القاهرة: أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب – المتخصص في إتمام كبرى الصفقات الاستثمارية في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في تقديم الخدمات الاستشارية لمجموعة Evercare التي تديرها شركة TPG، وذلك في صفقة بيع 50% في مركز إسلام أباد التشخيصي (IDC) بقيمة إجمالية تبلغ 72.35 مليون دولار أمريكي.

مركز إسلام آباد التشخيصي (IDC) هو أحد أكبر مقدمي خدمات التشخيص المتكاملة (في مجالي الباثولوجيا والأشعة) في باكستان، فهو يقدم باقة متكاملة من خدمات الأشعة والمعامل الطبية وذلك من خلال المراكز التابعة التي وصلت إلى 80 مركزًا في حوالي 30 مدينة في أنحاء البلاد.

وفي هذا السياق أعرب علي خالبي الرئيس التنفيذي لقطاع الأسواق المبتدئة بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بقدرة فريق العمل على إتمام هذه الصفقة الكبرى لواحدة من أبرز شركات الاستثمار المباشر في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتعد هذه الصفقة أولى الصفقات التي تقوم المجموعة المالية هيرميس بإتمامها في السوق الباكستاني لصالح مستثمر خارجي، وهو ما يعكس نجاح الشركة في كونها حلقة الوصل بين العملاء في مختلف الأسواق التي نعمل بها. وأختتم خالبي أن الشركة تتطلع إلى مواصلة تعزيز سجلها الحافل بالإنجازات التي تنفرد بها المجموعة المالية هيرميس.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار الحصري للطرف البائع وهي شركة TPG.

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عن المجموعة المالية هيرميس

تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة (كود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بتواجد مباشر في 13 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 37 عامًا من الإنجاز المتواصل لتصبح البنك الشامل في مصر والمؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بجميع أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي عام 2015 قامت الشركة بإطلاق قطاع التمويل غير المصرفي تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس فاينانس، والتي تتولى إدارة أنشطة الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، بما في ذلك أعمال التمويل متناهي الصغر والتأجير والتخصيم بالإضافة إلى أعمال الشركة في مجالات التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري والتأمين. ويعكس ذلك استراتيجية تنويع باقة المنتجات والخدمات وتنمية التواجد الجغرافي للشركة – وهو ما أثمر عن التوسع بصورة مباشرة في باكستان وبنجلادش وفيتنام وكينيا ونيجريا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وقد قامت المجموعة بالاستحواذ على حصة حاكمة في بنك الاستثمار العربي (aiBANK) خلال عام 2021، وهي بمثابة خطوة تساهم في التحول إلى أكبر بنك شامل في مصر.

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مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات

melgammal@efg-hermes.com

ملاحظة حول البيانات التطلعية

في هذا البيان الصحفي، قد تصدر المجموعة المالية هيرميس القابضة بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان المجموعة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.

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