المركز للعقار الخليجي، فيستثمر في العقارات السكنية والتجارية والصناعية المدرة للدخل في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، ويوزّع أرباحاً نقدية شهرية على المستثمرين.

تعليقاً على هذا الإنجاز، قال السيد بسام ناصر العثمان، العضو المنتدب في إدارة الاستثمار العقاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "المركز": "يسعدنا حصولنا على جائزة "أفضل مدير للأصول العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021، والتي تعد تقديراً مرموقاً لالتزامنا بتوفير فرصٍ استثماريةٍ واعدةٍ لعملائنا في القطاع العقاري في جميع أنحاء المنطقة."

وأضاف العثمان: "تنبع مقدرة "المركز" المتميزة على تحقيق قيمة مضافة للأصول العقارية، من خلال استثمار الكفاءات العالية لفريقنا الذي يضم 27 فرداً يعملون منذ عام 2006 في مكاتبنا الإقليمية بالرياض والخبر، بالإضافة إلى دبي وأبو ظبي منذ العام 2010، ويعملون برؤية متعمقة في السوق المحلي، وسياسات وإجراءات هي الأفضل في فئتها، إلى جانب منصاتٍ تقنيةٍ متطورة، لتقديم تقارير مالية وتشغيلية دقيقة."

ويوفر "المركز" لعملائه قيمةً مضافة من خلال الاستحواذ على العقارات، مستنداً على أبحاث متعمقة في السوق لتحديد القطاعات المستهدفة والتوزيع الجغرافي الصحيح للأصول، مع الاهتمام برؤى واتجاهات السوق وحالات العرض والطلب والمخاطر . ويدير "المركز" مخاطر الاستحواذ من خلال أطر قانونية وتقنية وتشغيلية وتجارية تتسم بالشمولية وتركّز على المواصفات المستهدفة.

كما يعمل "المركز" عن كثب مع مدراء العقارات للارتقاء بأداء الأصول من خلال تحسين مستويات الإيجارات وزيادة معدلات تحصيلها وكفاءتها، وتحسين مستويات الإشغال والإيجارات والاحتفاظ بالمستأجرين، فضلاً عن إدارة النفقات وصيانة الممتلكات.

ومن جهته، صرح لوك جيفس، مدير التحرير في جلوبال إنفستور، قائلاً: "يرسي صندوق "المركز" العقاري معايير يحتذى بها في منطقة الشرق الأوسط، خاصة من حيث الحد الأدنى للاشتراك؛ الذي يمكّن صغار المستثمرين من المشاركة، والعوائد الشهرية، وكونه صندوقٌ مفتوحٌ، وهي عوامل أسهمت معاً في النجاح المستمر للصندوق، في حين أن نهج "المركز" المبتكر في الاحتفاظ بالمستأجرين ساهم في نجاح هذا الصندوق الذي يعتبر الأفضل في فئة الصناديق العقارية."

وجديرٌ بالذكر أن ريادة "المركز" منذ تأسيسه في مجالات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية والاستثمارات العقارية، وإدارة الثروات، مكنته من الحصول على أكثر من 50 جائزة من مؤسساتٍ دوليةٍ مرموقةٍ عديدة. وفي عام 2021، حصل "المركز" على جائزة "أفضل بنك استثماري في الكويت" من قبل مجلة "غلوبال فاينانس" للمرة العاشرة على مدى 11 عاماً.

#بياناتحكومية

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