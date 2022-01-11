القاهرة : أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير»، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، بقيمة 300 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليار جنيه على مدار 3 سنوات. ومن الجدير بالذكر أن سندات التوريق مضمونة بمحفظة أوراق قبض بقيمة 373.9 مليون جنيه مصري للإصدار الأول.

وقد تم طرح السندات على 3 شرائح بمعدل فائدة ثابت، الأولى تسدد على أقساط ثابتة، أما الثانية والثالثة فسوف يتم توزيعهما وفقًا لعائدات المحفظة. وتبلغ قيمة الشريحة "A" 120 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، والشريحة "B" بقيمة 135 مليون جنيه ومدتها 3 سنوات وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)، أما الشريحة الثالثة "C" بقيمة 45 مليون جنيه ومدتها 5 سنوات وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS).

في هذا السياق أعرب ماجد العيوطي، العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بقدرة الشركة على ترسيخ مكانتها الرائدة في مجال تقديم حلول ذات عائد جذاب بأسواق ترتيب الدين من خلال الشراكة مع «مدينة نصر للإسكان والتعمير»، إحدى الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري. وأضاف العيوطي أن هذا الإصدار يأتي بعد أسبوعين من إتمام صفقة تمويل بقيمة 750 مليون جنيه في ديسمبر 2021، حيث قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والممول للصفقة، والتي تعد بمثابة شهادة قوية على نجاح الشركة في توظيف القدرات التنفيذية والترويج لمختلف الخدمات المقدمة لتلبية احتياجات العملاء.

وتمثل هذه الصفقة الإصدار الثاني لسندات التوريق والصفقة الثالثة التي تقدم فيها المجموعة المالية هيرميس خدماتها الاستشارية لصالح شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير».

وكانت الصفقة الأولى هي إصدار سندات توريق لصالح شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير» في عام 2019، والثانية هي توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 750 مليون جنيه في نهاية شهر ديسمبر عام 2021 في صورة تأجير تمويلي، حيث قام قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بدور المستشار المالي للصفقة، بينما قامت شركة «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية»، المملوكة بالكامل للمجموعة المالية هيرميس القابضة والشركة الرائدة في مجال حلول التأجير التمويلي والتخصيم، بدور الطرف الممول.

ومن جانبه أعرب المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير»، عن سعادته بهذه الخطوة التي تأتي في إطار الاستراتيجية التي تتبناها الشركة بهدف ترسيخ مكانتها الرائدة في السوق المصري. وأكد سلام أن هذه الشراكة المتكاملة مع المجموعة المالية هيرميس سوف تتيح للشركة توظيف المزيد من الحلول التمويلية المستدامة في تنفيذ خططها التوسعية طويلة الأجل، وبما يساهم في تعزيز مساعيها لتطوير مشروعات عقارية عالية الجودة بكلا من "تاج سيتي" و"سراي".

وتأتي هذه الصفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس في ديسمبر 2021 بإتمام الإصدار الأول لسندات التوريق لشركة «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية» والبالغ قيمته 627.5 مليون جنيه، وكذلك الإصدار الأول لسندات التوريق لشركتها التابعة «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية» بقيمة 790 مليون جنيه. كما نجحت الشركة في إتمام الإصدار السادس لسندات التوريق لشركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان بقيمة 170 مليون جنيه يوم 4 يناير 2022.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج الأوحد وضامن التغطية المشارك لصفقة الإصدار، كما قام البنك التجاري الدولي بدور ضامن التغطية المشارك وأمين الحفظ للصفقة.

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عن المجموعة المالية هيرميس القابضة

تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة (كود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بتواجد مباشر في 13 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 37 عامًا من الإنجاز المتواصل لتصبح بنك شامل في مصر والمؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بجميع أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي عام 2015 قامت الشركة بإطلاق قطاع التمويل غير المصرفي تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس فاينانس، والتي تتولى إدارة أنشطة الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، بما في ذلك أعمال التمويل متناهي الصغر والتأجير والتخصيم بالإضافة إلى أعمال الشركة في مجالات التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري والتأمين. ويعكس ذلك استراتيجية تنويع باقة المنتجات والخدمات وتنمية التواجد الجغرافي للشركة – وهو ما أثمر عن التوسع بصورة مباشرة في باكستان وبنجلادش وفيتنام وكينيا ونيجريا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وقد قامت المجموعة بالاستحواذ على حصة حاكمة في بنك الاستثمار العربي (aiBANK) خلال عام 2021، وهي بمثابة خطوة تساهم في التحول إلى بنك شامل في مصر.

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قطاع العلاقات العامة | PublicRelations@EFG-HERMES.com

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات

melgammal@efg-hermes.com

ملاحظة حول البيانات التطلعية

في هذا البيان الصحفي، قد تصدر المجموعة المالية هيرميس القابضة بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان المجموعة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.

عن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

تعد شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير من أبرز الشركات الرائدة في مجالات التشييد والبناء والتطوير العقاري في مصر. وقامت الشركة بتطوير مشروعات كبرى منذ نشأتها تتضمن معظم أحياء مدينة نصر الممتدة على مساحة تتجاوز 40 مليون متر مربع بالقاهرة الكبرى وتعد بيتاً لأكثر من 3 مليون مواطن. وتحظى الشركة بمحفظة أراضي جذابة في القاهرة يتضمن مساحة 3.5 مليون متر مربع بموقع متميز على مقربة من مطار القاهرة الدولي و5.5 مليون متر مربع على طريق القاهرة السويس. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.mnhd.com

عبدالله سلام

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

4 شارع يوسف عباس

مدينة نصر – القاهرة

تليفون: 6207 2400 (02) 2+

asallam@mnhd.com

صلاح قطامش

رئيس علاقات المستثمرين

شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

4 شارع يوسف عباس

مدينة نصر – القاهرة

تليفون: 6207 2400 (02) 2+

skatamish@mnhd.com

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