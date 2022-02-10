يمثل الطرح أولى الصفقات التي تقدم فيها المجموعة المالية هيرميس خدماتها الاستشارية خلال العام الجاري، وأول طرح عام بالبورصة المصرية لأسهم إحدى أبرز شركات مستحضرات التجميل في السوق المصري

القاهرة: أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لأسهم شركة «ماكرو جروب» للمستحضرات الطبية (ماكرو جروب) بقيمة 1.3 مليار جنيه بالبورصة المصرية – وهو أول عملية طرح عام لشركة متخصصة في مجال مستحضرات التجميل بالبورصة المصرية.

وتتضمن الصفقة عملية طرح في السوق الثانوي من جانب شركة «Leo 1» (الطرف البائع) لعدد أسهم يصل إلى 264,513,661 سهم – أو ما يعادل 45.8% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المدرج بالبورصة المصرية. وسوف تتضمن الصفقة أيضًا عملية طرح خاص للمؤسسات المالية وللمستثمرين المؤهلين في عدة أسواق ومن بينها السوق المصرية، والأخرى طرح عام للمستثمرين الأفراد بالسوق المصرية، حيث تم تغطية الاكتتاب 1.79مرة و102.2 مرة، على أن يبدأ تداول أسهم الشركة تحت رمز (MCRO.CA).

وفي هذا السياق أعرب مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادته بتقديم الخدمات الاستشارية للطرح الأولي لشركة ماكرو جروب. وأوضح جاد أن صفقة طرح الأسهم في البورصة المصرية تعكس النمو السريع الذي يشهده هذا القطاع الواعد، فضلًا عن ارتفاع الطلب على مستحضرات التجميل الابتكارية وعالية الجودة؛ نتيجة نمو قاعدة عملاء الشركة. وأضاف جاد أن هذا الطرح هو أولى طروحات المجموعة المالية هيرميس خلال العام الجاري، مما يعد شهادة على قدرة الشركة على تلبية احتياجات العملاء مستفيدة من شبكة عملائها الواسعة من المستثمرين الأجانب، باعتبارها حلقة الوصل بين رؤوس الأموال الأجنبية وفرص الاستثمار الواعدة بالأسواق الناشئة.

ماكرو جروب هي إحدى الشركات الرائدة في قطاع مستحضرات التجميل سريع النمو في مصر، حيث بلغت حصتها السوقية 23.1% حتى نهاية عام 2020 في ذلك المجال وذلك وفقاً لتقرير مؤسسة «IQVIA» العالمية للمعلومات الدوائية لعام 2020. وتتخصص شركة ماكرو جروب بصفة رئيسية في تصنيع وبيع مستحضرات التجميل، كما نجحت الشركة مؤخرًا في التوسع بمجال تصنيع المكملات الغذائية. يذكر أن جميع منتجات الشركة يتم شراؤها مباشرة من الصيدليات (OTC)، كما تعتمد الشركة على استراتيجية مبيعات قائمة على التوصيات الطبية المباشرة فضلًا عن تحفيز الطلب على منتجاتها من خلال فريق قوي يضم مجموعة من أفضل مسئولي المبيعات في مجال الخدمات الطبية يستهدف الأطباء والصيدليات في أنحاء الجمهورية.

جدير بالذكر أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس قام بدور المنسق العالمي ومدير الطرح للصفقة.

ويمثل عام 2021 علامة فارقة في مسيرة قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، وتحرص الشركة على توظيف هذا النجاح لتعزيز أعمال القطاع خلال عام 2022. ومن أبرز الإنجازات التي حققها القطاع خلال عام 2021، قيامه بدور مدير الطرح في صفقة طرح أسهم شركة «فرتيجلوب» بقيمة 795 مليون دولار في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، ومدير الطرح المشترك لعملية الطرح العام الأولي لشركة «أدنوك للحفر» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية البالغ قيمتها 4.0 مليار دولار، ومدير الطرح المشترك لأسهم «الياه سات» بقيمة 2.7 مليار درهم ببورصة أبو ظبي، ومدير الطرح المشترك والمستشار المالي الأوحد لصفقة طرح أسهم شركة «فوري» في البورصة المصرية بقيمة 1,2 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى قيام القطاع بدور مدير الطرح المشترك وضامن التغطية في صفقة الطرح العام لأسهم شركة «الخريف» لتنقية المياه والطاقة في السوق المالية السعودية «تداول» بقيمة 144 مليون دولار.

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عن المجموعة المالية هيرميس القابضة

تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة (كود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بتواجد مباشر في 13 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 37 عامًا من الإنجاز المتواصل لتصبح المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بجميع أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي عام 2015 قامت الشركة بإطلاق قطاع التمويل غير المصرفي تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس فاينانس، والتي تتولى إدارة أنشطة الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، بما في ذلك أعمال التمويل متناهي الصغر والتأجير والتخصيم بالإضافة إلى أعمال الشركة في مجالات التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري والتأمين. ويعكس ذلك استراتيجية تنويع باقة المنتجات والخدمات وتنمية التواجد الجغرافي للشركة – وهو ما أثمر عن التوسع بصورة مباشرة في باكستان وبنجلادش وفيتنام وكينيا ونيجريا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وقد قامت المجموعة بالاستحواذ على حصة حاكمة في بنك الاستثمار العربي (aiBANK) خلال عام 2021، وهي بمثابة خطوة تساهم في التحول إلى بنك شامل في مصر.

لمزيد من المعلومات يرجى متابعتنا على:

قطاع العلاقات العامة بالمجموعة المالية هيرميس القابضة | PublicRelations@EFG-HERMES.com

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

melgammal@efg-hermes.com

إبراء الذمة

قد تكون المجموعة المالية هيرميس القابضة قد أشارت في هذا البيان إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل المثال ما يتعلق بتوقعات الإدارة والاستراتيجية والأهداف وفرص النمو والمؤشرات المستقبلية للأنشطة المختلفة. وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل لا تعتبر حقائق فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذلك– على سبيل المثال وليس الحصر – التذبذب في أسواق المال والتصرفات التي يقدم عليها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة والآثار الناجمة عن مركز العملة المحلية والتشريعات الحالية والمستقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه ينبغي على القارئ توخي الحذر بألا يفرط في الاعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحيحة في تاريخ النشر.

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