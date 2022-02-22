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ضمن جهوده الرامية للمساهمة في تعزيز بيئة الأعمال المحلية والإقليمية وتعزيز انطباعات المستثمرين الإيجابية في مرحلة ما بعد الجائحة
الكويت: أعلن المركز المالي الكويتي "المركز" عن مشاركته في الندوة الافتراضية التي ينظمها بنك الدوحة اليوم، تحت شعار "آفاق التعاون بين قطر والكويت"، حيث سيتحدث المشاركون بشكلٍ متعمقٍ حول ديناميكيات السوق المتغيرة لكلٍ من الاقتصاد والقطاع المصرفي في الكويت. ومن المقرر أن يشارك السيد إم. أر. راغو، الرئيس التنفيذي لشركة "مارمور مينا إنتليجنس"، الذراع البحثي "للمركز" في حلقة نقاشية خاصة سيعرض خلالها نظرة كلية على الاقتصاد الكويتي بعد انقضاء الجائحة. وسيطرح السيد راغو خلال الندوة وجهات نظر تفصيلية بشأن انتعاش الاقتصاد الكويتي والقطاع المصرفي من آثار الجائحة، وسيركز على أسباب أهمية التحول الرقمي كهدف استراتيجي للبنوك الكويتية. كما سيسلط الضوء على التوقعات المستقبلية لأسعار الفائدة في عام 2022، مع تقييم التأثير المحتمل لارتفاع أسعار الفائدة على القطاع المصرفي والأعمال في الكويت.
وتأتي مشاركة "المركز" في الندوة الافتراضية ضمن التزامه بتعزيز تعاونه الاستراتيجي مع شركائه والأطراف ذات الصلة الأخرى في مختلف أنحاء المنطقة. كما يشارك في الندوة الافتراضية الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، إلى جانب عددٍ من كبار ممثلي شركة أوريدو - الكويت وشركة كامكو للاستثمار.
وتؤكد مشاركة "المركز" في الندوة على سعيه الدؤوب للمساهمة في تحقيق رؤية الكويت 2035، والتي تهدف لتحويل البلاد إلى مركز ماليٍ وتجاريٍ، وتعزيز قدرتها على استقطاب المستثمرين من المنطقة والعالم. وقد ساعد الأداء الإيجابي "للمركز" وسجله الحافل بالإنجازات في تعزيز مكانته الرائدة على مستوى القطاع، واكتساب ثقة العملاء من خلال نهجه المتميز القائم على الأبحاث والدراسات.
#بياناتحكومية
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